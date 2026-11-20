ওড়িশায় আকভানের ল্যান্ডফল, সুন্দরবনে হাই অ্যালার্ট; গঙ্গাসাগর থেকে ফেরানো হচ্ছে পুণ্যার্থীদের
Cyclone Akvan Effect in South 24 Pargana: ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে দুর্যোগের আশঙ্কা দক্ষিণ 24 পরগনার উপকূল এলাকায় ৷ সাধারণের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সতর্ক প্রশাসন ৷
Published : November 20, 2026 at 1:00 PM IST
সুন্দরবন, 20 নভেম্বর: ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে ক্রমশ দুর্যোগপূর্ণ হয়ে উঠছে সুন্দরবনের উপকূলবর্তী এলাকা । আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ওড়িশা উপকূলে ঘূর্ণিঝড়ের ল্যান্ডফল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে । এর প্রভাবে বাংলার উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা ।
সকাল থেকে উত্তাল সমুদ্র । উপকূলবর্তী এলাকায় বইছে ঝোড়ো হাওয়া । দুর্যোগের আশঙ্কায় দক্ষিণ 24 পরগনার সুন্দরবন উপকূলবর্তী নামখানা, কাকদ্বীপ এবং সাগর এলাকায় খোলা হয়েছে বিশেষ কন্ট্রোল রুম । পরিস্থিতির উপর সর্বক্ষণ নজরদারি চালাচ্ছেন ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা । উপকূলবর্তী ব্লকগুলিতে খোলা হয়েছে ত্রাণ শিবির ।
যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে । বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে মাটির নদীবাঁধগুলির উপরেও । নদীর জলস্তর বৃদ্ধি কিংবা জলোচ্ছ্বাসের কারণে যাতে বাঁধ ভেঙে নতুন করে বিপর্যয় না ঘটে, সেদিকেও সতর্ক প্রশাসন ।
পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সুন্দরবন উপকূলের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র থেকে পর্যটকদের সরিয়ে দেওয়া এবং সমুদ্রে স্নানের উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হচ্ছে । বিশেষ করে গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে ।
দুর্যোগের আশঙ্কায় গঙ্গাসাগর থেকে পুণ্যার্থীদের বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে । কপিলমুনির মন্দির চত্বরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুণ্যার্থীদের বাড়ি ফেরার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।
টানা বৃষ্টিতে চাষের ক্ষতি
অন্যদিকে, একটানা বৃষ্টির জেরে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন উপকূলবর্তী এলাকার কৃষকরা । ধান চাষ থেকে শুরু করে শীতকালীন ফসল, একাধিক কৃষিজমিতে ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে । জমিতে জল জমে যাওয়ায় গাছের গোড়া পচতে শুরু করেছে । ফলে নষ্ট হচ্ছে ফসল । ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে জলোচ্ছ্বাস হলে কৃষিজমির আরও ক্ষতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন চাষিরা ।
এই বিষয়ে কৃষক বাবলু দোলুই বলেন, "একটানা বৃষ্টির কারণে ধান থেকে শুরু করে শীতকালীন ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে । জমিতে জল জমে থাকায় ফসল নষ্ট হচ্ছে । তার উপর জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কা রয়েছে । সব মিলিয়ে আমরা চরম দুশ্চিন্তায় রয়েছি । ফসলের ক্ষতি হলে কীভাবে সংসার চলবে, তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছি । এখন সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ এবং আর্থিক সাহায্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছি ।"
ফসলের ক্ষতিতে পঞ্চায়েত মন্ত্রীর বক্তব্য
এদিকে, ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলা এবং কৃষকদের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে মুখ খুলেছেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ । তিনি জানান, সাধারণত নভেম্বর মাসের দিকে বাংলায় ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা থাকে । কিন্তু বিগত সরকার এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় কোনও পরিকল্পনা করে রাখেনি । ওড়িশায় যেভাবে আগাম পরিকল্পনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেভাবে প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন । একটানা বৃষ্টির কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে । শীতকালীন ফসলও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । এর জেরে বাজারে শীতের সবজির দাম বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে । কৃষকদের ক্ষতি হলে সরকার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবে বলেও জানান তিনি ।
সব মিলিয়ে ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন সুন্দরবন উপকূলের বাসিন্দারা । উত্তাল সমুদ্র, ঝোড়ো হাওয়া এবং লাগাতার বৃষ্টির মধ্যে প্রশাসনের তরফে চলছে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ।