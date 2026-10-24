চিত্তরঞ্জন দাশের ঐতিহাসিক ভবন আজ নারী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, হেরিটেজ ঘোষণার দাবি জোরালো

চিত্তরঞ্জন দাশের ঐতিহাসিক ভবন আজ নারী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, হেরিটেজ ঘোষণার দাবি জোরালো
Heritage Status Demand for Deshbandhu Summer House: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পুরুলিয়ার সেই বাড়ি বর্তমানে নিস্তারিণী কলেজ নামে পরিচিত ৷ শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : October 24, 2026 at 7:49 PM IST
পুরুলিয়া, 24 অক্টোবর: ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সাক্ষী পুরুলিয়ার ঐতিহাসিক ভবন 'দি রিট্রিট' ৷ যার ইতিহাসের পাতায় জড়িয়ে রয়েছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং স্বয়ং মহাত্মা গান্ধির স্মৃতি ৷ ব্রিটিশ আমলের সেই ঐতিহাসিক বাসভবনই আজ পুরুলিয়ার নারী শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, যার বর্তমান নাম নিস্তারিণী কলেজ ৷
সময়ের সঙ্গে বদলেছে সেই বাড়ির নাম ও ব্যবহারিক পরিচয় ৷ কখনও তা, ব্রিটিশ আধিকারিকদের বাসভবন, তো কখনও স্বাধীনতা সংগ্রামের আখড়া ! আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অস্ত্রভাণ্ডার হিসাবেও ব্রিটিশরা এই বাড়িটিকে ব্য়বহার করেছিল ৷ একসময় যে বাড়ির আনাচে-কানাচে জড়িয়ে ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, সেই ভবনই আজ মেয়েদের উচ্চশিক্ষার আলো দেখানোর অন্যতম ঠিকানা ৷ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতিবিজড়িত সেই ঐতিহাসিক ভবনই আজকের নিস্তারিণী কলেজ ৷
প্রায় দেড়শো বছরের পুরনো এই বাড়ি শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, বরং স্বাধীনতা আন্দোলনে পুরুলিয়ার অবদানের যে অধ্যায় রয়েছে, তার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ৷ এই ঐতিহ্যবাহী ভবনকে এবার হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জোরদার হচ্ছে ৷ তৃণমূল সরকারের আমলে চিত্তরঞ্জন দাশের এই বাড়িটিকে হেরিটেজ ঘোষণা দাবিতে আবেদনপত্র জমা করেছিল নিস্তারিণী কলেজ কর্তৃপক্ষ ৷ ক্ষমতায় রদবদলের পর সেই আবেদন নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য সরকারের তরফে নেই ৷ তাই ফের একবার ভবনটির হেরিটেজ স্বীকৃতির দাবিতে সরব কলেজ কর্তৃপক্ষ ৷
জানা যায়, ব্রিটিশ আমলে নির্মিত এই বাড়িটির প্রাথমিক নাম ছিল 'ক্লার্কস বাংলো' । পরবর্তীকালে ইংরেজ নীলকর আমেরী সাহেবের কাছ থেকে বাড়িটি কিনে নেন চিত্তরঞ্জন দাশ ৷ তাঁর পিতা ভুবনমোহন দাশের দেওয়া নাম অনুযায়ী বাড়িটির পরিচয় হয় 'দি রিট্রিট' ৷ 1902 সালে চিকিৎসক নীলরতন সরকারের পরামর্শে মেয়ের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য পরিবারকে নিয়ে পুরুলিয়ায় চলে এসেছিলেন চিত্তরঞ্জন ৷ প্রথমে সাহেববাঁধ সংলগ্ন একটি ভাড়া বাড়িতে থাকছিলেন তিনি ৷ এরপর এই বাড়িটি কিনে সপরিবার বসবাস শুরু করেন দেশবন্ধু ৷
তবে, একমাত্র দেশবন্ধুর জন্যই পুরুলিয়ার এই বাড়ির ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে, তা নয় ৷ এই বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুই মহীরুহ মহাত্মা গান্ধি এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ৷ চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে এই বাড়িতেই এসেছিলেন নেতাজি ৷ পুরুলিয়ায় তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে এসে মহাত্মা গান্ধিও এই বাড়িতে রাত্রিযাপন করেছিলেন বলে জানা যায় ৷ 1913 সালে এই বাড়িতেই চিত্তরঞ্জন দাশের মা নিস্তারিণী দেবীর মৃত্যু হয় ৷
