উত্তেজনার আবহে দ্বিতীয় দফাতেও রেকর্ড ভোট, শাসক-বিরোধীর বেনজির দ্বৈরথের সাক্ষী ভবানীপুর

1984 সাল থেকে নির্বাচনে লড়াই করা মমতাকে এবার অন্য মেজাজে দেখল ভবানীপুর ৷ খোশমেজাজে দাপিয়ে বেড়ালেন শুভেন্দুও ৷

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
শাসক-বিরোধীর বেনজির দ্বৈরথের সাক্ষী ভবানীপুর (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 29, 2026 at 9:07 PM IST

কলকাতা, 29 এপ্রিল: দ্বিতীয় দফার ভোট শুরুর আগে সকলের নজর ছিল ভবানীপুরের দিকে ৷ সেই মতো সকাল থেকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রইল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারীর ভবানীপুর কেন্দ্র ৷ দীর্ঘদিনে রীতি ভেঙে সকালেই ভোট-পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়েন মমতা ৷ তাঁর দাবি, রাত থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ভবানীপুরের বিভিন্ন জায়গায় অত্যাচার শুরু করেছে ৷ অন্যদিকে, ভবানীপুরে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী শুভেন্দু বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষককে গুন্ডা দমনে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন ৷

প্রথম দফার চেয়ে বেশি হলেও দ্বিতীয় দফাতেও অতীতের থেকে কম হিংসা দেখল বাংলা ৷ বুধবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত হিংসার ঘটনা ঘটেছে তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ বাহিনী গলসির কয়েকটি গ্রামে অতি সক্রিয় ছিল বলে অভিযোগ ৷ খোদ মমতা-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূলের শীর্ষনেতারা অভিযোগ করেছেন বর্বরতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে ৷ তবে এত কিছুর পরও 200-র বেশি আসন পেয়ে তাঁরা চতুর্থাবারের মতো সরকার গড়বেন বলে নিশ্চত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

দ্বিতীয় দফাতেও রেকর্ড ভোট (ইটিভি ভারত)

এরইমধ্যে বুধবার সন্ধ্যার পর নির্বাচন কমিশন জানায় বাংলার 142টি আসনে গড়ে প্রায় 92 শতাংশ ভোট পড়েছে ৷ এর আগে প্রথম দফাতেও রেকর্ড ভোট পড়েছিল ৷ সেবার 152 টি আসনে 93.13 শতাংশ ভোট পড়েছিল ৷ দু'দফা মিলিয়ে এত বেশি ভোট স্বাধীনতার পর থেকে এযাবৎ কোনও নির্বাচনে পড়েনি ৷ আর তাই ভোটারদের ধন্যবাদ জানালেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷

এদিকে, ভোট শেষের পরও বাংলায় থাকবে 700 কোম্পানি আধাসামরিক বাহিনী ৷ নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে নির্বাচন শেষ হওয়ার পরও বাংলার বাহিনী রেখে দেওয়া হবে ৷ গতবছর নির্বাচন মিটতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল ৷ উঠেছিল খুন থেকে শুরু করে ধর্ষণের মতো গুরুতর অভিযোগও ৷ বাংলায় প্রচারের শেষদিনে করা একটি নির্বাচনী জনসভা থেকেও একই দাবি করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷

ভবানীপুর ঘুরলেন শুভেন্দু, নিজভূমে অচেনা মমতা !

ভোটের শুরু থেকেই বোঝা যাচ্ছিল ভবানীপুরের পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাচ্ছে ৷ কমিশন থেকে শুরু করে প্রশাসনের তৎপরতাও ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ সকাল দশটা নাগাদ বেনজির পরিস্থিতি তৈরি হয় চক্রবেড়িয়ার একটি বুথের কাছে ৷ সকালে এখানকার তৃণমূলের কার্যালয় যান মমতা ৷ বেশ খানিকক্ষণ তিনি সেখানেই বসে থাকেন ৷ সেখানে পৌঁছন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর সঙ্গে ছিল বিরাট কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ 50 মিটারের দূরত্বে রইলেন মমতা ও শুভেন্দু ৷ এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে সাংবাদিকদের শুভেন্দু বলেন, "ওঁকে কেউ একটা ভোটও দিচ্ছে না ৷" পরে সেখানে দাঁড়িয়েই বিধানসভার বিরোধী দলনেতা দাবি করেন, মমতা ভবানীপুরে 30 হাজার ভোটে পরাজিত হবেন ৷

সাধারণত ভোটের দিন ঘরবন্দি থাকেন মুখ্যমন্ত্রী। বিকেল বিকেল ভোট দিতে আসেন বাড়ির কাছের মিত্র ইনস্টিটিউটে। কিন্তু এদিন সকাল সকাল পথে দেখা গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সকালেই চেতলায় গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সকাল সাড়ে 9টা নাগাদ সাংবাদিকদের মমতা বলেন, "আমি চাই ভোটটা শান্তিতে হোক ৷ বিশেষ কিছু অবজার্ভার নিয়ে আসা হয়েছে ৷ তাঁরা বাংলাকে বোঝেন না ৷ গতকাল রাতে আমি সারারাত জেগে ছিলাম ৷ আমাদের এজেন্টকে টার্গেট করছে ৷ বাবাই 70 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ৷ তাঁর বাড়িতে তাণ্ডব করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ এলাকায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছে ৷" কাউন্সিলরের বাড়িতে তাণ্ডবের ভিডিয়ো প্রকাশ করেন মমতা ৷

