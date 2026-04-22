ভোট মিটলেই উচ্চমাধ্যমিকেরও ফল প্রকাশ, কবে ?
প্রথম দফার ভোটের আগেই সংসদ জানিয়ে দিল কবে উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হবে ৷ গত 27 ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা শেষ হয়েছিল ৷
Published : April 22, 2026 at 2:36 PM IST
কলকাতা, 22 এপ্রিল: বিধানসভা ভোট মিটলেই রাজ্যে প্রকাশিত হবে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল । আর তার ঠিক 6 দিন পর প্রকাশিত হবে এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলও । পরীক্ষা শেষের প্রায় 75 দিনের মাথায় আগামী 14 মে এই ফলাফল প্রকাশিত হতে চলেছে ।
সকাল 10টা 30 মিনিটে সল্টলেকের বিদ্যাসাগর ভবনে সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা করা হবে । উচ্চমাধ্য৷মিক শিক্ষা সংসদের(WBCHSE) তরফে জানানো হয়েছে, পরীক্ষার্থীরা সেদিনই সকাল 11টা থেকে অনলাইনে নিজেদের ফলাফল দেখতে পারবেন । কোন কোন ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হবে, সেই তালিকা খুব শীঘ্রই জানিয়ে দেওয়া হবে বলে সংসদ সূত্রের খবর ।
এই বছর থেকেই প্রথম উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হচ্ছে সেমেস্টার পদ্ধতিতে । এর আগে সেমেস্টার পরীক্ষা হয়েছে অক্টোবর মাসে । সেই মাসেই প্রকাশ করা হয়েছে ফলাফল । ওই পরীক্ষাটি হয়েছিল সম্পূর্ণ এমসিকিউ ভিত্তিক । তবে এবার দ্বাদশ শ্রেণির দ্বিতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা হল । এইবারে দ্বিতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল 12 ফেব্রুয়ারি থেকে । পরীক্ষা শেষ হয়েছিল 27 ফেব্রুয়ারি । পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরেই সংসদের সভাপতি পদে বদল ঘটে । চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের বদলে সভাপতি পদে আসেন পার্থ কর্মকার ।
এবারে উচ্চমাধ্যমিকে তিনটে পরীক্ষা মিলিয়ে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 7 লক্ষ 10 হাজার । তার মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা 44.40 শতাংশ এবং ছাত্রীর সংখ্যা 55.60 শতাংশ । ছাত্রীদের সংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় 79,347 বেশি । এইবছর সেমিস্টার 4-এ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 6 লক্ষ 35 হাজার 864 জন । পুরনো সিলেবাসে পরীক্ষা দিচ্ছে প্রায় 15 হাজার 495 জন । সেমিস্টার 3-এ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 59 হাজার 452 জন । মোট পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা 2103 জন ।
চলতি শিক্ষাবর্ষের জন্য উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সময়োপযোগী ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে একাধিক নতুন বিষয় চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সংসদ । গত তিন বছরে চালু হওয়া আধুনিক ও কর্মমুখী কিছু বিষয়কে এবার বিশেষ কোর্সের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । কাউন্সিল অ্যাসিস্টেড কোর্সেস (CAC)-এর অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ডেটা সায়ান্স (AIDS), অ্যাপ্লায়েড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (APAI) এবং সাইবার সিকিউরিটি'কে (CBST) ।
এই কোর্সগুলির ক্লাস নিয়মিত পাঠ্যসূচির বাইরে, স্কুল-সময়ের পর অনলাইন মাধ্যমে নেওয়া হবে । এর ফলে প্রযুক্তিনির্ভর নতুন বিষয়ে আগ্রহী পড়ুয়াদের অতিরিক্ত প্রশিক্ষণের সুযোগ মিলবে । এছাড়াও, কাউন্সিল টট কোর্সেস (CTC)-এর অধীনে কয়েকটি নতুন প্রকল্পভিত্তিক বিষয় চালুর পরিকল্পনা করেছে সংসদ ৷ এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির পাঠদান সরাসরি সংসদের তত্ত্বাবধানে হবে ।