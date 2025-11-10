বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে এবার বিহারে হচ্ছে হিমালয়ান অরেঞ্জ ট্যুরিজম ফেস্টিভাল

বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে এবার বিহারে হচ্ছে হিমালয়ান অরেঞ্জ ট্যুরিজম ফেস্টিভাল
চলতি বছরের 11 থেকে 13 ডিসেম্বর বিহারের পাটনায় কমলালেবুর উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে ৷
November 10, 2025
শিলিগুড়ি, 8 নভেম্বর: এবার হিমালয়ান অরেঞ্জ ট্যুরিজম ফেস্টিভাল বাংলার সীমানা পেরিয়ে আয়োজিত হতে চলেছে ভিনরাজ্যে । চলতি বছরের 11 থেকে 13 ডিসেম্বর বিহারের পাটনায় ওই কমলালেবুর উৎসবের আয়োজন হতে চলেছে । রাজ্য পর্যটন, অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম, বিহার ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশিন, বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ বিহারের যৌথ সহযোগিতায় এবার ওই উৎসবের আয়োজন হতে চলেছে ।
এর আগে শিলিগুড়ির পাশাপাশি কলকাতায় ছ'বার অনুষ্ঠিত হয়েছে অরেঞ্জ ফেস্টিভাল । এবার তাই ভিনরাজ্যের পর্যটনের মার্কেট ধরতে এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে । কারণ কলকাতার পর্যটকরা এমনিতেই পাহাড়, ডুয়ার্সে বেড়াতে আসেন । তাঁদের কাছে উত্তরবঙ্গ নিয়ে নতুন করে আর মার্কেটিংয়ের প্রয়োজন নেই । ডোমেস্টিক বা স্থানীয় পর্যটকদের কাছে সিটং, লাটপাঞ্চার, মিরিক কিংবা ডুয়ার্সের জলঢাকা, কুমাইয়ের মতো কমলা উৎপাদনকারী পর্যটন কেন্দ্র অজানা নয় । সেক্ষেত্রে বিহার ও ঝাড়খণ্ড এখন তাই অন্যতম টার্গেট ।
এক্ষেত্রে বিহার ও ঝাড়খণ্ডের বাজার ধরার মূল কারণ হল গত কয়েক বছর ধরে বিহার ও ঝাড়খণ্ডের পর্যটকের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে । সারা বছর হিসেব করলে মোট পর্যটন ব্যবসার প্রায় 25 শতাংশ দিচ্ছেন ওই দুই রজ্যের পর্যটকরা । ভেঙে বলতে গেলে পাহাড়ের পর্যটনের মোট শতকরার 78 থেকে 80 শতাংশ কলকাতা বা দক্ষিণবঙ্গের পর্যটক । 12 থেকে 13 শতাংশ পর্যটক দক্ষিণ ভারত ও বিদেশি পর্যটক থাকে । বাকি 6 থেকে 8 শতাংশ পর্যটক বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে পাহাড়ে বেড়াতে আসেন । অন্যদিকে, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে বাংলা থেকে প্রায় 22 থেকে 25 শতাংশ পর্যটক বেড়াতে যায় । ফলে বিহার ও ঝাড়খণ্ডের ব্যবসায়ী ও পর্যটকরা যাতে আরও বেশি করে উত্তরবঙ্গে বেড়াতে আসার আগ্রহ দেখায় সেই লক্ষ্যেই এবার পাটনায় কমলা উৎসব করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম সূত্রে খবর, আগামী 11 থেকে 13 ডিসেম্বর পাটনায় অরেঞ্জ ফেস্টিভাল আয়োজিত হবে । দার্জিলিং, মিরিক, সিটং, লাটপাঞ্চার, বক্সার, অরুণাচল প্রদেশ, সিকিমের মতো রাজ্যের পাশাপাশি ওই উৎসবে থাকবে নেপাল, ভুটানের কমলা । একইসঙ্গে ওই উৎসবে তুলে ধরা হবে পাহাড় ও ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য । পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স থেকে প্রায় 243 জন হোম স্টে মালিক ওই উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন । উৎসব থেকে খোঁজ মিলবে পাহাড়ের অফবিট ডেস্টিনেশন, অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস, ট্রেকিং কিংবা হোম স্টে'র ।
অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের আহ্বায়ক রাজ বসু বলেন, "কমলা উৎসবের মধ্যে দিয়ে পর্যটনের প্রসারের পাশাপাশি পাহাড়- ডুয়ার্সের খাবারদাবার, সংস্কৃতি তুলে ধরা এবং গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ঘটানোই আমাদের মূল লক্ষ্য । 2010 সালে সামসিংয়ে প্রথম কমলা উৎসব হয় । এরপর বেশ কয়েক বছর অরেঞ্জ ফেস্টিভালটা শিলিগুড়িতে করেছি । কলকাতায় কমলা উৎসব হয়েছে ছ'বার । এবার প্রথম আমরা পাটনায় কমলা উৎসব করছি । করোনা পরবর্তী সময়ে বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে পাহাড়-ডুয়ার্সে বেড়াতে আসা মানুষের সংখ্যা বাড়ছে । ফলে তাঁরা যাতে আরও বেশি করে উত্তরবঙ্গে ঘুরতে আসেন, এই লক্ষ্যে এবার পাটনায় অরেঞ্জ ফেস্টিভাল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । উৎসবে পাহাড়ের স্থানীয় হস্তশিল্প, খাবার কিংবা তৈরি করা কোনও না কোনও সামগ্রী নিয়ে হাজির থাকবেন ওই উৎসবে ।"
পর্যটন ব্যবসায়ী উর্মিলা শেরপা বলেন, "পাটনায় কমলা উৎসবে নেপাল, ভুটান, দার্জিলিং, সিকিম ও ডুয়ার্স মিলিয়ে মোট দশটি সার্কিট থেকে কমলা নিয়ে যাওয়া হবে । সেখানে যেমন নেপালের কোশি অঞ্চলের কমলা থাকবে, তেমনই ভুটানের চুখা জেলার কমলাও পাওয়া যাবে । থাকবে
স্থানীয় মানুষের হাতে তৈরি আচার, জ্যাম-জেলি থেকে ফুলঝাড়ু, ঘর সাজানোর জিনিস সবই ।"
অরেঞ্জ ফেস্টিভালের যুগ্ম আহ্বায়ক গীতালি লাহিড়ি বলেন, "হিমালয় অর্থাৎ নেপাল, দার্জিলিং, ভুটান থেকে শুরু করে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত বুদ্ধ ধর্মের পীঠস্থানগুলি নিয়ে আধ্যাত্মিক পর্যটন রয়েছে । সেই সঙ্গে বিহারের রাজগীর, নালন্দা, বুদ্ধগয়ার মতো বুদ্ধিস্ট সার্কিটকে যোগ করা মূল লক্ষ্য ।"
কালিম্পং হোম স্টে ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি বিজয় থাপা বলেন, "243টিরও বেশি হোম স্টে মালিক এই উৎসবে অংশ নেবেন । সবমিলিয়ে আড়াই লক্ষ স্টেক হোল্ডারকে রিপ্রেজেন্ট করবে ওই হোম স্টের মালিকরা । প্রতি বছর এই ধরনের উৎসবের মধ্যে দিয়ে দেখা গিয়েছে পর্যটন 15 থেকে 22% বাড়ে । এবারও আমরা তাই আশা করছি । এবারের উৎসবে 18টা কাউন্টার থাকবে । প্রতিটি কাউন্টার 5 থেকে 10টা করে পাহাড়ের গ্রামের পর্যটনের বিশদ বিবরণ তুলে ধরবে ।"