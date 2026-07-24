ভিন ধর্মে বিয়েতে বাধা, দেওয়া হচ্ছে হুমকি; হাইকোর্টের দরজায় যুগল

ভিন ধর্মে বিয়েতে বাধা, দেওয়া হচ্ছে হুমকি; হাইকোর্টের দরজায় যুগল
দুজনের প্রেমের সম্পর্ক 15-16 বছরের ৷ কিন্তু তাঁরা ভিন ধর্মের ৷ তাই বাড়ি বয়ে এসে বিয়ে না-করার হুমকি দিচ্ছে ধর্মীয় সংগঠনের লোকজন ৷
Published : July 24, 2026 at 7:45 PM IST
কলকাতা, 24 জুলাই: ভিন ধর্মের প্রেমিককে বিয়ে করতে চান যুবতী ৷ দেড় দশকের বেশি প্রেমের সম্পর্ক ৷ এবার তাঁরা বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ কিন্তু যুবতীর বাড়ি এসে বিয়ে না-করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে ৷ এমনকী পারিবারিক ব্যবসা করতে না-দেওয়ার হুমকিও মিলছে ৷ সামাজিক বাধার মুখে পড়ে বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা ৷
শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যুগলের আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ৷ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য তাঁদের আইনজীবীর বক্তব্য শোনার পর মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন ৷ আইনজীবী সব্যসাচী জানান, আগামী 29 জুলাই তাঁদের বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে ৷ বিচারপতি তার দু'দিন আগে মামলাটি শুনবেন বলে জানিয়েছেন ৷ এই যুগল স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে স্বেচ্ছায় ভিন ধর্মে তাঁরা বিয়ে করছেন ৷
আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে এটা একটা নতুন সমস্যা চালু হয়েছে ৷ স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে বিয়ে করা যায় ৷ কিন্তু উলুবেড়িয়া শহরের নাকের ডগায় এসব ঘটনা ঘটছে ৷ কে কী করছে কী খাচ্ছে, সে সব নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি করা, হুমকি দেওয়া একদল লোকের কাজ ৷"
তিনি আরও বলেন, "মেয়েটির বাবাকে তুলে নিয়ে গিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছে ৷ স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে যে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তাতে অবজেকশন দিতে বলেছেন তাঁরা ৷ ইতিমধ্যে এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে ৷ প্রশাসনের কাছেও আবেদন করা হয়েছে ৷ ভারতের আইন এই বিয়েকে স্বীকৃতি দেয় ৷"
যুবতী বলেন, "এটা কোনও লাভ জিহাদ নয় ৷ 15-16 বছরের পুরনো সম্পর্ক ৷ দু'জনেই নিজের নিজের ধর্ম বজায় রেখে বিয়ে করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷ কয়েকদিন আগে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন থেকে কিছু লোক বাড়িতে গিয়ে বিয়ে না করার কথা বলেছেন ৷ এমনকী বাবা ব্যবসা করতে পারবেন না, দোকান জ্বালিয়ে দেওয়া হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে ৷ বাবাকে থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে হুমকিও দেওয়া হয় ৷"
যুবতীর প্রশ্ন, তাঁরা আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু করছেন না । তাহলে এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে কেন ?