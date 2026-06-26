কলেজে ভর্তির আসন বিক্রি চলবে না, সাত দিনের মধ্যে ইউনিয়ন রুম পরীক্ষার নির্দেশ উচ্চশিক্ষা দফতরের
এই বিষয়ে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কড়া বার্তা দিয়ে জানিয়েছেন, নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির মরশুমে যাতে কোনওভাবেই তথাকথিত ছাত্র নেতাদের প্রভাব না থাকে তাই এই ব্যবস্থা ৷
Published : June 26, 2026 at 8:06 AM IST
কলকাতা, 26 জুন: রাজ্যের সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে তালাবন্ধ পড়ে থাকা ইউনিয়ন রুম নিয়ে এবার কড়া অবস্থান নিল উচ্চশিক্ষা দফতর । ছাত্র সংসদ ফি থেকে হওয়া খরচ এবং ছাত্র সংসদের সম্পত্তির হিসাব খতিয়ে দেখতে সমস্ত কলেজকে বন্ধ ঘর খুলে তালিকা তৈরির নির্দেশ দিল বিকাশ ভবন ।
বুধবার উচ্চ শিক্ষা দফতরের জারি করা একটি নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ছাত্র সংসদ ফি থেকে কীভাবে খরচ হয়েছে এবং সেই অর্থে কেনা সম্পদের বর্তমান অবস্থা কী, তা জানতে খোঁজ চালানো হবে । নির্দেশ অনুযায়ী, কোনও কলেজে ছাত্র সংসদের ঘর বা অন্য কোনও কক্ষ যদি অনুমোদনহীনভাবে তালাবন্ধ অবস্থায় থাকে, তবে তা অবিলম্বে খুলতে হবে ।
তবে পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হবে কলেজের অধ্যক্ষ, সহ-অধ্যক্ষ বা টিচার-ইন-চার্জের উপস্থিতিতে এবং অন্তত পাঁচজন স্থায়ী শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীকে উপস্থিত রেখে । এখানেই শেষ নয়, তালা খোলা থেকে শুরু করে ঘরের ভেতরে থাকা সমস্ত সামগ্রীর নথিভুক্তিকরণ পর্যন্ত গোটা প্রক্রিয়ার ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফি করারও নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা দফতর ।
ঘরের মধ্যে পাওয়া প্রতিটি সামগ্রীর একটি বিস্তারিত তালিকা তৈরি করে উপস্থিত কর্মীদের স্বাক্ষর নিতে হবে । যদি কোনও ঘরে অননুমোদিত বা আপত্তিকর সামগ্রী পাওয়া যায়, তাহলে তা অবিলম্বে কলেজের প্রশাসক, গভর্নিং বডি এবং ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনকে জানাতে হবে বলেও নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে ।
সব কলেজকে সাত দিনের মধ্যে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । শিক্ষা দফতরের মতে, বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি এবং এতে কলেজগুলিতে ছাত্র সংসদের অর্থ ও সম্পত্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে ।
এই বিষয়ে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমরা কোনওভাবেই কলেজগুলিতে আসন বিক্রির যে চক্র তা চলতে দেব না । সরকার এ বিষয়ে কঠোর । দরকারে আরও যদি কোনও ব্যবস্থা নিতে হয় তাহলে সেটাও আমরা করব । কলকাতা হাইকোর্টের যে অর্ডার সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে বর্তমানে কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে, সেটাকে মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।"