আগামী সপ্তাহেই ফল প্রকাশ উচ্চমাধ্যমিকের, কবে-কখন জানা যাবে রেজাল্ট
উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ জানিয়েছে, তৃতীয় সেমেস্টারের সম্ভাব্য ফল প্রকাশ 31 অক্টোবর ৷
Published : October 24, 2025 at 6:26 PM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: আগামী সপ্তাহে ফল প্রকাশ উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় পর্বের । আগামী 31 অক্টোবর সম্ভাব্য ফল প্রকাশ । দুপুর একটা নাগাদ অনলাইনে প্রকাশিত হবে ফলাফল । যদিও মেধাতালিকা প্রকাশের সময় এখনও জানানো হয়নি সংসদের তরফে । তবে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে জানানো হয়েছে, সম্ভাব্য ফল প্রকাশ হবে 31 অক্টোবর । এই বছর প্রথম উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা হয়েছে সেমেস্টার পদ্ধতিতে । তারই তৃতীয় পর্বের ফল প্রকাশ হবে আগামী সপ্তাহে ।
আট সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে পরীক্ষা শেষ হয় ওই মাসেরই 22 তারিখ । সকাল 10টা থেকে শুরু হয় পরীক্ষা । পরীক্ষা শেষ হয় 11:45-এ । সকাল ন'টার মধ্যে সকল পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হয়েছে । উচ্চমাধ্যমিকে সেমেস্টার পদ্ধতিতে তৃতীয় পর্বের পরীক্ষা হয় পুরোটাই এমসিকিউ ভিত্তিক । এর জন্য বরাদ্দ সময় বৃদ্ধির জন্য অভিভাবকরা আবেদন জানিয়েছিলেন । বহু পরীক্ষার্থী অঙ্ক, রাশিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যায় সব প্রশ্ন শেষ করতে পারেনি । যা নিয়ে অসন্তোষ দেখা গিয়েছে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে ।
সেমেস্টার পদ্ধতিতে এবার নজির গড়ে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ । বিগত 10 বছরের মধ্যে এই বছর উচ্চমাধ্যমিকে অনুপস্থিতির হার সব থেকে কম ছিল । পরীক্ষার শেষ দিনে সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানায় উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ । সংসদের তরফে জানানো হয়, এই বছর উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম পর্বে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 6,60,343 । তার মধ্যে ছাত্র ছিল 2,90,407, ছাত্রীর সংখ্যা 3,69,935 । ছাত্রের থেকে ছাত্রীর সংখ্যা 79,528 বেশি । মোট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উপস্থিতির হার 98.42 শতাংশ । অনুপস্থিতির হার 1.58 শতাংশ । উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি জানান, "2014 সাল থেকে আমাদের কাছে অনুপস্থিতির যে তথ্য রয়েছে, তার মধ্যে সব থেকে কম এই বছর ।"
উচ্চমাধ্যমিকে প্রশ্ন ফাঁস রুখতে এবার বিকল্প ব্যবস্থা করে সংসদ ৷ এতদিন প্রশ্নপত্রের মাত্র একটি সেট তৈরি করা হত । তবে এই বছর থেকে সেখানেই বদল আনা হয় । এ বছর দুই সেট প্রশ্নপত্র ছিল । উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেছিলেন, "এবারে প্রশ্নপত্রে নিরাপত্তার বিষয়ে অনেক কড়াকড়ি থাকছে । আমরা এই প্রথম বিকল্প প্রশ্নপত্রের ব্যবস্থা রাখছি ।"