হিন্দু-মুসলিম কলাম ভাগ করে SIR-এর নথি যাচাই পুলিশের ! বিস্ফোরক দাবি বাংলা পক্ষের
SIR Police verification: ফের প্রশ্নের মুখে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন(SIR)-এর ট্রাইবুনালে আবেদনকারীদের নথি যাচাইয়ে পুলিশের ভূমিকা ৷
Published : November 28, 2026 at 6:15 PM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: SIR-এর নথি যাচাই নিয়ে বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ্যে । বাড়ি বাড়ি গিয়ে নথি যাচাই করার জন্য পুলিশ এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের একটি নতুন ফরম্যাট দেওয়া হয়েছে । আর সেই ফরম্যাটে অন্যান্য কলমের পাশাপাশি রয়েছে আরও দু'টি কলাম ৷ যার একটির উপর লেখা রয়েছে 'হিন্দু' ৷ আর একটি উপর লেখা রয়েছে 'মুসলিম' ।
এমনটাই দাবি করেছেন All Bengal Joint Forum to Safeguard Right to Vote মঞ্চের (এই মঞ্চে সিপিএম, কংগ্রেস, সিপিআই-এমএল লিবারেশন, তৃণমূল ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা রয়েছেন) অন্যতম সদস্য তথা বাংলা পক্ষের সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায় ।
পশ্চিমবঙ্গে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা SIR এর সময় যাঁদের নাম বাদ পড়েছে বা ট্রাইবুনালে যাঁদের নাম বিচারাধীন রয়েছে, তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়াররা নথি যাচাই করছেন । অনেক ক্ষেত্রে আবার পুলিশ থানায় ডেকে কিংবা পুলিশি ক্যাম্প করে তাঁদেরকে ডেকে পাঠিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং যাচাই করা হচ্ছে । আর এই নিয়ে রাজ্যজুড়ে তীব্র বিতর্ক ও এবং সাধারণ মানুষ মধ্যে উদ্বেগ ও আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে ।
কলকাতা বাদে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যেই পুলিশি যাচাইয়ের ঘটনা সামনে এসেছে ৷ এর ফলে বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে বলে দাবি গর্গর ৷
তিনি বলেন, "সারা বাংলা জুড়ে যে সমস্ত মানুষরা ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার জন্য ট্রাইবুনালে আবেদন করেছে বা যাদের নাম বাদ গিয়েছে, তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুলিশ যাচাই করছে এবং নথি দেখতে চাইছে । এই ঘটনার পরে বাংলা পক্ষের কাছে নানা জেলার পক্ষ থেকে রিপোর্ট আসতে শুরু করে এবং তারা তাদের তথ্য আমাদের পাঠায় । তাতে দেখা যায়, পুলিশের কাছে একটি নতুন ফরম্যাটে তথ্য যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সেখানে উল্লেখ্য করা হয়েছে, প্রতিদিন সন্ধে 7টার মধ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে যে তথ্য সংগ্রহ করবে পুলিশ ৷ সেই তথ্য পাঠাতে হবে উপরমহলকে । এই নতুন ফরম্যাটে দুটি পৃথক কলম রয়েছে একটির উপর হিন্দু, আর একটি উপর মুসলিম বলে লেখা ।"
গর্গ প্রশ্ন করেন, "এটা কী হচ্ছে? এই ষড়যন্ত্রের মানে কী ? যারা আমাকে এই তথ্য পাঠিয়েছেন তারা যদি সত্য কথা বলে থাকেন, তবে এই ফরম্যাট উপরতলার নির্দেশ ।"
প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জহর সরকার বলেন, "সরকার থেকে এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও নির্দেশিকা বা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি । কেন বিষয়টা এইভাবে লুকোচাপা করে করার চেষ্টা করা হচ্ছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না ৷ কোনও সরকারই এমনটা করে না । তাই এই সরকার কেন রাতের অন্ধকারে এই কাজটা সারার চেষ্টা করছে সেই নিয়ে সন্দেহ জাগছে । এই পুরো প্রক্রিয়াটাই বেআইনি । আর এই ফরমেটের মধ্যে যদি হিন্দু-মুসলমান দুটি কলম করা হয়ে থাকে তবে তা তো বিষয়টি আরও ভয়ানক ।"
রাজ্যসভার প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ জহর সরকারের কথায়, "বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী তথ্যটি তেমনভাবে ধোপে টেকাতে পারেনি ৷ কারণ যাদের অনুপ্রবেশকারী বলে চিহ্নিত করে পুশব্যাক করার প্রসঙ্গ ওঠে ও মামলাটি যখন আদালতে যায়, তখন আদালতে ওই যুক্তি মানেনি এবং বিপক্ষেই রায় দিয়েছিল । আমার মনে হয় যে অনুপ্রবেশকারী ধরার জন্যই এখন বোধহয় রাজ্য সরকার উঠে পড়ে লেগেছে ৷ তবে অনুপ্রবেশকারী ধরতে হলে তার তো অন্য প্রক্রিয়া আছে । আসলে এই সরকার একটা হিন্দু-মুসলিম নেরেটিভ তৈরি করার চেষ্টা করছে যে তারা হিন্দুদের কত বড় রক্ষক ।"
গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের তথ্য অনুযায়ী, এই নতুন ফরম্যাট অনুযায়ী, ডিজিপি আইনশৃঙ্খলার দফতরে প্রতিদিন সন্ধ্যা 7টার মধ্যে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । মূলত দুটি ভাগে 'Table- A' এবং 'Table- B' । দুটি টেবিলেই তথ্য সাজানো হয়েছে প্রধানত 'Hindu' এবং 'Muslim' এই দুটি শ্রেণিতে ।
23 নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) পক্ষ থেকে কলকাতা পুলিশ ছাড়া বাকি সবকটি জেলায় পুলিশ কমিশনার এবং পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারদের কাছে একটি অভ্যন্তরীণ নির্দেশিকায় পাঠানো হয় ৷ তাতে রাজ্যের 294টি বিধানসভা কেন্দ্রের তথ্য বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট জমা দেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল । আর সেই নির্দেশ মেনেই এসআইআর-এর তথ্য যাচাই করতে মাঠে নেমে পড়েছে পুলিশ ।
তালিকা সংগ্রহ করে কোথাও বাড়ি গিয়ে আবার কোথাও থানায় কিংবা ক্যাম্প করে আধার কার্ড, জন্ম শংসাপত্র, ভোটার কার্ড, স্কুলের শংসাপত্র, জমির নথি ও 2002 সালের ভোটার তালিকার তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
এ প্রসঙ্গে বেলেঘাটার বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেছেন, "এই বিষয় সম্পর্কে আমার কাছে কোনও তথ্য নেই, তাই বেশি কিছু বলতে পারব না। তবে, একটি প্রশ্ন থেকেই যায়-নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকা বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার)-এর যে কাজ করার কথা, তা পুলিশ কেন করছে ?
কুণাল ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেস হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে রাজনীতি করে না। দল সব ধর্মের মানুষের অধিকার রক্ষায় বদ্ধপরিকর এবং ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা বাঙালিদের হয়রান করা হলে তা মেনে নেওয়া হবে না।