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অজয়ের বালি কারবার থেকে বিজেপি কর্মী খুন ! গ্রেফতার কাঁকসার 'ত্রাস' হিরণ মণ্ডল

বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের ছত্রচ্ছায়ায় থেকেই এলাকায় প্রভাব বিস্তার করত হিরণ । সন্দীপ ঘোষ অবৈধ বালি কারবারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন বলেই তাঁকে খুন হতে হয়েছিল ।

Kanksa
ধৃত হিরণ মণ্ডল (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 9, 2026 at 4:50 PM IST

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দুর্গাপুর, 9 জুন: অজয় নদ থেকে অবৈধ বালি তোলার অভিযোগ বহু দিনের । সেই অভিযোগের কেন্দ্রে থাকা কাঁকসার 'ত্রাস' বলে পরিচিত শেখ হিরণ মণ্ডল এতদিন ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল । অবশেষে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির আবহে তাকে গ্রেফতার করল পুলিশ । আর সেই গ্রেফতারিকে ঘিরেই ফের সামনে চলে এল কয়েক বছর আগে কাঁকসায় বিজেপি যুবকর্মী সন্দীপ ঘোষ খুনের ঘটনা ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঁকসা থানার জাঠগড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা শেখ হিরণ মণ্ডলকে অবৈধ বালি মজুত ও পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে । মঙ্গলবার তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় । তদন্তকারীদের দাবি, ধৃতের সঙ্গে একটি সুসংগঠিত বালি পাচার চক্রের যোগ রয়েছে । জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে সেই চক্রের বাকি সদস্যদের খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা চলছে ৷

অজয়ের বালি কারবার থেকে বিজেপি কর্মী খুন ! গ্রেফতার কাঁকসার 'ত্রাস' হিরণ মণ্ডল (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় সূত্রের দাবি, অজয় নদ সংলগ্ন বিদবিহার এলাকা থেকে বছরের পর বছর অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বালি তোলা হত । অভিযোগ, শেখ হিরণ মণ্ডলের নিয়ন্ত্রণে থাকা একাধিক ট্র্যাক্টর ও পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সেই বালি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পাচার করা হত । এই বেআইনি ব্যবসা ঘিরে বিপুল আর্থিক প্রভাবও তৈরি হয়েছিল বলে অভিযোগ স্থানীয়দের একাংশের ।

যদিও হিরণ মণ্ডলের গ্রেফতারির পর শুধু বালি পাচারের অভিযোগেই তদন্ত সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয় বলে দাবি তুলেছে বিজেপি । দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "শুধু বালি পাচারের মামলায় গ্রেফতার করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না । বিজেপি কর্মী সন্দীপ ঘোষ খুনের ঘটনায়ও হিরণ মণ্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে । সেই মামলায় কেন এতদিন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, তারও তদন্ত হওয়া প্রয়োজন ।"

বিজেপির অভিযোগ, তৎকালীন শাসকদলের ছত্রচ্ছায়ায় থেকেই এলাকায় প্রভাব বিস্তার করত হিরণ । সন্দীপ ঘোষ অবৈধ বালি কারবারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন বলেই তাঁকে খুন হতে হয়েছিল । দলের দাবি, কাঁকসার রূপগঞ্জ জঙ্গল এলাকায় সন্দীপকে গুলি করে খুন করার ঘটনায় হিরণ মণ্ডলের নাম লিখিত অভিযোগে থাকলেও দীর্ঘদিন কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করা হয়নি ।

হিরণ মণ্ডলের গ্রেফতারির পর সেই পুরনো ক্ষত আবারও সামনে চলে এসেছে । বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এখন রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । শাসকের ঘনিষ্ঠ হওয়ার অজুহাতে কেউ আর আইনের ঊর্ধ্বে থাকতে পারবে না । আমি কাঁকসা থানার আইসির সঙ্গে কথা বলছি, যাতে বালি পাচারের পাশাপাশি সন্দীপ ঘোষ খুনের মামলাতেও হিরণ মণ্ডলের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হয় ।"

পুলিশ অবশ্য এখনও পর্যন্ত বালি পাচার সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়েই প্রকাশ্যে মুখ খুলেছে । তবে তদন্তকারীদের একাংশের মতে, ধৃতকে জেরা করে অবৈধ বালি ব্যবসার আর্থিক নেটওয়ার্ক, মজুতকরণ কেন্দ্র এবং তার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে । এখন দেখার, বালি পাচারের অভিযোগে গ্রেফতারি শেষ পর্যন্ত বহুদিনের অমীমাংসিত রাজনৈতিক খুনের মামলারও নতুন সূত্র খুলে দিতে পারে কিনা ৷

TAGGED:

ARREST
HIRAN MONDAL
MURDER
কাঁকসা
KANKSA

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