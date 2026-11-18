বন্ধ হস্টেল দেখিয়ে লক্ষ-লক্ষ টাকা আত্মসাৎ ! হাই মাদ্রাসায় তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ অভিভাবকদের
Corruption in High Madrasas in Malda: হাই মাদ্রাসায় মিড-ডে মিলেও অনিয়মের অভিযোগ ৷ পড়ুয়াদের সংখ্যায় কারচুপি করে বেশি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ ৷
Published : November 18, 2026 at 7:23 PM IST
মালদা, 18 নভেম্বর: বন্ধ হস্টেল, অথচ সরকারি খাতায় বরাদ্দের টাকা তোলা হচ্ছে ৷ মিড-ডে মিলের চাল, ডাল থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, সবেতেই কারচুপির অভিযোগ ৷ প্রধান শিক্ষক ও তৃণমূল পরিচালিত পরিচালন সমিতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে হাই মাদ্রাসার গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মালদার চাঁচলের কনুয়া হাই মাদ্রাসায় ৷
তাঁদের অভিযোগ, বন্ধ হস্টেল দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে ৷ মিড-ডে মিলের বরাদ্দেও চলছে অনিয়ম ৷ প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েও সুরাহা না-মেলায় এদিন মাদ্রাসার গেটে তালা লাগিয়ে দেন তাঁরা ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায় ৷ পরে পুলিশ সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷
অভিযোগকারীদের দাবি, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গির আলম এবং তৃণমূল পরিচালিত পরিচালন সমিতির সদস্যরা বন্ধ হস্টেল দেখিয়ে সরকারের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলেছেন ৷ অথচ বাস্তবে ওই হস্টেলে কোনও ছাত্রছাত্রী থাকে না ৷ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যায় গরমিল করে প্রতি মাসে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তুলেছেন অভিভাবকরা ৷ প্রশাসনের কাছে এনিয়ে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন তাঁরা ৷
বিক্ষোভকারী অভিভাবক নাঈম আলির অভিযোগ, "যে হস্টেলটির উল্লেখ আছে, সেটি বর্তমানে বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত উদ্বোধন হয়নি ৷ বন্ধ হস্টেল দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে ৷ মিড-ডে মিলের টাকা নিয়েও দুর্নীতি হচ্ছে ৷ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যায় নিয়ে কারচুপি করে সরকারি টাকা লুট করা হচ্ছে ৷ আমরা প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি ৷ অবিলম্বে তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি চাই ৷ এই ঘটনার সঙ্গে যেমন প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গির আলম জড়িত আছেন, তেমনই জড়িত রয়েছে তৃণমূলের পরিচালন সমিতি ৷"
আরেক অভিভাবক মহম্মদ মোস্তফা অভিযোগ করেন, "দীর্ঘদিন ধরেই মাদ্রাসায় নানা অনিয়ম চলছে ৷ হস্টেল চালু না-হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে সরকারি টাকা বরাদ্দ হচ্ছে, তার জবাব চাই ৷ মিড-ডে মিল নিয়েও অনিয়ম হচ্ছে ৷ আমরা চাই প্রশাসন নিরপেক্ষ তদন্ত করুক এবং দুর্নীতির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক ৷"
যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গির আলম ৷ তিনি বলেন, "আমি অসুস্থ থাকার কারণে মাদ্রাসায় যেতে পারিনি ৷ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং ভিত্তিহীন ৷ তবে এই দুর্নীতির বিষয়টি পূর্বের টিআইসি জানেন ৷"
অন্যদিকে বিজেপি নেতা দীপঙ্কর রাম বলেন, "তৃণমূলের আমলে রাজ্যের সর্বত্র দুর্নীতি হয়েছে ৷ কিন্তু এখন রাজ্যে ক্ষমতায় বিজেপি সরকার ৷ দুর্নীতির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, কাউকে রেয়াত করা হবে না ৷ কেউ যদি ভেবে থাকেন, সবকিছু ধামাচাপা দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকবেন, তাহলে তাঁরা ভুল ভাবছেন ৷ কনুয়া হাই মাদ্রাসার এই গোটা বিষয়টি আমরা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে জানাচ্ছি ৷ প্রয়োজনে উচ্চপর্যায়ে অভিযোগ জানানো হবে ৷ স্বচ্ছ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য ৷"