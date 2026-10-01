হেলায় জয় 90% প্রতিবন্ধকতা ! 26 বছর ধরে পাথরে স্বপ্ন খোদাই করছেন শুশুনিয়ার তারকনাথ

হেলায় জয় 90% প্রতিবন্ধকতা ! 26 বছর ধরে পাথরে স্বপ্ন খোদাই করছেন শুশুনিয়ার তারকনাথ
Susunia Stone Artist: ট্রাইসাইকেলে করে দোকানে পৌঁছে যান তিনি। হাতের নিখুঁত কাজ দেখতে এবং সামগ্রী কিনতে ভিড় করেন পর্যটকরা । শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : October 1, 2026 at 8:54 PM IST|
Updated : October 1, 2026 at 8:59 PM IST
শুশুনিয়া, 1 অক্টোবর: জীবন তাঁকে থামিয়ে দিতে চেয়েছে শৈশবের দোরগোড়াতেই ৷ কিন্তু তিনি জীবনের সামনে মাথা নত করেননি ৷ দু'টি পা চলে না ৷ কিন্তু হাতের আঙুলের ভরসায় তিনি ধরে রেখেছেন নিজস্ব সৃষ্টি সত্তাকে ৷
শরীরে 90 শতাংশ প্রতিবন্ধকতা । দুই পা অচল ৷ তবুও হার মানেননি শুশুনিয়ার তারকনাথ রায় ওরফে বাবলু । ট্রাইসাইকেলে ভর করে প্রতিদিন পাহাড়ের পাদদেশে নিজের দোকানে পৌঁছে যান তিনি ৷ পাথর কেটে তৈরি করেন নানা শিল্পকর্ম । এই শিল্পই এখন তাঁর প্রধান অবলম্বন, আর তাঁর লড়াই হয়ে উঠেছে বহু মানুষের কাছে অনুপ্রেরণার গল্প ।
পাহাড়ের পাদদেশে ছড়িয়ে রয়েছে পাথর । সেই পাথরই কারও কাছে জীবিকার উপকরণ, কারও কাছে শিল্পের ক্যানভাস । আর সেই পাথরের ভরসায় জীবনের প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন তারকনাথ, এলাকার মানুষের কাছে যিনি বাবলু নামেই পরিচিত । জন্মের পর থেকে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তাঁর সঙ্গী ।
সরকারি নথি অনুযায়ী তিনি 90 শতাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধী। কিন্তু শরীরের সীমাবদ্ধতা তাঁর স্বপ্নকে থামিয়ে দিতে পারেনি । ছোটবেলায় বাবার হাত ধরেই পাথর শিল্পে হাতেখড়ি । তারপর কেটে গিয়েছে প্রায় 26 বছর । উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর টিউশনি করেও সংসার চালানোর চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু সেই আয়ে পরিবারের দায়িত্ব সামলানো কঠিন হয়ে পড়ায় শেষ পর্যন্ত পাথর শিল্পকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন বাবলু ।
বর্তমানে স্ত্রী চন্দনা রায় এবং দুই সন্তানকে নিয়ে তাঁর সংসার । পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর ঘাড়েই । প্রতিদিন ট্রাইসাইকেলে করে শুশুনিয়া পাহাড়ের পাদদেশে নিজের দোকানে পৌঁছন বাবলু । সেখানে পাথর কেটে তৈরি করেন নানা ধরনের শিল্পকর্ম । তাঁর হাতের নিখুঁত কাজ দেখতে এবং পছন্দের সামগ্রী কিনতে ভিড় করেন পর্যটক ও স্থানীয়রা ।
দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে এই দোকানই হয়ে উঠেছে তাঁর প্রধান অবলম্বন । তবে চলার পথটা মোটেই মসৃণ ছিল না । শারীরিক প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি সমাজের নানা কটু কথাও শুনতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু পিছিয়ে যাননি । বরং প্রতিটি বাধাকে অতিক্রম করে নিজের কাজের মধ্যেই খুঁজে নিয়েছেন আত্মবিশ্বাস । এ বিষয়ে তারকনাথ বলেন, "4 বছর বয়সে একবার জ্বর হয়েছিল ৷ তারপর থেকেই প্যারালাইজড হয়ে যাই ।" এখন 90% প্রতিবন্ধকতা রয়েছে । দুটো পা সম্পূর্ণ অক্ষম। সরকারিভাবে হ্যান্ডিক্যাপড সার্টিফিকেট রয়েছে তাঁর ।
প্রথম জীবনে তিনি টিউশনি করতেন । কিন্তু সেই টাকায় সংসার চালানো সম্ভব ছিল না । তাই পাথর শিল্পের পেশাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন । আশেপাশে মানুষদেরও যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছেন । তবে ইদানীং বাঁকুড়ায় পাথর উত্তোলন বন্ধ হওয়ায় কিছুটা সমস্যার মধ্যে পড়েছেন তিনি । বাইরে থেকে বেশি টাকা দিয়ে পাথর কিনে কাজ করতে হচ্ছে তাঁকে । আগামী দিনে এই দোকান বড় করে করার ইচ্ছা রয়েছে তাঁর ৷ এ বিষয়ে স্থানীয় আর এক দোকানদার প্রভঞ্জন কর্মকার বলেন, "দীর্ঘদিন থেকে বাবলুর স্ট্রাগল দেখছি । খুবই কর্মঠ ছেলে । আমাদের উৎসাহেই দোকান করেছে ৷ এই রোজগারের টাকা থেকেই সংসার চালাচ্ছে ।"
শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হলেও মনের দিক থেকে বাবলু অন্যান্য সকলের থেকে অনেকখানি এগিয়ে । তাই বাবলুকে নিয়ে গর্বিত সবাই । বাবলুর স্ত্রী চন্দনা বলেন, "স্বামীর সঙ্গে সমান ভাবে তাল মিলিয়ে চলেছি । শারীরিক এত প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও যেভাবে আমার স্বামী পাথর শিল্পের কাজ করছেন, তাতে আমি গর্বিত ।"
বাবলুর কাছ থেকে অনেক শিল্প সামগ্রী কিনেছেন বনশ্রী চৌধুরী ৷ গুণমুগ্ধ সেই ক্রেতা বললেন, "শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে উনি যেভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন, তা প্রশংসনীয় । ওঁর হাতের কাজ খুবই সূক্ষ্ম। শুশুনিয়া গেলেই আমরা ওঁর কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের জিনিস কিনে থাকি । ওকে দেখে খুবই ভালো লাগে । "
শুশুনিয়া পাহাড়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে পাথর শিল্প । বহু মানুষের জীবিকা এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল । এক কোণে বসে প্রতিদিন পাথর কেটে শুধু শিল্পকর্ম নয়, নিজের ভবিষ্যৎও গড়ে চলেছেন বাবলু । তাঁর লড়াই যেন মনে করিয়ে দেয় শরীরের কিছু সীমাবদ্ধতা স্বপ্নের পথে বাধা হতে পারে, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি থাকলে থেমে থাকতে হয় না ।