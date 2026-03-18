মিড-ডে মিলে ইলিশ-চিংড়ির চমক, ফলতার স্কুলে পুষ্টির রাজকীয় আয়োজন
ভাত, ডাল, আলু সিদ্ধর সঙ্গে ইলিশ মাছের তিন পদ ও এঁচোড় চিংড়ি ৷ প্রধানমন্ত্রী পোষণ শক্তি নির্মাণ যোজনার উদ্যোগে আয়োজন ৷
Published : March 18, 2026 at 8:15 PM IST
ফলতা (দক্ষিণ 24 পরগনা), 18 মার্চ: মিড-ডে মিলে রান্না হচ্ছে ইলিশ মাছ, সঙ্গে চিংড়িও ! যেখানে রান্নার গ্যাসের অভাবে মিড-ডে মিল বন্ধ হতে বসার জোগাড়, সেখানে এমন এলাহি আয়োজন ! এই চিন্তাভাবনা আসা স্বাভাবিক ৷ কিন্তু, এটাই সত্যি ৷ বুধবার এমনটাই ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৷ স্কুলের 394 জন পড়ুয়াকে এ দিন মিড-ডে মিলে বিশেষ পুষ্টিকর ও আকর্ষণীয় ইলিশ মাছ ও চিংড়ি দেওয়া হয় ৷
প্রধানমন্ত্রী পোষণ শক্তি নির্মাণ যোজনা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ উদ্যোগে বিশেষ পুষ্টিকর মিড-ডে মিলের আয়োজন করা হয় ৷ বিশেষ এই পুষ্টিকর ও আকর্ষণীয় খাদ্যতালিকা দেখে পড়ুয়াদের মধ্যেও ছিল বেশ উৎসাহ ও আনন্দ ৷ তবে, খাবারের তালিকা শুনলে যে কারও জিভে জল আসতে বাধ্য ৷ প্রথমে ভাতের সঙ্গে ডাল ও আলু সিদ্ধ মাখা ৷ পরে ইলিশের তিন রকম পদ ৷ ইলিশ মাছ ভাজা, ইলিশ ভাপা ও ইলিশ মাছের তেল এবং সবশেষে এঁচোড় দিয়ে বাগদা চিংড়ি ৷
এমন সুস্বাদু খাবার পেয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ অনেকেই জানায়, এমন বৈচিত্র্যময় ও সুস্বাদু খাবার তারা মিড-ডে মিলে আগে খায়নি ৷ স্কুলের প্রধান শিক্ষক তিলক নস্কর এ বিষয়ে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী পোষণ শক্তি যোজনার মূল লক্ষ্য হল ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টির মান বৃদ্ধি করা এবং তাদের সুস্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া ৷ সেই ভাবনা থেকেই আমরা আজকের এই বিশেষ খাদ্যতালিকার আয়োজন করেছি ৷ ইলিশ ও চিংড়ি মাছ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার ৷ এই খাবার শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ৷"
তিনি আরও বলেন, "এই ধরনের উদ্যোগ ছাত্রছাত্রীদের শুধু পুষ্টির জোগান দেয় না, বরং তাদের স্কুলমুখী করতেও বিশেষভাবে সহায়ক ৷ অনেক সময় দেখা যায়, ভালো মানের খাবারের আকর্ষণে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হারও বেড়ে যায় ৷ তাই ভবিষ্যতেও নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই ধরনের বিশেষ মেনু চালু রাখার পরিকল্পনা রয়েছে ৷"
অভিভাবকরাও বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ৷ তাঁদের মতে, শিশুদের সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করতে এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি সরকারি প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়নের এক উজ্জ্বল উদাহরণ ৷ শিক্ষকদের একাংশের মতে, মিড-ডে মিল শুধুমাত্র খাদ্য বিতরণ প্রকল্প নয় ৷ এটি শিশুদের সামগ্রিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ৷ ফলতা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ তাই অন্যান্য স্কুলের কাছেও অনুকরণীয় হয়ে উঠতে পারে ৷