ভোটের দীর্ঘ লাইন (ইটিভি ভারত)

মাত্র কয়েকঘণ্টার মধ্যে ভবানীপুরে উত্তাপ আরও বাড়ে ৷ দুপুরে জয়হিন্দ ভবনে থাকা বুথ পরিদর্শনে যান শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁকে ঘিরে চোর চোর স্লোগান উঠতে থাকে ৷ পাল্টা লাঠিচার্জ করতে থাকে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ ঘটনায় কমিশনের দ্বারস্থ হন শুভেন্দু ৷ যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনী থেকে শুরু করে অন্যদের নিয়ে এসে উত্তেজনা ছড়িয়েছেন ৷ পাল্টা বিজেপির অভিযোগ বহিরাগত ভোটারদের ধরতেই বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে ভিড়ের দিকে এগিয়ে যান শুভেন্দু ৷

পরে বেলা 4টে নাগাদ মিত্র ইনস্টিটিউশনে ভোট দিতে পৌঁছন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে চরম ক্ষোভ উগরে দেন তিনি ৷ তৃণমূল নেত্রীর কথায়, "এত অত্যাচার হচ্ছে, কালীঘাট, ভবানীপুর থেকে কী যে করছে, করছে না, আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না ৷ ছেলেদের পিটিয়েছে, বাচ্চাদের বের করে দিচ্ছে ৷ আমার পাডায় ঢুকে পর্যন্ত মেয়েদের মেরেছে ৷ রানাঘাট থেকে, কল্যাণী, আরামবাগ, খানাকুল , গোঘাট, ক্যানিং পূর্ব ও পশ্চিম সর্বত্র, আমাদের তৃণমূল কর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে ৷" তাঁর প্রশ্ন 'এটা কি অবাধ ও স্বচ্ছ ভোটের নমুনা !' তবে মুখ্যমন্ত্রী যখন এই মন্তব্য করছেন তখনও বুথ ফেরত সমীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়নি ৷ তবে ভবানীপুর এদিন শুধু যে সংঘাত দেখেছে তা নয়, একবার তৃণমূলের ক্যাম্পে গিয়ে গলাও ভিজিয়েছেন শুভেন্দু ৷

সুজন-সৌজন্য

ভোটের সকালে দেখা গেল সৌজন্যের ছবি ৷ ভোট দিয়ে তৃণমূলের ক্যাম্পে গিয়ে শাসক শিবিরের কর্মীদের সঙ্গে খোশমেজাজে আড্ডা দিলেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুথে যাওয়ার আগে তিনি তৃণমূল কর্মীদের ক্যাম্পে কিছুক্ষণ সময় কাটান। ভোট দেওয়ার পর সুজন জানান, রাজ্যে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট হওয়া অত্যন্ত জরুরি। তিনি বলেন, “গণতন্ত্রের মূল শক্তি মানুষের ভোটাধিকার। প্রত্যেক মানুষ যাতে নির্ভয়ে নিজের ভোট দিতে পারেন, সেটাই নিশ্চিত করা উচিত।”

ভোটের দিন ভিজল তিলোত্তমা (ইটিভি ভারত)

রাত থেকেই সংঘর্ষ, রেশ রইল সকালেও

ভোটের আগের রাতে অগ্নিগর্ভ দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড়। আইএসএফ ও তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে উত্তপ্ত একাধিক এলাকা। নির্বাচনকে ঘিরে এই অশান্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়িয়েছে প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে। অভিযোগ, ভাঙড় দু’নম্বর ব্লকের বিজয়গঞ্জ থানার অন্তর্গত কোচপুকুর এলাকায় আইএসএফ কর্মীদের উপর হামলা চালায় তৃণমূল। আইএসএফের দাবি, ভোট প্রচারের নামে তৃণমূল কর্মীরা এলাকায় ঘুরে বেড়িয়ে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছিল, বিরোধীদের হুমকি দিচ্ছিল। এই ঘটনায় প্রতিবাদ জানাতে গেলে আইএসএফ কর্মীদের উপর চড়াও হয় অভিযুক্তরা। শুরু হয় তুমুল বচসা, যা দ্রুত হাতাহাতিতে পরিণত হয়। অভিযোগ, লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়েও চলে হামলা। এক মহিলা-সহ মোট চারজন আইএসএফ কর্মী আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলেও দাবি করেছেন দলীয় নেতৃত্ব।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল নদিয়া চাপড়া বিধানসভার হাটরা এলাকায় ৷ বিজেপি প্রার্থী সৈকত সরকারের এজেন্ট মোশারফ হোসেনের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ প্রার্থী জানান, তাঁর এজেন্ট 53 নম্বর বুথে প্রবেশ করছিলেন ৷ সে সময় তাঁকে বাধা দেয় তৃণমূলের লোকজন ৷ শুধু তাই নয়, মেরে মোশারফের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর।

বেনজির দ্বৈরথ ভবানীপুরে
