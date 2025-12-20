ETV Bharat / state

নতুন করে অশান্ত বাংলাদেশ, হিন্দু যুবককে পিটিয়ে খুন; উদ্বিগ্ন ওপার বাংলার সংখ্যালঘুরা

বাংলাদেশের ময়মনসিংহে দীপুচন্দ্র দাস নামে এক যুবককে পিটিয়ে খুন করে উন্মত্ত জনতা ৷ তারপর তাঁর শরীরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷

BANGLADESH UNREST
ফের অশান্ত বাংলাদেশ (ছবি-এপি)
Published : December 20, 2025 at 9:04 PM IST

শিলিগুড়ি, 20 ডিসেম্বর: যতদিন গড়াচ্ছে বাংলাদেশের অভ্যন্তীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে । বাড়ছে ভারতবিদ্বেষী মনোভাব। বাংলাদেশে শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুকে ঘিরে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়েছে । ঘটনার পর থেকেই ঢাকা-সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেয় আওয়ামী লীগের এক হিন্দু সমর্থককে পুড়িয়ে খুন করার পর। এই ঘটনায় নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছেন ওপার বাংলার সংখ্যালঘুরা ৷

বৃহস্পতিবার রাতে বাংলাদেশের ময়মনসিংহে দীপুচন্দ্র দাস নামে এক যুবককে প্রথমে পিটিয়ে খুন করে উন্মত্ত জনতা ৷ তারপর তাঁর শরীরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ শুক্রবার সারাদিন এই ঘটনা ঘিরে উত্তাল হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতি ৷ নৃশংস এই ঘটনায় 7 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে শনিবার সকালে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে জানানো হয় ৷

অশান্ত বাংলাদেশ, উদ্বিগ্ন সংখ্যালঘুরা (ইটিভি ভারত)

ঢাকার এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকাতে। বিএসএফ সূত্রে খবর, দুই দেশের সীমান্তবর্তী একাধিক জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। যদিও ফুলবাড়ি ভারত–বাংলা সীমান্ত এলাকায় বর্তমানে পরিস্থিতি অন্যান্য দিনের তুলনায় সামান্য আলাদা হলেও মোটামুটি ছন্দেই রয়েছে এবং সেখানে অতিরিক্ত কোনও অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি।

এদিকে, সম্প্রতি ঢাকা থেকে ভারতে ফিরে আসা ভারতীয় নাগরিক জয়ন্ত কুমার জোয়ারদার বলেন, “ঢাকার পরিস্থিতি এখনও উতপ্ত । চারদিকে ভয় আর অনিশ্চয়তার আবহ ৷ খুব স্বাভাবিকভাবেই আমিও আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম।”

BANGLADESH UNREST
ভারত-বাংলাদেশ চেক-পোস্ট (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, বাংলাদেশের নাগরিক সদানন্দ কর্মকার বলেন, “আমার মেয়ে ভারতে থাকে ৷ তাই পরিস্থিতি বুঝে মেয়েকে নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব নিজের দেশে ফিরতে চাই । যদিও আমার বাড়ি ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরে, তাই আপাতত খুব একটা আতঙ্কে নেই। আমার মনে হয়, ঢাকার এই পরিস্থিতি বেশিদিন স্থায়ী হবে না।”

এদিকে, বাংলাদেশের আর এক বাসিন্দা জয়ন্ত মল্লিক বলেন, “হঠাৎ করে দেশের পরিস্থিতি এতটা খারাপ হয়ে যাওয়া সত্যিই উদ্বেগজনক। এতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আমাদের দেশ অবনতির দিকেই এগোচ্ছে ।” সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর প্রশাসন কড়া নজর রাখলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে । একের পর এক সংবাদমাধ্যমের অফিসে অগ্নিসংযোগের ঘটনার পর সাংবাদিকমহলেও তীব্র আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশে টানা তিন দিন ধরে গণ্ডগোলের আবহে দেশের বিভিন্ন জেলার সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করেছে বিএসএফ। সীমান্তজুড়ে কড়া নজরদারি চললেও শিলিগুড়ি লাগোয়া ফুলবাড়ি ভারত-বাংলা সীমান্তে দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। প্রতিদিনের মতোই এই সীমান্তে নজরদারি স্বাভাবিক রয়েছে এবং এপার-ওপারের মধ্যে পণ্যবাহী গাড়ির চলাচলও নির্বিঘ্নে চলছে । এখনও পর্যন্ত এই এলাকায় কোনও অশান্তির খবর পাওয়া যায়নি।

BANGLADESH UNREST
ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত (ইটিভি ভারত)

তবে সীমান্তে যাতায়াতকারী সাধারণ মানুষের মধ্যে স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ। ভারত থেকে বাংলাদেশে ফেরার পথে এক বাংলাদেশি নাগরিক পরিতোষ সরকার বলেন, “ভীষণ আতঙ্কে রয়েছি । হিন্দুরা নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে । চিকিৎসার জন্য পরিবার নিয়ে চেন্নাই গিয়েছিলাম, এখন দেশে ফিরছি। রাস্তায় রাস্তায় আগুন, বিক্ষোভ চলছে । সরকার কী ব্যবস্থা নেয়, তার দিকেই তাকিয়ে আছি।”

একইভাবে ভারত থেকে বাংলাদেশে পণ্য নিয়ে যাওয়া এক ভারতীয় ট্রাকচালক জানান, ওপারে পরিস্থিতি নিয়ে নানা খবর শুনে আতঙ্কে রয়েছি। তবু কাজের তাগিদে যেতে হচ্ছে । যদিও প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সীমান্তে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি।

সম্পাদকের পছন্দ

