'ডিম থেরাপি'র জেরে আকাশছোঁয়া দাম ! নাভিশ্বাস মধ্যবিত্তের

'ডিম থেরাপি'র জেরে আকাশছোঁয়া দাম ! নাভিশ্বাস মধ্যবিত্তের
দু'সপ্তাহ আগেও যেখানে ডিম 6 থেকে সাড়ে 6 টাকায় বিক্রি হত, এখন তার দাম 7 থেকে সাড়ে 7 টাকা ।
Published : June 13, 2026 at 2:35 PM IST
চন্দ্রকোনা (পশ্চিম মেদিনীপুর), 13 জুন: পালাবদলের আবহে বঙ্গ রাজনীতি এখন ডিমময় ! রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নেতাদের লক্ষ্য করে উড়ছে পচা ডিম ! আর তার জেরেই কি বাজারে ডিমের দাম আগুন ? পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার বাজারে অন্তত এমনটাই বলছেন ক্রেতা-বিক্রেতাদের একাংশ । তাঁদের দাবি, ভাতের সঙ্গে খাওয়ার ডিম এখন রাজনৈতিক প্রতিবাদের অস্ত্র । ফলে বাড়ছে চাহিদা, চড়ছে দাম, আর নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষের ।
একসময় বলা হত, সংসারে টান পড়লে ভাত-ডিমই বাঙালির শেষ ভরসা । কিন্তু সেই ডিমই এখন মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার মুখে । পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা থেকে মেদিনীপুর শহর- সর্বত্রই ডিমের বাজারে ঊর্ধ্বমুখী দামের গ্রাফ । মাত্র দু'সপ্তাহের ব্যবধানে খুচরো বাজারে প্রতি ডিমের দাম বেড়েছে প্রায় এক টাকা পর্যন্ত । যে ডিম কিছুদিন আগেও 6 থেকে সাড়ে 6 টাকায় বিক্রি হত, এখন তার দাম 7 থেকে সাড়ে 7 টাকা । একইভাবে 180-185 টাকায় বিক্রি হওয়া একটি ট্রে ডিমের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে 210 টাকায় ।
কিন্তু কেন এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ?
বিক্রেতাদের একাংশের দাবি, রাজ্যজুড়ে যে 'ডিম থেরাপি' চলছে, তারও প্রভাব পড়ছে বাজারে । রাজনৈতিক বিক্ষোভে ব্যবহার করার জন্য প্রচুর পরিমাণে ডিম কেনা হচ্ছে । অনেক ক্ষেত্রেই পচা ডিম আলাদা করে জমিয়েও রাখা হচ্ছে । ফলে বাজারে চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে ।
চন্দ্রকোনার ডিম বিক্রেতা আলতাফ আলি শেখের কথায়, "এই সময়ে সাধারণত ডিমের দাম কমে । কিন্তু এবার উলটো হচ্ছে । মানুষ খাওয়ার জন্য যত ডিম কিনছে, তার চেয়ে ছোড়ার জন্য যেন বেশি কিনছে । তাই বাজারে চাপ বাড়ছে ।" আর এক বিক্রেতা মুজিবুর রহমানের পর্যবেক্ষণ, "রাজ্যের নানা জায়গায় ডিম নিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচি হচ্ছে । অনেকে পচা ডিমও সংগ্রহ করে রাখছেন । ফলে চাহিদা বেড়েছে । তার প্রভাব দামে পড়ছেই ।"
তবে শুধু রাজনীতি নয়, অতিরিক্ত গরমেও ডিমের উৎপাদন কমেছে বলে মনে করছেন বাজারের একাংশ । ফলে সরবরাহ কমে যাওয়ায় মূল্যবৃদ্ধি আরও ত্বরান্বিত হয়েছে । দামের ধাক্কা সবচেয়ে বেশি অনুভব করছেন সাধারণ ক্রেতারা । লক্ষ্মীকান্ত পান বলেন, "এতদিন ডিম ছিল গরিব মানুষের প্রোটিন । এখন সেটাই কিনতে গিয়ে ভাবতে হচ্ছে । টিভি খুললেই দেখি ট্রে ট্রে ডিম নিয়ে নেতাদের দিকে ছুড়তে যাচ্ছে লোকজন । আর তার মাশুল দিতে হচ্ছে আমাদের ।" অপর এক ক্রেতা গৌর অধিকারীর কথায়, "আমরা খাবার জন্য ডিম কিনি । কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বাজারে ডিমের সবচেয়ে বড় ব্যবহার আর রান্নাঘরে নেই । রাজনৈতিক কর্মসূচিতেই বেশি যাচ্ছে ।"
যদিও পশ্চিম মেদিনীপুরে এখনও 'ডিম থেরাপি'র ঘটনা তুলনামূলকভাবে কম । জেলা শহরে কয়েকটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ডিম নিয়ে হাজির হয়েছিল বিজেপি কর্মীরা । কিন্তু বড়সড় কোনও ঘটনা ঘটেনি । তবুও ডিমের বাজারে তার প্রভাব পড়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের ।
ফলে পরিস্থিতি এমন যে, রান্নাঘরের কড়াই আর রাজনৈতিক ময়দান- দুই জায়গাতেই সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ডিম । ফলে সব মহলে কৌতূহল, এই 'ডিম রাজনীতি' আর কতদিন চলবে ? আর কবে আবার সাধারণ মানুষের থালায় স্বস্তির দামে ফিরবে ডিম-ভাতের জুটি ?