নিউ টাউনে বিনিয়োগ টানতে বড় পদক্ষেপ, হিডকোর 10 একর জমিতে কমার্শিয়াল হাব

নিউ টাউনে বিনিয়োগ টানতে বড় পদক্ষেপ, হিডকোর 10 একর জমিতে কমার্শিয়াল হাব
নিউ টাউন থেকে কলকাতা খুব একটা দূরে নয় ৷ আবার বিমানবন্দরেরও কাছে ৷ তাই এখানে কমার্শিয়াল হাব তৈরির পথে হাঁটছে হিডকো ৷
Published : February 8, 2026 at 7:04 PM IST
কলকাতা, 8 ফেব্রুয়ারি: তিলোত্তমার উপকণ্ঠে নিউ টাউনকে বিশ্বমানের বাণিজ্যিক কেন্দ্রের রূপ দিতে আরও একধাপ এগিয়ে গেল রাজ্য সরকার ৷ এবার নিউ টাউনের সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট (CBD) এলাকায় থাকা 10 একরের একটি বিশালাকার ভূখণ্ডকে বাণিজ্যিক বিনিয়োগের জন্য খুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হল ৷ পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম বা হিডকোর (HIDCO) পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে এই জমি নিয়ে টেন্ডার বা দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে ৷ প্রধানত বড় মাপের বাণিজ্যিক প্রকল্প এবং কর্পোরেট বিনিয়োগ টানতে এই উদ্যোগ বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে ৷
নিউ টাউনকে একটি পরিকল্পিত এবং সুসংগঠিত শহর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রথম থেকেই সচেষ্ট রাজ্য প্রশাসন ৷ বিশেষত, হিডকোর তত্ত্বাবধানে এই উপনগরী এখন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কর্মসংস্থানের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে ৷ এবার সেই অগ্রগতির পালে নতুন হাওয়া দিতে নিউ টাউনের প্রাণকেন্দ্র অর্থাৎ অ্যাকশন এরিয়া-1-এর সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্টে এই বিশাল জমিটি কাজে লাগাতে চাইছে নবান্ন ৷
সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, কলকাতার অত্যন্ত কাছে এবং বিমানবন্দরের সঙ্গে উন্নত সংযোগ ব্যবস্থা থাকায় এই এলাকাটি বড় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ৷ হিডকোর এক শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, "আমাদের মূল লক্ষ্য হল নিউ টাউনে এমন কিছু স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য কোম্পানিকে নিয়ে আসা, যারা এখানে বৃহৎ প্রকল্প গড়ে তুলতে পারবে এবং যার ফলে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বড়সড় গতি আসবে ৷"
নিউ টাউনে ইতিমধ্যে ইকো পার্ক, বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার, বিশ্ব বাংলা গেট এবং রবীন্দ্র তীর্থ বা নজরুল তীর্থের মতো ল্যান্ডমার্ক প্রকল্প রয়েছে ৷ এছাড়া টিসিএস, উইপ্রো এবং ডিএলএফ-এর মতো অগ্রগণ্য সংস্থাগুলি এখানে তাদের অফিস স্থাপন করেছে ৷ নতুন এই 10 একর জমিতেও যাতে একইভাবে নামী বিনিয়োগকারী আসে, সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে ৷ নিউ টাউনের এই অংশে চওড়া রাস্তা, বিমানবন্দর সংলগ্ন ভৌগোলিক অবস্থান এবং সম্প্রসারিত মেট্রো রেলের যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে ৷
আধিকারিকরা মনে করছেন, এই 10 একর জমিতে বড় বাণিজ্যিক হাব গড়ে উঠলে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে বিপুল কর্মসংস্থান তৈরি হবে ৷ নির্মাণ পর্যায় থেকে শুরু করে বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালু হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে কয়েক হাজার মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ এর পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী এলাকার আনুষঙ্গিক পরিষেবা এবং ছোট ব্যবসাও এই বিনিয়োগের ফলে সমৃদ্ধ হবে ৷
জমি বণ্টন নিয়ে যাতে কোনওরকম অস্পষ্টতা না থাকে, তার জন্য হিডকোর পক্ষ থেকে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে ৷ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, টেন্ডার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার পাশাপাশি জমির যাতে অপব্যবহার না-হয় বা নিছক ফাটকা কারবারের জন্য কেউ জমি ধরে রাখতে না পারে, তার জন্য কঠোর শর্তাবলী আরোপ করা হয়েছে ৷ জমির চরিত্র পরিবর্তন বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গাইডলাইন মেনে চলতে হবে সংস্থাকে ৷ চূড়ান্ত বরাদ্দের আগে রাজ্য সরকারের উচ্চপর্যায়ের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে বলেও জানানো হয়েছে ৷
রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ আদতে নিউ টাউনকে পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ ‘বিজনেস ডেস্টিনেশন’ হিসেবে তুলে ধরারই একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া ৷ গত কয়েক বছর ধরে লগ্নিকারীদের যে আগ্রহ দেখা গিয়েছে, তাকে পাথেয় করে এই নতুন মেগা প্রকল্পের পথে হাঁটল হিডকো ৷