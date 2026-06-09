খুন-দুর্নীতির অভিযোগে উত্তাল হিঙ্গলগঞ্জ! ঘেরাও তৃণমূলের প্রাক্তন উপ-প্রধানের বাড়ি
ক্ষমতার পালাবদলের পর ক্ষোভের বিস্ফোরণ ! পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হিঙ্গলগঞ্জে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷
Published : June 9, 2026 at 2:48 PM IST
হিঙ্গলগঞ্জ, 9 জুন: পালাবদলের পর যেন জমে থাকা ক্ষোভ একসঙ্গে বিস্ফোরিত হল । উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জে মঙ্গলবার সকাল থেকে স্যান্ডেলবিল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন উপ-প্রধান জয়নাল গাজীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন শতাধিক গ্রামবাসী । অভিযুক্ত নেতার বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে গ্রেফতারের দাবিতে সরব হন এলাকার পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে বহু মানুষ ।
বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল জয়নাল গাজীর ছবি-সহ প্ল্যাকার্ড । উঠতে থাকে একের পর এক স্লোগান । তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় প্রভাব খাটিয়ে খুন, দুর্নীতি, সরকারি প্রকল্পে কাটমানি, ত্রাণ দুর্নীতি এবং বিরোধীদের উপর অত্যাচারের মতো একাধিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন প্রাক্তন উপ-প্রধান । অভিযুক্ত নেতার কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হন গ্রামবাসীরা ৷
কান্নায় ভেঙে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দা রুবিয়া বিবি অভিযোগ করেন, তাঁর ছেলে আশরাফ ঢালী গাজীকে খুন করেছিল এই জয়নাল । রুবিয়ার দাবি, রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর ছেলেকে হত্যা করা হয়েছিল । তাঁর কথায়, "আগের সরকারের আমলে পুলিশ আমার ছেলের খুনের কোনও বিচার করেনি ৷ নতুন সরকারের কাছে বিচার চাই ৷"
শুধু খুনের অভিযোগই নয়, আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগও সামনে আনেন একাধিক গ্রামবাসী । বিক্ষোভকারী শামলী সর্দার নিজের ব্যাংকের পাসবই দেখিয়ে দাবি করেন, প্রতারণার মাধ্যমে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে 1 লক্ষ 96 হাজার টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে । গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ, আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা তোলা, জব কার্ড সংক্রান্ত কাটমানি, গরিব মানুষের জন্য বরাদ্দ ত্রাণ সামগ্রী কালোবাজারে বিক্রি এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের ভয় দেখানোর মতো কাজ নিয়মিত চলত এলাকায় ।
তবে সমস্ত অভিযোগই সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন জয়নাল গাজী । নিজের বাড়ির গ্রিলের ওপার থেকে সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, "ওরা কেন বিক্ষোভ করছে, ওরাই জানে । আমার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই । মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে । আমি কোনও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নই । ঘর, জব কার্ড বা কাটমানির নামে কেউ আমার কাছে একটি টাকাও পাবে না ।"
ক্রমশ উত্তপ্ত পরিস্থিতির জেরে এলাকায় পৌঁছায় হিঙ্গলগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা । নিরাপত্তা বলয় গড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয় ।
রাজনৈতিক পালাবদলের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাক্তন শাসকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে । হিঙ্গলগঞ্জের এই ঘটনা সেই ধারাবাহিকতারই আর এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।