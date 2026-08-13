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শালবনির জমি দুর্নীতি মামলায় সুজয়ের বিরুদ্ধে কোন থানায় কত অভিযোগ, জানাতে নির্দেশ হাইকোর্টের

সুজয়ের দাবি, তিনি অসুস্থ ৷ হেফাজতে উপযুক্ত চিকিৎসা করা হচ্ছে না। গ্রেফতারের পর নতুন নতুন কেস দেওয়া হচ্ছে ।

HIGH COURT
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 13, 2026 at 5:22 PM IST

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কলকাতা, 13 অগস্ট : শালবনির জমি দুর্নীতি মামলায় হেফাজতে থাকা মেদিনীপুরের প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরার বিরুদ্ধে কোন থানায় কত অভিযোগ রয়েছে, জানাতে নির্দেশ দিল হাইকোর্ট ৷

এছাড়া, কতগুলি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে, সেই তথ্যও পুলিশকে সাতদিনের মধ্যে জানাতে হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এদিন রাজ্যের লিগাল সেলের ডেপুটি ইনস্পেকটর জেনারেলকে লিখিতভাবে তা জানাতে বলেছেন ৷ সুজয়ের দাবি, তিনি অসুস্থ ৷ হেফাজতে উপযুক্ত চিকিৎসা করা হচ্ছে না। গ্রেফতারের পর নতুন নতুন কেস দেওয়া হচ্ছে । কতগুলি কেস আছে, শ্যোন এরেস্ট যাতে না করা হয়, সেটা নিশ্চিত করা হোক। সুরক্ষাকবচ দেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন তিনি ৷

পালটা রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার বলেন , "তিন-চারটে মামলায় সুজয়কে গ্রেফতার করা হয়েছে । ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে শ্যোন এরেস্ট এর আর্জি যখন জানানো হয়েছিল, তখন কেন আইনজীবী বিরোধিতা করেননি?"
সুজয়ের বিরুদ্ধে কত অভিযোগ আছে, বিচারপতি সাতদিনের মধ্যে রাজ্যকে জানাতে নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি মামলার নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন। তবে কোনও অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ মঞ্জুর করেননি ।

ভুয়ো নথি বানিয়ে শালবনিতে সরকারি জমি বিক্রির অভিযোগ উঠেছে সুজয়য়ের বিরুদ্ধে । দালাল মারফত জমি বিক্রি করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের হাত দিয়ে টাকা পাঠাতেন তিনি। এই অভিযোগে ইতিমধ্যে পুলিশ গ্রেফতার করেছে তাঁকে । হেফাজতে থাকাকালীন যাতে ফের গ্রেফতার না করা হয়, সেই আর্জি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সুজয়।

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TAGGED:

SHALBONI
SUJOY HAZRA
LAND SCAM
HIGH COURT
SHALBONI LAND SCAM CASE

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