প্রতিমা বিসর্জনে বিশেষ তৎপরতা কলকাতা পুলিশের, দায়িত্বে উচ্চপর্যায়ের আইপিএস অফিসাররা

প্রতিমা বিসর্জনে বিশেষ তৎপরতা কলকাতা পুলিশের, দায়িত্বে উচ্চপর্যায়ের আইপিএস অফিসাররা
Durga idol immersion: পুলিশ সূত্রে খবর, দুই দফায় ভাগ করে এই বিশেষ নজরদারি চালানো হবে ।
Published : October 21, 2026 at 8:09 AM IST
কলকাতা, 21 অক্টোবর: দেখতে দেখতে এসে গেল দেবী দুর্গার বিদায়লগ্ন ৷ আজ বিজয়া দশমী ৷ সপরিবারে শ্বশুরবাড়ি ফেরার পালা মা দুর্গার ৷ বিভিন্ন ঘাটে চলছে বিসর্জনের প্রস্তুতি ৷ রাজ্যে উৎসবের মরশুমের শেষ পর্যায়ে প্রতিমা বিসর্জনের প্রক্রিয়া যাতে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল এবং নিরাপদভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য কলকাতা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে ।
বিসর্জনের দিনগুলিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণের সার্বিক তদারকি নিশ্চিত করতে উচ্চপর্যায়ের আইপিএস অফিসারদের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে । পুলিশ সূত্রে খবর, দুই দফায় ভাগ করে এই বিশেষ নজরদারি চালানো হবে ।
প্রথম পর্ব: 21 ও 23 অক্টোবর দায়িত্বপ্রাপ্ত আইপিএস আধিকারিকরা
উৎসবের প্রথম দফার বিসর্জন পর্ব অর্থাৎ 21 এবং 23 অক্টোবর কলকাতা পুলিশ এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে নিরাপত্তার তদারকি করবেন অভিজ্ঞ আইপিএস কর্তাদের একটি দল । এই দিনগুলিতে দায়িত্বে থাকবেন গৌরব শর্মা, সোমা দাস মিত্র, রশিদ মুনির খান, আকাশ মাঘারিয়া, সুরেশকুমার চাডিভে ও ধৃতিমান সরকার ৷
দ্বিতীয় পর্ব: 22 ও 24 অক্টোবর দায়িত্বপ্রাপ্ত আইপিএস আধিকারিকরা
পরবর্তী অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্বের বিসর্জন হবে 22 এবং 24 অক্টোবর ৷ সমগ্র কলকাতা পুলিশ এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও বিসর্জনের ঘাটগুলির তদারকি করবেন অন্য একদল উচ্চপদস্থ আইপিএস আধিকারিক । এই দিনগুলিতে দায়িত্ব পালন করবেন প্রবীণকুমার ত্রিপাঠী, ইমরান ওয়াহাব, শিস রাম ঝাঝরিয়া, সৌম্য রায়, পারিজাত বিশ্বাস ও সিদ্ধার্থ ধাপোলা ।
পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, প্রতিমা বিসর্জনের রুটগুলিতে অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স মোতায়েন থাকবে এবং যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এই আইপিএস আধিকারিকরা সরাসরি পুরো প্রক্রিয়াটির উপর কড়া নজরদারি চালাবেন ।
প্রসঙ্গত, এবারের দুর্গাপুজোয় অত্যন্ত অপ্রীতিকর এক ঘটনার সাক্ষী থেকেছে রাজ্য ৷ চোরবাগান সর্বজনীনের পুজোয় পদপিষ্টের ঘটনা কেড়ে নিয়েছে 19টি তরতাজা প্রাণ ৷ জখম হয়েছেন আরও কয়েকজন ৷ সেদিনের ঘটনার ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ার পর তা দেখে শিউড়ে উঠেছেন মানুষজন ৷ উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি আঙুল উঠেছে পুলিশের দিকেও ৷ এসবের পর বিসর্জন নিয়ে বাড়তি তৎপরতা দেখিয়েছে কলকাতা পুলিশ ও প্রশাসন ৷ প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও রকম খামতি যাতে না-থাকে, সেদিকটায় বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে ৷ নেওয়া হয়েছে বাড়তি বেশকিছু ব্যবস্থা ৷