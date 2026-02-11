ETV Bharat / state

প্লাস্টিকের টিফিনবক্সে লুকোনো 700 গ্রাম মাদক, যৌথ অভিযানে উদ্ধার সাড়ে তিন কোটির হেরোইন

কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স, কলকাতা পুলিশ ও রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপ যৌথভাবে এই অভিযান চালায়৷

Heroin Seized in Raiganj
যৌথ অভিযানে উদ্ধার সাড়ে তিন কোটির হেরোইন (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 11, 2026 at 10:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি: রাজ্যে মাদকবিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। বুধবার সকালে গোপন সূত্রে পাওয়া নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ), কলকাতা পুলিশ এবং রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপ (এসওজি)-এর যৌথ অভিযানে রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত শিলিগুড়ি মোড় এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এসটিএফ-এর কাছে আগে থেকেই নির্দিষ্ট তথ্য ছিল যে বিপুল পরিমাণ মাদক উত্তরবঙ্গ হয়ে অন্যত্র পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হবে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে রায়গঞ্জের শিলিগুড়ি মোড় এলাকায় নজরদারি বসানো হয়। সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে এক ব্যক্তিকে আটক করা হলে, তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয় মোট সাতটি প্যাকেট, যার মধ্যে আনুমানিক 700 গ্রাম হেরোইন ছিল।

Heroin Seized in Raiganj
যৌথ অভিযানে উদ্ধার সাড়ে তিন কোটির হেরোইন (নিজস্ব ছবি)

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, মাদকগুলি একটি সাধারণ প্লাস্টিকের টিফিনবক্সের মধ্যে অত্যন্ত কৌশলে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, যাতে বাহ্যিকভাবে দেখে সন্দেহ না হয়। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া হেরোইনের আন্তর্জাতিক গ্রে মার্কেটে আনুমানিক মূল্য প্রায় 3.5 কোটি টাকা।

ধৃতের নাম মহম্মদ সাব্বির শেখ (18)। তাঁর বাড়ি মালদা জেলার কালিয়াচক থানার খাসচাঁদপুর এলাকায়। প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, তিনি একটি বৃহত্তর আন্তঃজেলা বা আন্তঃরাজ্য মাদক পাচার চক্রের অংশ। এই মাদক কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং কোথায় সরবরাহের পরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

পুলিশের অনুমান, উত্তরবঙ্গের রুট ব্যবহার করে মাদক পাচারের একটি সক্রিয় নেটওয়ার্ক কাজ করছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেই চক্রের মূল হোতাদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। প্রয়োজনে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হবে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

Heroin Seized in Raiganj
যৌথ অভিযানে উদ্ধার সাড়ে তিন কোটির হেরোইন (নিজস্ব ছবি)

মাদক পাচারের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছে পুলিশ-প্রশাসন। সম্প্রতি একাধিক জেলায় ধারাবাহিক অভিযানে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের বক্তব্য, যুব সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে এই ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও জারি থাকবে।

TAGGED:

হেরোইন
মাদক
HEROIN
HEROIN SEIZED IN RAIGANJ

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.