সারাক্ষণ হিল-জুতো নয় ! ঠাকুর দেখার সময় পায়ের সুস্থতায় আর কী পরামর্শ চিকিৎসকদের

সারাক্ষণ হিল-জুতো নয় ! ঠাকুর দেখার সময় পায়ের সুস্থতায় আর কী পরামর্শ চিকিৎসকদের
Comfort shoes for Pandal hopping: শুধু দামি পোশাক নয়, চাই নরম সোল এবং পায়ের পাতায় আরাম দেয় এমন জুতো । সৌমিতা ভট্টাচার্যের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : October 12, 2026 at 7:48 PM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: ষষ্ঠী থেকে দশমী, নতুন পোশাকে সেজে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে ঠাকুর দেখা, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা কিংবা রাতভর প্যান্ডেল হপিং—পুজোর দিনগুলিতে পায়ের উপর দিয়ে যে কতটা ধকল যায়, তা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না । তবে যাঁদের হাঁটুতে ব্যথা, কোমরের সমস্যা কিংবা পায়ের অন্য কোনও অসুবিধা রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে প্রয়োজন একটু বাড়তি সতর্কতা ।
আবার যাঁদের সম্প্রতি হাঁটুর অস্ত্রোপচার হয়েছে, তাঁদের মনেও প্রশ্ন থাকে, পুজোর সময় ঠাকুর দেখতে বেরোনো কতটা নিরাপদ? এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসকের পরামর্শ, সঠিক পরিকল্পনা এবং আরামদায়ক জুতো বেছে নেওয়া জরুরি ।
অর্থোপেডিক চিকিৎসক অয়ন রায় বলেন, "পায়ের সমস্যা রয়েছে বলে কাউকে ঠাকুর দেখা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া যায় না । কারণ, পুজোর সময় মায়ের মুখ দর্শন না-করলে অনেকেরই মন ভরে না । তাই তাঁদের আটকানোর পরিবর্তে কীভাবে নিরাপদে ঠাকুর দেখার ব্যবস্থা করা যায়, সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন । তবে তার জন্য আগে থেকে পরিকল্পনা করা অত্যন্ত জরুরি ।"
চিকিৎসকের পরামর্শ, "যাঁদের শারীরিক অবস্থা এমন যে হাঁটাচলা করা কার্যত অসম্ভব, তাঁদের ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্য বা পরিচর্যাকারীর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে । হুইলচেয়ারের সাহায্যে তাঁদের মণ্ডপের সামনে নিয়ে গিয়ে ঠাকুর দেখানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে । অন্যদিকে, যাঁরা কিছুটা হাঁটাচলা করতে পারেন, তাঁরা ওয়াকারের সাহায্য নিতে পারেন, সে ক্ষেত্রে গাড়ি যতটা সম্ভব মণ্ডপের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে নামানো এবং পরিবারের কোনও সদস্যের সাহায্যে ধীরে ধীরে মণ্ডপে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।" তবে শুধু যাতায়াতের ব্যবস্থা করলেই হবে না, ঠাকুর দেখার সময় নির্বাচনও সমান গুরুত্বপূর্ণ।
অয়ন রায়ের কথায়, "মণ্ডপে যখন ভিড় তুলনামূলক কম থাকে, সেই সময় যাওয়ার পরিকল্পনা করা উচিত। ভিড়ের মধ্যে পায়ের সমস্যা রয়েছে এমন কোনও ব্যক্তিকে নিয়ে গেলে তিনি যেমন বিপদে পড়তে পারেন, তেমনই তাঁর সঙ্গে থাকা পরিবারের সদস্যদেরও সমস্যায় পড়তে হতে পারে । ভিড়ের চাপে ধাক্কা লাগা, ভারসাম্য হারানো কিংবা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে । বিশেষত, যাঁদের হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়েছে বা বয়সজনিত কারণে চলাফেরায় অসুবিধা রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে এই সতর্কতা আরও বেশি প্রয়োজন ।"
চিকিৎসক বলেন, "বর্তমানে অনেক পুজো কমিটিই প্রবীণ ও শারীরিকভাবে অসুবিধায় থাকা দর্শনার্থীদের কথা মাথায় রেখে বিশেষ ব্যবস্থা করে । কোথাও ভিড় এড়িয়ে ঠাকুর দেখানোর ব্যবস্থা থাকে, আবার কিছু মণ্ডপে হুইলচেয়ারের ব্যবস্থাও থাকতে পারে । তাই বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে সংশ্লিষ্ট পুজো কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করে এই ধরনের সুবিধা রয়েছে কি না, তা জেনে নেওয়া ভালো ।"
যাঁরা হাঁটাচলা করতে পারেন, কিন্তু হাঁটু বা কোমরের সমস্যার কারণে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে অসুবিধা হয়, তাঁদের ক্ষেত্রেও কিছু বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন । একটানা অনেকক্ষণ হাঁটা বা দাঁড়িয়ে থাকার পরিবর্তে অল্প অল্প করে হাঁটা এবং মাঝেমধ্যে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক।