1925 সালে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বাসন্তী দেবী পুরুলিয়ায় থাকলেও পরবর্তীতে তিনি কলকাতায় ফিরে যান ৷ এরপর দীর্ঘদিন অবহেলায় পড়ে ছিল বাড়িটি ৷ তবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার ভবনটিকে সামরিক সরঞ্জাম রাখার স্টোররুম হিসেবেও ব্যবহার করেছিল বলে জানা যায় ৷
এমন ঐতিহাসিক এই ভবনকে হেলায় ধুলিসাৎ হতে দিতে চাননি স্থানীয় মানুষজন ৷ তাই স্বাধীনতার পর বাড়িটিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেন শিক্ষানুরাগী ও স্থানীয় মানুষজন ৷
সেই উদ্যোগের ফলেই 1957 সালের 16 অগস্ট নিস্তারিণী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ৷ চিত্তরঞ্জন দাশের মা নিস্তারিণী দেবীর নামেই কলেজটির নামকরণ করা হয় ৷ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিধানচন্দ্র রায় ৷ চিত্তরঞ্জন দাশের নাতি সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ও সেই সময়ের ভারতীয় রাজনীতির পরিসরে সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং শৈশবে এই বাড়িতে সময়ও কাটিয়েছিলেন তিনি ৷
এ বিষয়ে গবেষক দয়াময় রায় বলেন, "পুরুলিয়া জেলার ঐতিহ্য এই নিস্তারিণী কলেজ ৷ এককালে এখানেই চিত্তরঞ্জন দাশের পরিবার বসবাস করেছে ৷ নেতাজি, গান্ধিজির মতো ব্যক্তিত্বের পদধূলি পড়েছে এই ভবনে ৷ আজ এটি জেলার অন্যতম ঐতিহ্য ৷ জেলার একমাত্র মহিলা মহাবিদ্যালয় ৷ এটা গোটা পুরুলিয়ার গর্ব ৷"
নিস্তারিণী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ইন্দ্রাণী দেব বলেন, "দীর্ঘদিন এই কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি ৷ সেই সময় একটি মিউজিয়াম তৈরি করেছিলাম ৷ যেখানে এই ইতিহাস সংরক্ষণ করে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল ৷" জানা গিয়েছে, প্রাক্তন অধ্যক্ষ ইন্দ্রাণী তাঁর সময়কালেই এই ভবনকে হেরিটেজ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন ৷ তিনি সরকারের কাছে আবেদনও করেন ৷ কিন্তু, পরবর্তীতে তা আর সম্পন্ন হয়নি ৷ তবে তিনি চান এই ভবনকে যেন সরকার হেরিটেজ হিসাবে সংরক্ষণ করে ৷
কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ অজন্তা দাস বলেন, "এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর থেকেই ভবনের ইতিহাস শুনে আসছি ৷ এখানে কাজ করছি, সেটা ভীষণই ভালো লাগার একটি জায়গা ৷ ছাত্রীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথাযথ চেষ্টা করছি ৷ এই ভবন যাতে হেরিটেজ হয়, তার চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছি ৷"
নিস্তারিণী কলেজের ছাত্রী অঙ্কিতা বাউড়ির কথায়, "এমন একটা কলেজে পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়ে গর্বিত ৷ আমার ভীষণই ভালো লাগে এই ভবনের ইতিহাস ৷ পুরুলিয়ার ঐতিহ্য আজও অমলিন ৷"
এ বিষয়ে এই কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক তথা লেখক প্রবীর সরকারের মন্তব্য, "দীর্ঘদিন বিষয়টি নিয়ে চর্চা, লেখালিখি করেছি ৷ এই বাড়ির সঙ্গে স্বাধীনতার ইতিহাসের বহু স্মৃতি জড়িয়ে ৷ বাড়িটি প্রথমে আমেরী সাহেবের বাংলো ছিল ৷ পরবর্তীতে তা চিত্তরঞ্জন দাশের বাসভবন হয়ে ওঠে ৷ আর তারপর বর্তমানে এটি জেলার অন্যতম মহিলা মহাবিদ্যালয় ৷ হেরিটেজ হওয়ার যোগ্য ৷"
এই পুরনো ভবন বহন করে চলেছে বহু স্মৃতি ৷ স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের পদচারণা এবং নারীশিক্ষার প্রসার, সব মিলিয়ে নিস্তারিণী কলেজের এই ভবনের গুরুত্ব অপরিসীম ৷ তাই শুধু একটি পুরনো বাড়ি হিসেবে নয়, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মূল্যবান নিদর্শন হিসেবে ভবনটিকে সংরক্ষণ করে হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়া হলে পুরুলিয়ার ঐতিহাসিক সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে উঠতে পারে ৷