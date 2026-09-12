গরুর ‘বার্থ সার্টিফিকেট’ চেয়ে বিতর্ক ! ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন বিধায়ক রেখা পাত্র

গরুর ‘বার্থ সার্টিফিকেট’ চেয়ে বিতর্ক ! ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন বিধায়ক রেখা পাত্র
Hingalganj BJP MLA Rekha Patra Show Cow Birth Certificate: গরুর জন্মের শংসাপত্র দেখতে চেয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন বিজেপি বিধায়ক রেখা পাত্র ৷ ক্ষমা চাইলেন তিনি ৷
Published : September 12, 2026 at 3:00 PM IST
হিঙ্গলগঞ্জ, 12 সেপ্টেম্বর: বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের কয়েকদিন পরই হিঙ্গলগঞ্জে রাস্তার উপরে গরু বোঝাই গাড়ি আটকে চালকের কাছে গরুর ‘বার্থ সার্টিফিকেট’ বা জন্মের শংসাপত্র চেয়ে চরম কটাক্ষের শিকার হয়েছিলেন হিঙ্গলগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক রেখা পাত্র ৷
এই ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে ক্ষমা চাইলেন সন্দেশখালির বিজেপি নেত্রী রেখা পাত্র ৷ কয়েক মাস আগের সেই ভাইরাল মন্তব্যে রাজ্যজুড়ে তীব্র শোরগোল পড়ে যায় ৷
এরপর শনিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রেখা পাত্র সোজাসাপটা জানান, গরুর জন্ম শংসাপত্র চাওয়া তাঁর ভুল হয়েছিল ৷ তিনি বলেন, "গরুর বার্থ সার্টিফিকেট বলাটা আমার অত্যন্ত ভুল হয়েছে ৷ আমি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থী ৷" তাঁর দাবি, বিজেপি ভুলকে কখনও ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে না ৷ ভুল হলে তা স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়ার সাহস রাখে ৷
বিতর্কিত বয়ানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, সে সময় তিনি আসলে গরুর ‘ফিটনেস সার্টিফিকেট’-এর কথা বলতে চেয়েছিলেন ৷ তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, গরু বিক্রির ক্ষেত্রে উপযুক্ত বয়স হয়েছে কি না এবং পশুটি সুস্থ কি না, তা ব্লক বা বিডিও অফিসে থাকা পশু চিকিৎসকের থেকে ফিটনেস সার্টিফিকেটের মাধ্যমে যাচাই করা উচিত ৷ কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির কারণে মুখ ফস্কে ‘বার্থ সার্টিফিকেট’ শব্দটি বেরিয়ে যায় ৷
এর পাশাপাশি গরু পাচার প্রসঙ্গে ক্ষোভ উগরে দেন রেখা ৷ তাঁর অভিযোগ, রাস্তায় প্রকাশ্যে গবাদি পশু জবাই করা এবং দু-চার মাসের ছোট বাছুর বিক্রি করা সম্পূর্ণ বেআইনি ৷ এই সমস্ত গরু বিক্রির নাম করে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন রেখা । একই সঙ্গে তিনি জানান, হিঙ্গলগঞ্জ থানার নাকের ডগায় বসেই তিনি এ বিষয়ে বারবার পুলিশ-প্রশাসনকে সতর্ক করেছেন এবং তথ্য দিচ্ছেন তিনি । কিন্তু পুলিশ প্রশাসন সঠিক পদক্ষেপ করছে না বলেই তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন ৷ বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রকাশ্যে পশু জবাই নিয়ে নির্দেশিকা জারি করেছে ৷