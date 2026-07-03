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'তৃণমূলের সন্ত্রাস'! আদালতের রায়ে আট বছর পর জমি ফেরত পেলেন প্রাক্তন সেনা, মিষ্টি বিলি

অভিযোগ, এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার দাপটে নিজের জমিতে ঢোকার অধিকারও ছিল না । পালাবদলের পরই পরিস্থিতির বদল ঘটল ৷

Hingalganj
জমি ফিরে পাওয়ার খুশিতে লাড্ডু বিলি (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 3, 2026 at 7:57 PM IST

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হিঙ্গলগঞ্জ, 3 জুলাই: আট বছরের দীর্ঘ আইনি লড়াই । অভিযোগ, প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার দাপটে নিজের জমিতে ঢোকার অধিকারও ছিল না । শেষ পর্যন্ত রাজ্যে পালা বদলের পর আদালতের নির্দেশে নিজের আড়াই বিঘা জমির দখল ফিরে পেলেন উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের স্যান্ডেলের বিল এলাকার প্রাক্তন সেনাকর্মী শরদিন্দু মণ্ডল । জমি ফিরে পেয়ে চাষের কাজ শুরু করার পাশাপাশি গ্রামবাসীদের মধ্যে লাড্ডু বিলি করে আনন্দও ভাগ করে নিলেন তিনি ।

শরদিন্দু মণ্ডলের অভিযোগ, 2018 সালে তৃণমূলের স্থানীয় নেতা মহাবীর বর্মন ওরফে সুরজিৎ বর্মন জোর করে তাঁর জমি দখল করে নেন । প্রতিবাদ জানাতে গেলে তাঁকে হুমকি দেওয়া হতো । তাঁর দাবি, পুলিশ-প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও তেমন কোনও কার্যকর পদক্ষেপ হয়নি । শেষ পর্যন্ত আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি ।

আদালতের রায়ে 8 বছর পর জমি ফেরত পেলেন প্রাক্তন সেনা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

আদালতের নির্দেশে জমির দখল ফিরে পাওয়ার পর আবেগঘন প্রতিক্রিয়ায় শরদিন্দু বলেন, "বহু বছর ধরে নিজের জমিতে দাঁড়ানোর অধিকারও ছিল না । আদালতের উপর ভরসা রেখেছিলাম । আজ সেই ভরসারই জয় হয়েছে । জমি ফিরে পেয়ে আবার চাষ শুরু করেছি । এই আনন্দে এলাকার মানুষকে মিষ্টিমুখ করিয়েছি ।"

Hingalganj
মিষ্টি বিলি (নিজস্ব চিত্র)

একই অভিযোগ করেছেন তাঁর স্ত্রী আশালতা মণ্ডলও । তাঁর দাবি, জোর করে জমিতে মাটি ফেলে দখল নেওয়া হয়েছিল । প্রতিবাদ করলেই ভয় দেখানো হতো । এমনকী হুমকির সুরে ওই তৃণমূল নেতা বলতো, 'পুলিশ প্রশাসন পকেটে রয়েছে, তোরা কিছু করতে পারবি না'৷ দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর আদালতের নির্দেশে জমি ফিরে পাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন তাঁরা ।

Hingalganj
জমি ফেরত পাওয়ার পর শুরু চাষের কাজ (নিজস্ব চিত্র)

ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে। বিজেপির স্থানীয় বুথ সভাপতি প্রসেনজিৎ মণ্ডল দাবি করেন, দলের কর্মী তথা প্রাক্তন সেনাকর্মীর জমি দীর্ঘদিন ধরে বেআইনি ভাবে দখল করে রাখা হয়েছিল । আদালতের রায়ের মাধ্যমে সেই জমি ফিরে পাওয়াকে তিনি 'ন্যায়ের জয়' বলে উল্লেখ করেন । যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ মহাবীর বর্মন ওরফে সুরজিৎ বর্মনের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।

আদালতের নির্দেশ কার্যকর হওয়ার পর এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয় । জমিতে লাঙল চালিয়ে নতুন করে চাষের কাজ শুরু করেন শরদিন্দু মণ্ডল । উপস্থিত স্থানীয়দের মিষ্টিমুখ করাতেও দেখা যায় তাঁকে ।

TAGGED:

EX SOLDIER
COURT VERDICT
তৃণমূলের সন্ত্রাস
LAND
HINGALGANJ

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