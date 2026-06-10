পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক মধ্যস্থতাকারী ও জিটিএ প্রধানের

পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক মধ্যস্থতাকারী ও জিটিএ প্রধানের
বুধবার দার্জিলিংয়ের আরআর ব্লকে তাকদাহ ফরেস্ট গেস্ট হাউসে পঙ্কজ কুমার সিংয়ের সঙ্গে জিটিএ-র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপার সঙ্গে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
Published : June 10, 2026 at 4:20 PM IST
দার্জিলিং, 10 জুন: দীর্ঘ সময় ধরে থমকে থাকা পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে তৎপর হয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজ কুমার সিং । এরই ধারাবাহিকতায়, বুধবার দার্জিলিংয়ের আরআর ব্লকে তাকদাহ ফরেস্ট গেস্ট হাউসে তাঁর সঙ্গে জিটিএ-র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপার সঙ্গে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । পাহাড়ের জটিল রাজনৈতিক সমীকরণ এবং দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের পথ প্রশস্ত করতে এই বৈঠককে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ।
চলতি বছরের 24 জানুয়ারি থেকে পাহাড়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুধাবনের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছেন ইন্টারলোকিউটার পঙ্কজ কুমার সিং । পাহাড়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করে তিনি পাহাড়ের জনমানসের দাবি ও প্রত্যাশার একটি রূপরেখা তৈরির কাজ করছেন । এর আগে তিনি বিজেপি এবং তাদের সহযোগী দল, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, জিএনএলএফ, সিপিআরএম-সহ বিভিন্ন দলের নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা সেরেছেন । পাহাড়ের রাজনীতিতে এতদিন যে অস্বস্তিকর দূরত্ব বা রাজনৈতিক অনীহা কাজ করছিল, সেই দেওয়াল ভেঙে সব পক্ষকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসাই এখন পঙ্কজ কুমার সিংয়ের প্রধান লক্ষ্য ।
বুধবার 45 মিনিট ধরে চলা এই বৈঠকে জিটিএ প্রধান অনীত থাপার সঙ্গে মধ্যস্থতাকারীর খোলামেলা আলোচনা হয় । পাহাড়ের বর্তমান শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজেপিএম)-এর সঙ্গে মধ্যস্থতাকারীর এই বৈঠকটি রাজনৈতিক মহলের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ছিল । পাহাড়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে অনীত থাপা পাহাড়ের সাধারণ মানুষের আবেগ ও বাস্তবতাকে অত্যন্ত কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন । সেই অভিজ্ঞতার কথাই তিনি পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য একটি ব্লু-প্রিন্ট বা বিস্তারিত প্রস্তাবনা মধ্যস্থতাকারীর হাতে তুলে দেন বলে নিশ্চিত করেছেন । অনীত থাপা বলেন, "আমি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়ে কিছু তথ্য তুলে ধরেছি । খুব ভালো বৈঠক হয়েছে ।"
পাহাড়ের সমস্যা কেবল প্রশাসনিক নয়, বরং এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার প্রশ্ন । পঙ্কজ কুমার সিং সমস্ত রাজনৈতিক দলের দাবি-দাওয়া শোনার পর পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য একটি সমন্বিত রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা দেবেন । তবে এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সংবেদনশীল । একদলের দাবির সঙ্গে অন্য দলের বিরোধ এবং অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে পাহাড়ের রাজনীতির গতিপথ বারবার পরিবর্তিত হয়েছে । ইন্টারলোকিউটার পঙ্কজ কুমার সিং সেই জটিল সমীকরণগুলোকেই নিরসন করার চেষ্টা করছেন ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পাহাড়ের মানুষ শান্তি ও স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান চায় । পঙ্কজ কুমার সিংয়ের ওপর যে গুরুদায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার অর্পণ করেছে, তা সফল করতে সব রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণ করা অপরিহার্য । অনীত থাপার সঙ্গে এই বৈঠক পাহাড়ের রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে । এখন দেখার বিষয়, সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনার পর ইন্টারলোকিউটার যে রিপোর্ট তৈরি করেন, তা পাহাড়ের মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্নের পথ প্রশস্ত করতে কতটা সহায়ক হয় ।