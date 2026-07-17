বেআইনি বিএড ও ল'কলেজ নিয়ে কড়া পদক্ষেপ নেবে উচ্চশিক্ষা দফতর, হুঁশিয়ারি মন্ত্রী জগন্নাথের

বেআইনি বিএড ও ল'কলেজ নিয়ে কড়া পদক্ষেপ নেবে উচ্চশিক্ষা দফতর, হুঁশিয়ারি মন্ত্রী জগন্নাথের
চতুর্দিকে যত্রতত্র তৈরি হওয়া বিএড, ফার্মেসি ও ল কলেজ প্রসঙ্গে কড়া সিদ্ধান্তের কথা জানালেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ৷
Published : July 17, 2026 at 10:11 AM IST
সিউড়ি, 17 জুলাই: ব্যাঙের ছাতার মতো রাজ্যে গজিয়ে উঠেছে বিএড কলেজ । ফার্মেসি কলেজ তৈরি করা এখন জলভাত । এসব রুখতে কড়া পদক্ষেপ নেবে উচ্চশিক্ষা দফতর ৷ বীরভূমের সিউড়িতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ৷
মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, "আমরা গোয়ালঘরের ঠিকানায় বিএড কলেজ, বারান্দার ঠিকানায় ফার্মেসি কলেজ, গুমটির ঠিকানায় ল'কলেজ চলতে দেব না । আইটিআই-পলিটেকনিক মাফিয়ারা আমার এই স্পষ্ট বার্তা বুঝে নিন ।" তাঁর অভিযোগ, কাঁচা টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন বিক্রি, দেখে লেখার সুবিধা প্রদানের বিনিময়ে আর্থিক লেনদেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নানা খামতির নজরদারি এড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট মাসোহার প্রদান নিয়মে পরিণত হয়েছিল রাজ্যে ।
এই পরিস্থিতিতে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী তথা সিউড়ির বিজেপি বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যের শিক্ষা দফতরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন । শিক্ষা দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব বিনোদ কুমার চিঠি লিখে রাজ্যের 31টি বিশ্ববিদ্যালয় ও 500-র বেশি কলেজকে অডিটের আওতায় আনার অনুরোধ জানিয়েছেন কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল বা সিএজিকে। একইভাবে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কীভাবে রাজ্য সরকারের থেকে এনওসি পেয়েছিল এবং কীভাবে তারা পঠনপাঠন চালাচ্ছে সেটা দেখা হবে ? উপযুক্ত পঠনপাঠন না করিয়ে শুধু সুলভে ডিগ্রি বিক্রির কারবার ফাঁদা হয়েছিল কি না সেটাও খতিয়ে দেখবে প্রশাসন ৷
মন্ত্রী বলেন, "আর এই প্রক্রিয়া যতদিন চলবে ততদিন নতুন কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজকে অনুমোদন দেব না রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর । এই প্রক্রিয়ায় যারা পাশ করবে তারা বেসরকারি সংস্থাগুলি চালাবে ।" বীরভূমের সিউড়িতে এদিন নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে 'জনতার দরবারে' হাজির হয়েছিলেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী । এলাকার মানুষের অভাব, অভিযোগ, সমস্যার কথা শোনার জন্যই এই উদ্যোগ বলে জানান তিনি । সেখানে শিক্ষা ছাড়াও শিল্প বিনিয়োগ নিয়েও মুখ খুলেছেন মন্ত্রী ।
জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই শিল্পপতিদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে তাঁর শিল্পনীতির মূল নির্যাসটি বলেছেন । তা হল, শিল্প কারখানার ভিতরের পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়া এবং উৎপাদনে মন দেওয়ার দায়িত্ব শিল্পসংস্থার । বাইরের দায়িত্ব সামলাবে সরকার । প্রথমে 34 বছর এই শিল্পসংস্থার বাইরে ইউনিয়নের দাপাদাপি আর গত 15 বছর এই প্রতিটি ইউনিটের বাইরে সিন্ডিকেট-কাটমানির দাপাদাপিতে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প আসেনি । বিনিয়োগ পিছিয়ে গিয়েছে । লগ্নিকারীরা ভয় পেয়ে চলে গিয়েছেন । এবার এই ব্যবস্থা বদলাবে ৷ আগামী ছয়-আট মাসের মধ্যে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ অপেক্ষারত । এক নতুন শিল্পের পরিবেশ, জোয়ার আসতে চলেছে রাজ্যে । "