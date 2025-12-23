দীপুচন্দ্র দাসের হত্যা: হিন্দু জাগরণ মঞ্চের বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশন অভিযান, পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ
মঙ্গলবার কলকাতার বেকবাগানে অবস্থিত বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশন অভিযান করে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ৷
Published : December 23, 2025 at 7:25 PM IST
কলকাতা, 23 ডিসেম্বর: বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধল মঙ্গলবার৷ ভারতের প্রতিবেশী এই দেশে ময়মনসিংহে হিন্দু যুবক দীপুচন্দ্র দাসকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছিল হিন্দু জাগরণ মঞ্চ৷ সেই বিক্ষোভ চলাকালীনই পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে৷
কলকাতার বেকবাগান এলাকায় রয়েছে বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশন৷ সেখানে গত কয়েকদিন ধরেই বিক্ষোভ দেখাচ্ছে একাধিক সংগঠন৷ মঙ্গলবার সকালে সেখানে বিক্ষোভ দেখাতে আসে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ৷ শিয়ালদার দিক থেকে মিছিল এলে বেকবাগান মোড়ে আটকায় পুলিশ৷ সেখানেই ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা৷ তখনই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে৷
অভিযোগ, বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে গিয়ে ডেপুটেশন জমা করার দাবি করেন বিক্ষোভকারীরা৷ কিন্তু তাঁদের সেখান থেকে এগোতে না-দেওয়ায় পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে৷ শুরু হয় ধ্বস্তাধ্বস্তি৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ৷ মিছিলে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সাধারণ সদস্য-সমর্থক ছাড়াও ছিলেন বহু সাধু-সন্ত৷ তাঁরা শঙ্খ বাজিয়ে ও উলুধ্বনি দিয়ে মিছিল করেন৷ সেই সময় একজন পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হন৷
এই নিয়ে আন্দোলনকারীরা কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন৷ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির উত্তর কলকাতা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ৷ তিনিও এই নিয়ে পুলিশ ও সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন৷
উল্লেখ্য়, 2024 সালের মাঝামাঝি থেকে উত্তপ্ত বাংলাদেশ৷ সেখানে ছাত্র বিক্ষোভের জেরে ক্ষমতা হারান শেখ হাসিনা৷ প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে তিনি দেশ ছাড়েন৷ তার পর সেখানে উপদেষ্টা সরকার বাংলাদেশের প্রশাসন চালাচ্ছে৷ সেই সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনূস৷ কিন্তু এই সময়কালে বাংলাদেশে বারবার প্রকাশ্যে এসেছে ভারত বিরোধী মনোভাব৷ বিভিন্ন সময় ভারতের উদ্দেশ্যে বিদ্বেষমূলকভাষণ দিতে শোনা গিয়েছে সেদেশের নেতাদের মুখে৷
পাশাপাশি সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর আক্রমণও চলছে৷ হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস এখনও জেলে৷ এই সব ঘটনা নিয়ে ভারতে ক্ষোভের আগুন অনেকদিন ধরেই জ্বলছে৷ বিক্ষোভ-প্রতিবাদও হচ্ছে৷ দীপুচন্দ্র দাসের হত্যা সেই ক্ষোভে নতুন করে ইন্ধন জুগিয়েছে৷ ফলে পথে নেমে পড়েছেন অনেকেই৷ সোমবার বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের সামনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়৷ আর মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখালো হিন্দু জাগরণ মঞ্চ৷