ফরাক্কায় দু’টি অভিযান কোটি টাকার হেরোইন বাজেয়াপ্ত, মহিলা-সহ গ্রেফতার 3 পাচারকারী

ফরাক্কায় দু’টি অভিযান কোটি টাকার হেরোইন বাজেয়াপ্ত, মহিলা-সহ গ্রেফতার 3 পাচারকারী
দু’টি অভিযানে আড়াই কেজির বেশি মাদক উদ্ধার ৷ পুলিশের চোখে ধুলো দিতে গাড়িতে অ্যাডভোকেট ও চিকিৎসকের লোগো ব্যবহারের অভিযোগ ৷
Published : August 31, 2026 at 11:07 PM IST
ফরাক্কা, 31 অগস্ট: গাড়িতে লাগানো আইনজীবী ও চিকিৎসকের লোগো ৷ আর তাতেই সন্দেহ হয় পুলিশের ৷ গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হল লক্ষাধিক টাকা মূল্যের হেরোইন ৷ রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কার নেতাজি সেতু সংলগ্ন এলাকায় ৷ ঘটনায় দুই মাদকপাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ অন্যদিকে, আরেকটি ঘটনায় এক প্রৌঢ়াকে কোটি টাকা মূল্যের 1800 গ্রাম মাদক-সহ গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ ৷
জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার সুরিন্দর সিং বলেন, "দু’টি ঘটনায় ধৃতদের পুলিশ হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করা হচ্ছে ৷ চক্রের মাথাদের ধরার চেষ্টা চলছে ৷" গোপনসূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে রবিবার রাতেই ফরাক্কা পুলিশের একটি দলকে নিয়ে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ-এর গোয়েন্দারা নিউ ফরাক্কা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালান ৷ সেখানে এক প্রৌঢ়াকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের ৷ তাঁকে আটক করে তল্লাশি চালাতেই বিপুল পরিমাণে মাদক উদ্ধার হয় ৷ জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া মাদকের পরিমাণ 1800 গ্রাম ৷ যার বাজারমূল্য কোটি টাকারও বেশি ৷ ঘটনায় পাচারকারী মহিলাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
ধৃত মহিলার নাম শেফালী হালদার (59) ৷ বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা থানা এলাকায় ৷ প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, অসম থেকে ওই বিপুল পরিমাণ মাদক নিয়ে ফরাক্কা হয়ে অন্যত্র পাচারের চেষ্টা করছিলেন তিনি ৷
পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, আরেকটি ঘটনায় গোপনসূত্রে খবর পেয়ে জঙ্গিপুর জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং ফরাক্কা থানার আধিকারিকরা যৌথ অভিযান চালান ৷ সেই অভিযানে সন্দেহজনক একটি গাড়িকে দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালাতেই প্রায় 825 গ্রাম হেরোইন উদ্ধার হয় ৷ যার আনুমানিক বাজারমূল্য 60 লক্ষ টাকা ৷ ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে সুমন শেখ (27) এবং শামিম আক্তার (36) নামে দুই মাদকপাচারকারীকে ৷
সুমন শেখের বাড়ি মালদার কালিয়াচকে এবং শামিম আক্তারের বাড়ি মালদা জেলার দক্ষিণ লক্ষ্মীপুর এলাকায় ৷ প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, উদ্ধার হওয়া হেরোইন মালদা থেকে ফরাক্কা হয়ে ঝাড়খণ্ডে পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ৷ পুলিশের নজর এড়াতেই গাড়িতে অ্যাডভোকেট ও চিকিৎসকের লোগো ব্যবহার করা হয়েছিল ৷ তবে, এই মাদক পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, কোথা থেকে হেরোইন সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং কোথায় তা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল—তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