গো বলয়ের ছোঁয়া এই রাজ্য়েও ! ডানলপে গো মাতার পুজোয় মাতল দুই সম্প্রদায়

গো বলয়ের ছোঁয়া এই রাজ্য়েও ! ডানলপে গো মাতার পুজোয় মাতল দুই সম্প্রদায়
Gomata Puja in Dunlop: পুজোর আয়োজক রাষ্ট্রীয় গো রক্ষা বাহিনীর গো সেবা সংঘ ৷ তাদের মতে, গো মাতার সম্মান রক্ষা তাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে পড়ে ৷
Published : September 29, 2026 at 8:27 PM IST
ডানলপ, 29 সেপ্টেম্বর: এবার বদলে যাওয়া বাংলায় উঠে এল গো বলয়ের ছবি ৷ উত্তরপ্রদেশ-রাজস্থান-বিহারের ধাঁচে গো রক্ষা এবং গো মাতা পুজোর বর্ণময় আয়োজন হল ডানলপের শ্রীশ্রী মা ঈশ্বর পীঠ ও সেবাশ্রমে। লোকমুখে যা ঈশ্বর মন্দির হিসেবেই পরিচিত ৷ তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মঙ্গলবারের এই পুজোয় অংশ নিলেন মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিরাও ৷
ঈশ্বর মন্দিরে 'গো মাতা পুজনের' আয়োজন করেছিল রাষ্ট্রীয় গো রক্ষা বাহিনীর গো সেবা সংঘ । যার শীর্ষে রয়েছেন মহম্মদ ইকবাল ত্যাগী । তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের আহ্বায়ক আলি আফজল । আজ সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয় ডানলপ ঈশ্বর মন্দিরের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সভাপতি স্বামী ঈশ্বরানন্দ প্রভুর তত্ত্বাবধানে ।
এদিন রাষ্ট্রীয় গো রক্ষা বাহিনী গৌ সেবা সংঘের মাইনরিটি উইংস-এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইকবাল ত্যাগী দিল্লি থেকে নিজে এই পুজোয় এসে অংশগ্রহণ করেন । উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি অ্য়ান্ড ইনচার্জ অফ নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া বাবান ঘোষ ৷ এছাড়াও ছিলেন স্বামী ঈশ্বর আনন্দ প্রভু, অমল কুমার ধুনিয়া, ইব্রাহিম মোল্লা সহ অনেকে । এদিন সমস্ত জাতি ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে হিন্দু-মুসলিম সকলে গো মাতার পা ধরে তাঁকে প্রণাম করেন, মাতাকে প্রদক্ষিণ করে সমস্ত আচার নিয়ম মেনে পুজো সারেন । বাবান ঘোষ বলেন, "গো মাতা আমাদের মা ৷ তার সম্মান রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে পড়ে ৷ আমাদের সংগঠনের মূল লক্ষ্যই তাই ৷ আমরা এই পুজার মধ্যে দিয়ে সেই লক্ষ্য়ই পূরণ করতে চাইছি ৷"
ইকবাল ত্যাগী বলেন, "আমি নিজে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও গর্বের সঙ্গে সনাতনী মতে গো মাতার পুজো করতে ভালোবাসি । শুধু গো মাতার পুজোর জন্যই দিল্লি থেকে বাংলায় এসেছি এবং এখানে সমস্ত জাতি ধর্মের মানুষ এক হয়ে গো মাতা সেবায় নিয়োজিত হয়েছেন দেখে খুব ভালো লাগছে । আমরা সরকারের কাছে দাবি করব এই রাজ্যে যে সমস্ত বেদখল হয়ে যাওয়া গোচারণভূমি রয়েছে, সেগুলো যেন দখল মুক্ত করা হয় । সেখানে গো পালন করার ব্যবস্থা হয় । আমাদের দাবি, যাঁরা গরু চুরি করে বাইরে পাচার করেন, গো হত্যা করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীর মামলা দায়ের করে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক । যারা গো হত্যা করে তাদের ফাঁসির শাস্তি দেওয়া উচিত ৷" তাঁর মতে, বর্তমান বিজেপির সরকারের জন্য এই রাজ্যে গরুর চোরাকারবার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছে এবং এর জন্য মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ দেন তিনি ৷
মাইনরিটি ফোরাম ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোল্লা এদিন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বলেন, "রাজ্যে কিছু মানুষ রয়েছেন যাঁরা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তৈরি করতে চান ৷ কিন্তু যুগ যুগ ধরে আমরা একসঙ্গে এই রাজ্যে বাস করে এসেছি । সব ধর্ম সব সম্প্রদায়েই কিছু খারাপ মানুষ থাকে, যারা এই ধরনের অন্যায় কাজ করে ৷ গরু চুরি, গরু পাচারের মতো কাজে জড়ায় ৷ সরকার এবং প্রশাসনের কাছে আবেদন করব এই সমস্ত অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হোক ৷ কারণ গোমাতা শুধু আমাদের মা নয়, গোমাতা বিশ্বমাতা ৷"
ইব্রাহিম মোল্লার বক্তব্য়, "আগের সরকারের সময় আমাদের সংগঠন এই রাজ্যে থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের পুজো করতে পারেনি ৷ কিন্তু এখন আমরা হিন্দু মুসলিম সবাই একসঙ্গে থাকি ৷ এই বন্ধুত্ব বজায় থাকুক এবং গরুর থাকুক নিরাপদ । এই বার্তা দিতেই এই পুজোর আয়োজন করেছি আমরা ।"