ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে মাঝআকাশ থেকে বড়ঞা ফিরল মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার, সড়কপথে নবগ্রামে পৌঁছলেন নেত্রী
প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বড়ঞায় জরুরি অবতরণ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরর কপ্টার ৷ নবগ্রামের উদ্দেশে তিনি সড়কপথে রওনা দেন ৷
Published : April 1, 2026 at 3:41 PM IST
বড়ঞা, 1 এপ্রিল: ফের দুর্যোগের মুখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপ্টার ! বুধবার মুর্শিদাবাদের বড়ঞায় সভা শেষ করে কপ্টারে নবগ্রাম যাচ্ছিলেন তিনি ৷ কিন্তু ব্যাপক ঝড়-বৃষ্টির দাপটে পড়ে তাঁর কপ্টার ৷ মাঝপথ থেকে তিনি বড়ঞায় ফিরে আসেন ৷ সেখানে জরুরি অবতরণ করে মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার ৷ এরপর তিনি সড়ক পথে নবগ্রাম যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ৷ সেইমতো সড়ক পথেই নবগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেন এবং প্রচার সভায় পৌঁছন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
জেলাজুড়ে ব্যাপক ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে নবগ্রামের পলসন্ডায় তৃণমূল সুপ্রিমো আদৌ নির্বাচনী প্রচার করতে পারবেন কি না, তা নিয়েও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ৷ এই মূহূর্তে জেলাজুড়ে কালবৈশাখীর ঝড় এবং বৃষ্টি তাণ্ডব চলছে ৷ সঙ্গে রয়েছে বজ্রপাত ৷
এদিন বীরভূমের নানুরে সভা শেষ করে বড়ঞার কিষাণ মান্ডি মাঠে নামে মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার ৷ তার পাশেই জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল ৷ নির্বিঘ্নে বড়ঞা জনসভা শেষ করেন তিনি ৷ সেখান থেকে নবগ্রাম ব্লকের পলসন্ডায় মুখ্যমন্ত্রীর আরেকটি নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার কথা ছিল ৷ দুপুর 2টো 10মিনিট নাগাদ কপ্টারে নবগ্রামের উদ্দেশে রওনা দেন তিনি ৷ কিন্তু তারপরই শুরু হয় ঝড়-বৃষ্টি ৷ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় কপ্টারের পাইলট কোনও ঝুঁকি নেননি ৷
মাঝপথ থেকে বড়ঞায় ফিরে আসে মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার ৷ ফের বড়ঞায় জরুরি অবতরণ করে ৷ এরপর মুখ্যমন্ত্রী বড়ঞার ডাকবাংলা থেকে সড়ক পথে নবগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেন ৷ ডাকবাংলা থেকে সড়ক পথে বাদশাহি রোড ধরে নবগ্রামের দূরত্ব প্রায় 35 কিমি ৷ এদিকে নবগ্রামেও প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হওয়ায় সেখানেও সভা বানচালের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷
দিনকয়েক আগে পানাগড় থেকে কলকাতা ফেরার পথে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাঝ আকাশেই আটকে পড়েছিল ৷ মুখ্যমন্ত্রীর বিমান ৷ আকাশে বেশ কয়েক পাক চক্করের পর শেষে কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করে ৷ দীর্ঘ চেষ্টা এবং আবহাওয়ার সামান্য উন্নতির পর বিকেল 5 টা 18 মিনিটে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের প্রায় 1 ঘণ্টা 20 মিনিট পর বিমানবন্দরে অবতরণ করে মুখ্যমন্ত্রীর বিমান ৷ ফের একই পরিস্থিতি তৈরি হল ৷ এদিন বহরমপুরে একটি হোটেলে রাত্রিবাসের কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ৷ আগামিকাল জঙ্গিপুর মহকুমায় দু'টি নির্বাচনী প্রচার সভা রয়েছে ৷