6 নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতা পুরসভার নির্বাচনী নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা যাবে না, জানিয়ে দিল হাইকোর্ট

6 নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতা পুরসভার নির্বাচনী নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা যাবে না, জানিয়ে দিল হাইকোর্ট
KMC Election: সিপিআইএমের প্রাক্তন কাউন্সিলর দীপু দাসের আবেদনের শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছে ডিভিশন বেঞ্চ । আগামী 6 নভেম্বরই মামলার রায় ঘোষণা করবে আদালত ।
Published : November 4, 2026 at 6:28 PM IST
কলকাতা 4 নভেম্বর: আগামী 6 নভেম্বর অর্থাৎ পরশু পর্যন্ত কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচন নিয়ে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করা চলবে না বলে জানাল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ আজ বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে পরশু পর্যন্ত নির্বাচনী নির্ঘণ্ট জানানো যাবে না । সিপিআইএমের প্রাক্তন কাউন্সিলর দীপু দাসের আবেদনের বিস্তারিত শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছে ডিভিশন বেঞ্চ । আগামী 6 নভেম্বরই মামলার রায় ঘোষণা করবে আদালত । তাই তার আগে কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচনী নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা যাবে না ।
উল্লেখ্য, কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় গত 29 অক্টোবর কোনও অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দেয়নি কলকাতা হাইকোর্ট । বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য নির্দেশ দেন, তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিতে হবে রাজ্যকে । তার পরের এক সপ্তাহের মধ্যে পাল্টা বক্তব্য জানাতে পারবেন মামলাকারী । মামলা তালিকাভুক্ত করার জন্য তারপর আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন মামলার সঙ্গে যুক্ত সব পক্ষ । এই নির্দেশকেই চ্যালেঞ্জ করে দিপু দাস ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের করেন ।
এদিন শুনানিতে মামলাকারীর হয়ে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 5 অগস্ট কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয় । 7 অগস্ট জানানো হয় ওয়ার্ড সংখ্যা 144 থেকে 209 করা হয়েছে । 11 সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত তালিকাও প্রকাশ করে দেওয়া হয় । গোটা প্রক্রিয়া যেভাবে দ্রুততার সঙ্গে করা হয়েছে তা নিয়েই আপত্তি । রাজ্য সরকার পুরনিগমের সুপারিশ অনুযায়ী ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে । কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পর কলকাতা পুরনিগমের বোর্ড ভাঙে । তারপর প্রশাসক বসানো হয়। সেই প্রশাসকের পক্ষ থেকে পুওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে । কলকাতা পুরনিগমে নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিল না । ফলে পুরোটাই প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত । কর্পোরেশনের একজন কর্মচারী কি এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ?" পাল্টা রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) সুরজিৎ নাথ মিত্র বলেন, "এই ধরনের মামলা এখন গ্রহণযোগ্য নয় । একমাত্র নির্বাচনের পর ইলেকশন পিটিশন মামলা করা যেতে পারে ।"