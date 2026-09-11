উপ-নির্বাচনের জেরে উচ্চ মাধ্যমিকের সূচি বদল, শেষ পরীক্ষা চতুর্থীতে
HS Third Semester Postponed for Bye Elections 2026: সাত দিন পিছিয়ে গেল উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা ৷ কোন কোন পরীক্ষার দিন বদল, জানুন ৷
Published : September 11, 2026 at 9:50 AM IST|
Updated : September 11, 2026 at 10:09 AM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: উপনির্বাচনের প্রভাব পড়ল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সূচিতে ৷ নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে 6 অক্টোবর মঙ্গলবার উপনির্বাচন থাকায় ওই সময়ের পরীক্ষাগুলির দিন বদল করল পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ।
বৃহস্পতিবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নতুন সূচি প্রকাশ করা হয়েছে । এর ফলে শুধু পরীক্ষার দিনই পিছল না, তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষার শেষ দিনও এগিয়ে গেল পুজোর দিকে । আগে 7 অক্টোবর শেষ হওয়ার কথা থাকলেও নতুন সূচি অনুযায়ী শেষ পরীক্ষা 14 অক্টোবর বুধবার, অর্থাৎ দুর্গাপুজোর চতুর্থীর দিন ।
সংসদ জানিয়েছে, তিন দিনের পরীক্ষার সূচিতে পরিবর্তন করা হয়েছে । 5 অক্টোবর সোমবারের পরীক্ষাগুলি হবে 12 অক্টোবর সোমবার । ওই দিন গণিত, বিজনেস ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স, বেসিক ম্যাথমেটিক্স ফর সোশাল সায়েন্সেস, এগ্রিকালচার, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন, সংস্কৃত, পার্সি এবং আরবি বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হবে ।
6 অক্টোবর মঙ্গলবারের পরীক্ষাগুলি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে 13 অক্টোবর মঙ্গলবার । সাইবার সিকিউরিটি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা সায়েন্স, সমাজবিদ্যা, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স এবং ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার—এই বিষয়গুলির পরীক্ষা ওই দিন হবে ।
অন্যদিকে, 7 অক্টোবর বুধবারের নির্ধারিত পরীক্ষাগুলি হবে সাতদিন পর অর্থাৎ, 14 অক্টোবর বুধবার । বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং কস্টিং অ্যান্ড ট্যাক্সেশনের পরীক্ষা ওই দিন নেওয়া হবে ।
মূলত 6 অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে ভোট থাকায় পরীক্ষার সূচিতে এই পরিবর্তন আনা হয়েছে । ওই দুই কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের পর 9 অক্টোবর শুক্রবার ফল ঘোষণা হওয়ার কথা । ভোটের কাজে প্রশাসনিক পরিকাঠামো ও কর্মীদের ব্যস্ততার বিষয়টি মাথায় রেখেই পরীক্ষার দিন পরিবর্তন করা হয়েছে বলে সংসদের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে ।
সংসদ স্পষ্ট করেছে, শুধুমাত্র 5, 6 ও 7 অক্টোবরের পরীক্ষাগুলির দিন বদলেছে । 25 জুন প্রকাশিত মূল বিজ্ঞপ্তিতে থাকা বাকি নিয়ম ও পরীক্ষার সূচিতে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি । অর্থাৎ, উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষার্থীদের নতুন করে পুরো রুটিন বদলাতে হবে না । শুধু সংশ্লিষ্ট তিন দিনের পরীক্ষার নতুন তারিখ মনে রাখতে হবে ।
নতুন সূচি রাজ্যের সমস্ত উচ্চ মাধ্যমিক তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষার্থীর জন্য প্রযোজ্য । ফলে এবার তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা শেষ হওয়ার সময়ও বদলে গেল । 7 অক্টোবরের পরিবর্তে 14 অক্টোবর পরীক্ষা শেষ হবে । অর্থাৎ, দুর্গাপুজোর মধ্যেই পরীক্ষার শেষ পর্বে বসতে হবে পরীক্ষার্থীদের ।