কলকাতায় টেক অফের মুখে মুম্বইগামী বিমান হাইজ্যাকের হুমকি ! আইসোলেশন বে-তে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান

কলকাতায় টেক অফের মুখে মুম্বইগামী বিমান হাইজ্যাকের হুমকি ! আইসোলেশন বে-তে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান
Hijack threat on a Kolkata-Mumbai flight: বিমানটি ওড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে সেটিকে হাইজ্যাক করা হতে পারে বলে হুমকির বার্তা পাওয়া যায় ।
Published : November 11, 2026 at 12:37 PM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: উড়ানের প্রস্তুতি প্রায় শেষ । রানওয়েতে দাঁড়িয়ে কলকাতা থেকে মুম্বইগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান । ঠিক সেই সময়ই হাইজ্যাকের হুমকির খবর । মুহূর্তে বদলে যায় পরিস্থিতি । তড়িঘড়ি এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলকে সতর্কবার্তা পাঠান পাইলট । এরপরেই বিমানটিকে রানওয়ে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আইসোলেশন বে-তে !
বুধবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে । খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন সিআইএসএফ-সহ বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আধিকারিকরা । শুরু হয় তল্লাশি ।
টেক অফের আগে হুমকির বার্তা
বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল 10টা 10 মিনিটে কলকাতা থেকে মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার এআই 772 বিমানটির । এয়ারবাস A320 নিও মডেলের বিমানটি ওড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে সেটি হাইজ্যাক করা হতে পারে বলে হুমকির বার্তা পাওয়া যায় । সূত্রের খবর, বিমানের শৌচাগারে লিপস্টিক দিয়ে হাইজ্য়াকের কথা লেখা ছিল ৷ বিষয়টি দেখার পরেই বিমানকর্মীরা পাইলটকে সতর্ক করেন । পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে পাইলট এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করে জরুরি হাইজ্যাক অ্যালার্ট পাঠান ।
রানওয়ে থেকে সরিয়ে আইসোলেশন বে-তে
পাইলটের সতর্কবার্তা পাওয়ার পরেই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ দ্রুত পদক্ষেপ করে । বিমানটিকে রানওয়ে থেকে সরিয়ে নির্দিষ্ট আইসোলেশন বে-তে নিয়ে যাওয়া হয় । নিরাপত্তার স্বার্থে ওই জায়গায় বিমানটিকে অন্য উড়ান থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয় । খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছন সিআইএসএফের জওয়ান এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা । প্রোটোকল মেনে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান ।
যাত্রী ও ব্যাগেজে তল্লাশি
বিমানে থাকা যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং তাঁদের ব্যাগেজ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার কাজ শুরু হয় । বিমানের ভিতরেও তল্লাশি চালানো হয়েছে । হুমকির বার্তার সত্যতা যাচাইয়ের পাশাপাশি কোনও সন্দেহজনক বস্তু রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন নিরাপত্তাকর্মীরা । সমস্ত পরীক্ষা শেষ না হওয়া এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ছাড়পত্র না মেলা পর্যন্ত বিমানটিকে ওড়ার অনুমতি দেওয়া হবে না বলে বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে ।
যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক
উড়ানের ঠিক আগে এমন হুমকির ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে । আচমকা বিমানটিকে রানওয়ে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা দেখে উদ্বেগ তৈরি হয় । হুমকির বার্তাটি কোথা থেকে এল, তার পিছনে কারও পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তবে, তল্লাশি ও তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাইজ্যাকের হুমকির সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না । আপাতত বিমানবন্দরে জারি রয়েছে সতর্কতা ।