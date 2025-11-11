দিল্লির প্রাণকেন্দ্রে বিস্ফোরণ, বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানায় চলছে কড়া তল্লাশি

দিল্লির প্রাণকেন্দ্রে বিস্ফোরণ, বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানায় চলছে কড়া তল্লাশি
দিল্লির লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণের জের ৷ বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানায় গুরুত্বপূর্ণ 19 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ ৷
Published : November 11, 2025 at 1:23 PM IST
আসানসোল, 11 নভেম্বর: দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণের জেরে রেড-অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে সাড়া দেশে । হাই-অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গেও ৷ আন্তর্জাতিক সীমান্ত এবং অন্তর্দেশীয় সীমানা থাকায় ইতিমধ্যেই রাজ্যের উত্তরের জেলায় বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা ৷ এবার বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানায় তল্লাশি অভিযান শুরু করল পুলিশ ৷
19 নম্বর জাতীয় সড়কের উপরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চেকপোস্ট ডুবুরডিহিতে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান । ভিন রাজ্য থেকে এই রাজ্যে আসা প্রত্যেকটি গাড়িতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে । বাদ যাচ্ছে না মোটরবাইকও । যাত্রীরা কোথা থেকে আসছেন এবং কোথায় তাঁদের গন্তব্য, তা নথিভুক্ত করা হচ্ছে । রাজ্যবাসীর নিরাপত্তায় সোমবার রাত থেকেই তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ৷
আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের কুলটি থানার পুলিশ এবং কুলটি ট্রাফিক গার্ডের তরফে তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়েছে । কুলটি থানার এসিপি জভেদ হোসেন জানান, অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে ভিন রাজ্য থেকে আসা গাড়িগুলিকে পরীক্ষা করা হচ্ছে । এই রাজ্যে যাতে কোনও রকমের নাশকতার ঘটনা না-ঘটে, সেই কারণেই এমন উদ্যোগ । জনসাধারণ পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করুন এমনটাই কাম্য ।
ভিন রাজ্য থেকে আসা প্রতিটি গাড়ির ডিকি খুলে চলছে তল্লাশি ৷ বাদ যাচ্ছে না যাত্রীদের ব্যাগপত্র, জামা কাপড় এবং অন্যান্য সামগ্রী ৷ ভিন রাজ্য থেকে আসা বড় বড় ট্রাক এবং মোটরবাইকেও চলছে তল্লাশি ৷ বাদ যাচ্ছেন না চিকিৎসকের গাড়িও ৷
সোমবার সন্ধ্যা 6টা 48 মিনিটে দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো 1 নম্বর স্টেশনের সামনে একটি গাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে ৷ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে 12 জনের মৃত্যু হয়েছে । আহত বেশ কয়েকজন ৷ তদন্তে জানা গিয়েছে, বিস্ফোরণের প্রায় 3 ঘণ্টা আগে থেকে লালকেল্লার পার্কিংয়ে দাঁড়িয়েছিল গাড়িটি ৷ এরপর এলাকায় ভিড় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটিকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ চলন্ত অবস্থাতেই গাড়িটিতে বিস্ফোরণ ঘটে ৷
বিস্ফোরণের জেরে আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়িতে নিমেষের মধ্যে আগুন ধরে যায় । দিল্লি পুলিশের পাশাপাশি ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তভার তুলে দেওয়া হয়েছে এনএসজি এবং এনআইএ-এর উপর ৷ ভয়াবহ এই ঘটনায় জঙ্গি যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ এদিকে ঘটনার আঁচ ছড়িয়ে পড়েছে সাড়া দেশেই ৷ একাধিক শহরে চলছে নাকা চেকিং ৷ পশ্চিমবঙ্গেও জারি করা হয়েছে হাই-অ্যালার্ট ৷ কলকাতা মেট্রো স্টেশন, বড় বড় হোটেল, বাস টার্মিনার্স, রেলওয়ে স্টেশন-সহ জনবহুল এলাকাগুলিতে চলছে কড়া তল্লাশি ৷
অজয় নদীর সেতুতে পুলিশের তল্লাশি
দিল্লির বিস্ফোরণের জেরে বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী অজয় নদীর উপরে নবনির্মিত কবি জয়দেব এবং কবি নীলকণ্ঠ সেতুর উপর তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ ৷ মঙ্গলবার সকাল থেকেই কাঁকসা থানার অন্তর্ভুক্ত মলানদিঘি ফাঁড়ির পুলিশ কর্মীদেরকে দেখা গেল অজয় নদীর সেতুর উপরে বীরভূম জেলা থেকে আসা এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলা থেকে যাওয়া গাড়িগুলিতে তল্লাশি চালাতে । চার চাকা, দু'চাকা-সহ সমস্ত যানবাহনে চলছে তল্লাশি ৷
উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের সড়কপথে যোগাযোগের অন্যতম প্রধান হল এই সেতু । সেই কারণে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে সেতুটিকে ৷ যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি । দুর্গাপুর স্টেশনও সকাল থেকে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে ৷ দূরপাল্লার ট্রেনগুলিতে চলছে তল্লাশি ।