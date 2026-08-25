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যাদবপুরের ঘটনা 'নিন্দনীয়'! অবশেষে মুখ খুললেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য পড়ুয়া, শিক্ষক, গবেষক এবং যাদবপুরের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের কাছে আবেদন জানিয়েছেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ।

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যাদবপুরের ঘটনা 'নিন্দনীয়'! অবশেষে মুখ খুললেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 25, 2026 at 5:41 PM IST

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কলকাতা, 25 অগস্ট: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক অশান্তি নিয়ে তোলপাড় রাজ্য ৷ এই নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের ঘটনা কোনওভাবেই কাম্য নয় বলে স্পষ্ট জানালেন তিনি । তাঁর কথায়, প্ররোচনা, পালটা প্ররোচনা এবং তার প্রতিক্রিয়ায় যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা নিন্দনীয় । একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য পড়ুয়া, শিক্ষক, গবেষক এবং যাদবপুরের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের কাছে আবেদন জানিয়েছেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এদিন বলেন, "যাদবপুর শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয় নয়, ভারতের উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও উৎকর্ষের অন্যতম পীঠস্থান । উচ্চশিক্ষা দফতর চায়, যাদবপুর তার অতীতের সুনাম বজায় রাখার পাশাপাশি ভবিষ্যতে সেই সুনামকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাক । বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা এবং উৎকর্ষই যেন যাদবপুরের পরিচয় হয়ে ওঠে ।" সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি নিয়ে তাঁর কড়া বার্তা, "কোনও একটি প্ররোচনা, সেই প্ররোচনার প্রতি প্ররোচনা, তার প্রতিক্রিয়া - এইভাবে যা যা ঘটেছে, তার নিন্দা করছি । তা নিন্দনীয় ।"

যাদবপুরের পরিস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের আবহেও বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল চরিত্রের দিকে নজর দেওয়ার কথা বলেন তিনি । উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর কথায়, কোনও ঘটনা বা রাজনৈতিক সংঘাতের কারণে যেন যাদবপুরের নাম দেশ বা বিশ্বের সামনে নেতিবাচকভাবে না-আসে । যাদবপুরের নাম ছড়াক তার শিক্ষা, গবেষণা ও উৎকর্ষের জন্য - এটাই তাঁর প্রত্যাশা ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, শিক্ষক, গবেষক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের উদ্দেশে তাঁর আবেদন, "যাদবপুরকে যাদবপুর রাখতে হলে যাদবপুরের শান্তি বজায় রাখতে হবে ।" তাঁর মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা এবং ঐতিহ্য রক্ষা করা শুধু কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব নয় । যাঁরা নিজেদের যাদবপুরের অংশ বলে মনে করেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই এই দায়িত্ব রয়েছে ।

এর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বৃহত্তর পরিকল্পনার সঙ্গেও যাদবপুরের ভবিষ্যৎকে যুক্ত করেছেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় । তাঁর বক্তব্য, এবারের বাজেটে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স' হিসেবে গড়ে তোলার যে ভাবনা রাজ্য সরকার দেখিয়েছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে যেতে হবে। সেই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন । তাঁর স্পষ্ট বার্তা, "স্বাভাবিকতা ফিরুক ।" তাঁর কথায়, কোনও 'উটকো ঝামেলা' বা অপ্রয়োজনীয় বিতর্কের কারণে যাদবপুরের প্রকৃত পরিচয় যেন আড়ালে চলে না-যায়, সেটাই নিশ্চিত করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে ।

সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সোশাল মিডিয়া পোস্টের প্রসঙ্গও এদিন উঠে আসে ৷ সেখানে 'দেশবিরোধী পোস্টের' উল্লেখ করে উপাচার্য ও শিক্ষা দফতরকে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে ৷ এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জানান, তিনি ওই পোস্টটি নিজে দেখেননি । ফলে বিষয়টি না-দেখে এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি তিনি । পোস্টটি দেখার পরেই এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাবেন বলে জানান মন্ত্রী ।

এদিকে, যাদবপুর ইস্যুর পাশাপাশি এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 বাস্তবায়নের বিষয়েও বক্তব্য রাখেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী । পশ্চিমবঙ্গে NEP বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যেই টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে বলে জানান তিনি । এদিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে দিনভর কর্মশালায় NEP-এর লক্ষ্য, প্রয়োগ এবং কলেজ স্তরে তা কার্যকর করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয় ।

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JAGANNATH CHATTOPADHYAY
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যাদবপুর
জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
JADAVPUR UNIVERSITY

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