অয়ন রায় বলেন, "15-20 মিনিট হাঁটার পর কোথাও বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারে । তার পরে শারীরিক অবস্থা বুঝে আবার হাঁটাচলা করা যেতে পারে । যে মণ্ডপে বসার ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে এই ধরনের সুবিধা নেওয়া সম্ভব । একইসঙ্গে এমন সময় ঠাকুর দেখতে বেরোনো উচিত, যখন ভিড় কম থাকে এবং সহজে চলাফেরা করা যায় ।"
অনেকের ধারণা, হাঁটু প্রতিস্থাপনের অস্ত্রোপচার হলে দীর্ঘদিন বাইরে বেরোনো বা স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যায় না । তবে চিকিৎসক অয়ন জানান, অস্ত্রোপচারের পরে রোগীর সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া ভালোভাবে এগোলে এবং তিনি স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা ও কাজকর্ম করতে পারলে ঠাকুর দেখতে যাওয়ার ক্ষেত্রে অযথা বাধা দেওয়ার প্রয়োজন নেই । তবে কতটা হাঁটাচলা করা যাবে, তা নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা এবং চিকিৎসকের পরামর্শের উপর ।
তাঁর কথায়, "নতুন জুতো কেনার পরে যেমন প্রথম দিন থেকেই দীর্ঘক্ষণ তা পরে না থেকে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হওয়া ভালো, তেমনই হাঁটুর অস্ত্রোপচারের পরেও নিজের শারীরিক সক্ষমতা বুঝে চলাফেরা করা উচিত । একটানা দীর্ঘক্ষণ হাঁটা বা দাঁড়িয়ে না থেকে মাঝেমধ্যে বিরতি নেওয়া প্রয়োজন । বাস, ট্রাম, মেট্রো কিংবা ট্রেনে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকা জরুরি । বিশেষত, অতিরিক্ত ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি এড়িয়ে চলা উচিত । যাঁদের হাঁটু প্রতিস্থাপনের অস্ত্রোপচার হয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে বয়স এবং শারীরিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে তুলনামূলক ফাঁকা মণ্ডপ বেছে নেওয়াই ভালো ।"
পুজোর সাজে পোশাকের সঙ্গে মানানসই জুতো বেছে নেওয়ার পাশাপাশি তার গুণমান এবং আরামের দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন । বিশেষত, যাঁদের হাঁটু বা কোমরের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে জুতোর নির্বাচন আরও গুরুত্বপূর্ণ ।
অয়ন বলেন, "আমরা কী ধরনের জুতোর উপর ভর দিয়ে হাঁটছি, তার উপর পায়ের ব্যথা হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি অনেকটাই নির্ভর করে । তাই শুধু দামি পোশাক কেনার দিকে নজর না দিয়ে জুতোর ক্ষেত্রেও গুরুত্ব দেওয়া উচিত ।" চিকিৎসকের পরামর্শ, নরম সোল এবং পায়ের পাতায় আরাম দেয় এমন জুতো বেছে নেওয়া ভালো । যাঁদের দীর্ঘক্ষণ হাঁটতে হবে কিংবা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তাঁরা স্নিকার্স বা কুশনযুক্ত জুতো ব্যবহার করতে পারেন । এই ধরনের জুতো হাঁটার সময় পায়ের পাতায় আরাম দিতে এবং চাপ সামলাতে সাহায্য করতে পারে । ফলে হাঁটু ও কোমরের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ার আশঙ্কাও কমানো সম্ভব ।
তবে জুতো কেনার সময় শুধু তার দাম দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয় । জুতোর গুণমান, পায়ের মাপ এবং পরে হাঁটতে স্বস্তি হচ্ছে কি না, সেগুলি পরীক্ষা করে নেওয়া জরুরি । পুজোর সাজে উঁচু হিল অনেকেরই পছন্দের । বিশেষত, শাড়ি বা ওয়েস্টার্ন পোশাকের সঙ্গে হিল পরলে উচ্চতা কিছুটা বেশি দেখায় এবং সাজেও আলাদা আকর্ষণ আসে । কিন্তু সেই ফ্যাশনের জন্য সারাদিন উঁচু হিল পরে থাকা কতটা যুক্তিযুক্ত ?
অয়ন রায়ের কথায়, "হিল পরার ক্ষেত্রে বুঝতে হবে, কেউ কি সারাদিন নিজেকে লম্বা দেখাতে চান, নাকি কয়েক ঘণ্টার জন্য বিশেষ কোনও অনুষ্ঠানে হিল পরছেন । দীর্ঘক্ষণ উঁচু হিল পরে থাকলে পায়ের পাতার সামনের অংশে অতিরিক্ত চাপ পড়ে । এর ফলে পায়ের পাতায় ব্যথা হতে পারে, পাশাপাশি হাঁটুর উপরেও চাপ বাড়তে পারে। দীর্ঘদিন ধরে এই অভ্যাস চলতে থাকলে হাঁটু ও কোমরের সমস্যাও বাড়তে পারে ।"
তবে চিকিৎসকের বক্তব্য, "মাঝে মধ্যে এক-দু'ঘণ্টার জন্য কোনও অনুষ্ঠান বা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় হিল পরা এবং সারাদিন হিল পরে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । পুজোর দিন যাঁদের দীর্ঘক্ষণ হাঁটতে হবে, তাঁদের ক্ষেত্রে উঁচু হিল এড়িয়ে আরামদায়ক জুতো বেছে নেওয়াই ভালো । প্রয়োজনে বিশেষ কোনও অনুষ্ঠানে অল্প সময়ের জন্য হিল পরলেও বাকি সময় স্নিকার্স বা নরম সোলের জুতো ব্যবহার করা যেতে পারে ।"