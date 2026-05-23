বন্ধ হবে অনুপ্রবেশ-চোরাচালান, ফিরবে শান্তি ; সীমান্তে ফেন্সিং ঘিরে নতুন দিনের স্বপ্ন মুরিখাওয়া গ্রামে
নতুন দিনের নতুন আশায় বুক বাঁধছে মুরিখাওয়া ৷ অনুপ্রবেশ-চোরাচালানের কালো দিন পেরিয়ে অবশেষে শান্তি ফেরার আশায় গ্রাম ৷
Published : May 23, 2026 at 6:02 PM IST
শিলিগুড়ি, 23 মে: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে থাকা শিলিগুড়ির মুরিখাওয়া গ্রামে শুরু হতে চলেছে কাঁটাতার বসানোর কাজ। জমি সংক্রান্ত জটিলতার জেরে এতদিন এই এলাকাটি অরক্ষিত ছিল ৷ অবাধে চলত অনুপ্রবেশ !
রাজনৈতিক পালাবদলের পর নতুন সরকারের উদ্যোগে এই এলাকা এখন নিরাপত্তা বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান রুখতে এই পদক্ষেপকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে দেখছেন স্থানীয় প্রশাসনের কর্তা থেকে শুরু করে গ্রামবাসীরা। সবথেকে বড় অদূরে থাকা চিকেন'স নেকের নিরাপত্তার দিক থেকেও এই উদ্যোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ৷
2026 সালে বাংলায় নতুন সরকার গঠনের পর উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সীমান্ত নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এই বৈঠকের পর ত্বরান্বিত হয় জমি অধিগ্রহণ ও হস্তান্তরের প্রক্রিয়া। জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফাঁসিদেওয়া ব্লক-সহ উত্তরবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার বিএসএফের হাতে 6 একর এবং আইটিবিপি'কে 22 একর জমি হস্তান্তর করেছে।
স্থানীয়দের প্রতিক্রিয়া
ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাট অঞ্চলের মুরিখাওয়া গ্রামে প্রায় 1 কিলোমিটার দীর্ঘ কাঁটাতারহীন সীমান্তে স্থায়ী প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হওয়ায় এলাকার সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে কৃষকদের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পলি সাহা বলেন, "এটা আমাদের জন্য খুবই স্বস্তির খবর। এই গ্রাম দিয়ে আগে অনেক গরুপাচার ও অনুপ্রবেশ হত। এবার ফেন্সিং হলে এসব বন্ধ হবে।"
আরেক বাসিন্দা অনিল ঘোষ বলেন, "এই কাজটা অনেক আগে করা প্রয়োজন ছিল। দিনের পর দিন গ্রাম দিয়ে গরুপাচারের কারণে কৃষকদের ফসল নষ্ট হয়েছে। গ্রামবাসীরা গো-পালন করতে পারতেন না। পাচারকরীরা চুরি করে নিয়ে চলে যেত। এসব আর হবে না। অনুপ্রবেশও বন্ধ হবে।" গ্রামবাসী বিকাশ বর্মন বলেন, "সীমান্তে ফেন্সিং হওয়ার কাজ শুরু হওয়ায় আমরা খুব খুশি। কাঁটাতার না থাকায় এতদিন গরুপাচার ও অনুপ্রবেশের আতঙ্ক ছিল। এখন আশা করছি পরিস্থিতি অনেক ভালো হবে।" বিজেপির যুব মোর্চা সভাপতি পার্থ মালাকার বলেন, "নির্বাচনের আগেই দল ঘোষণা করেছিল, ক্ষমতায় এলে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে। আর তাই হচ্ছে। গ্রামবাসীরাও খুশি।"
প্রশাসনের বক্তব্য
সূত্রের খবর, মুরিখাওয়া এলাকার অধিকাংশ কৃষক ইতিমধ্যেই তাঁদের জমির জন্য ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। অবশিষ্ট জমির ক্ষেত্রে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতর অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে নথি যাচাইয়ের কাজ করছে যাতে কোনও কৃষকেরই পাওনা বকেয়া না থাকে। অন্যদিকে, বিএসএফ-এর টহলদারি বর্তমানে আগের তুলনায় বহুগুণ বাড়ানো হয়েছে ৷ নজরদারিতে ব্যবহৃত হচ্ছে আধুনিক পদ্ধতি ৷
প্রশাসনের একাংশের আশা, ধাপে ধাপে পুরো সীমান্ত এলাকা কাঁটাতারের আওতায় চলে এলে তা শুধু চিকেন'স নেকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে না, বরং সীমান্তবর্তী বাসিন্দাদের জীবনযাত্রায় এক নতুন আশার আলো নিয়ে আসবে। সীমান্ত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারের এই তড়িৎ পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও।