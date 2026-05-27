পর্যটন মরশুমে বিপর্যস্ত দার্জিলিং ! তীব্র যানজট-পানীয় জলের সংকটে নাভিশ্বাস পাহাড়ে

পর্যটন মরশুমে বিপর্যস্ত দার্জিলিং ! তীব্র যানজট-পানীয় জলের সংকটে নাভিশ্বাস পাহাড়ে
দার্জিলিংয়ে যানজট মোকাবিলায় কঠোর পদক্ষেপ জেলা প্রশাসনের ৷ টাইগার হিলে টোকেন ব্যবস্থা নিয়েও বড় ঘোষণা ৷
Published : May 27, 2026 at 3:18 PM IST
দার্জিলিং, 27 মে: গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে মুক্তি পেতে সমতলের মানুষ এখন ভিড় জমিয়েছেন পাহাড়ের রানি দার্জিলিংয়ে । কিন্তু সেই ভ্রমণ আনন্দ এখন ম্লান হতে বসেছে তীব্র যানজট এবং পানীয় জলের প্রকট সংকটের কারণে । পাহাড়ের সরু রাস্তাগুলোয় যানবাহনের দীর্ঘ সারি আর জলের কলগুলোতে দীর্ঘ অপেক্ষা-সব মিলিয়ে পর্যটন মরশুমের ভরা সময়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে দার্জিলিং ।
পর্যটকদের ঢল আর স্থানীয় বাসিন্দাদের নিত্যদিনের যাতায়াতের ফলে পিক সিজনে দার্জিলিংয়ের যানজট এক বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । এই পরিস্থিতি সামাল দিতে এবার সরাসরি মাঠে নেমেছে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন । শহরের সংকীর্ণ রাস্তাগুলোতে অবৈধ পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে প্রশাসন । পাশাপাশি, টাইগার হিল ভ্রমণের টোকেন ব্যবস্থা নিয়ে সম্প্রতি যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল, তা-ও নিরসন করেছেন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ।
তীব্র যানজট পাহাড়ে
বর্তমানে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং পৌঁছতে পর্যটকদের 7 থেকে 8 ঘণ্টা সময় ব্যয় করতে হচ্ছে । যেখানে স্বাভাবিক সময়ে এই পথ পাড়ি দিতে 4 থেকে 5 ঘণ্টা সময় লাগে । বিকেল 4টে থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত পরিস্থিতি সবচেয়ে উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে । শিলিগুড়ি-দার্জিলিং রুট এবং জোড়বাংলো থেকে দার্জিলিংগামী 8 কিলোমিটার রাস্তা পার হতে পর্যটকদের 3 ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লেগে যাচ্ছে । রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সিকিম সফরের কারণে শিলিগুড়িতে জারি করা ট্রাফিক বিধিনিষেধও এই যানজটের পরিস্থিতির ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ।
পর্যটকদের ভোগান্তি
কলকাতার যাদবপুরের বাসিন্দা সুপর্ণা রায় যিনি বর্তমানে দার্জিলিং ভ্রমণে এসে এই যানজটের সম্মুখীন হয়েছেন, তিনি বলেন, "শহরের ভেতর যে মাত্রায় যানজট, তাতে গাড়ি থেকে নেমে হাঁটাই শ্রেয় । বিশেষ করে টয় ট্রেন যখন রাস্তায় চলে, তখন পুরো শহর স্তব্ধ হয়ে যায় । পর্যটকের ভিড় আর অপরিকল্পিত যান চলাচলের এই সহাবস্থান পাহাড়ের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে প্রায় থমকে দিয়েছে ।"
বৈআইনি গাড়ি পার্কিং
পাহাড়ি শহরের সরু বাঁকানো রাস্তাগুলোর দু'পাশে যত্রতত্র গাড়ি পার্কিংয়ের ফলে দীর্ঘস্থায়ী ট্রাফিক জ্যাম এখন নিত্যদিনের ঘটনা । পর্যটনের মরশুমে এই সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করে, যার ফলে পর্যটকদের যেমন সময় নষ্ট হয়, তেমনই স্থানীয় বাসিন্দারাও চরম ভোগান্তিতে পড়েন ।
দার্জিলিংয়ের মহকুমা শাসক বনমালী রায় বলেন, "ট্রাফিক নিয়ম ভঙ্গ করে যারা রাস্তার পাশে গাড়ি পার্কিং করবেন, তাদের বিরুদ্ধে এবার থেকে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে । যানজটপ্রবণ এলাকাগুলোতে নজরদারি বাড়াতে বিশেষ যৌথ টহলদারি দল গঠন করা হয়েছে, যারা 24 ঘণ্টা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবে ।" মহকুমা শাসক আরও বলেন, "আমাদের অগ্রাধিকার হলো রাস্তার অবৈধ পার্কিং দখলমুক্ত করা । আমরা সমস্ত গাড়ি চালক, পর্যটক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি-নির্ধারিত স্থান ছাড়া অন্য কোথাও গাড়ি পার্ক করবেন না । নিয়মের অন্যথা হলে প্রশাসন কোনও ছাড় দেবে না ।"
উচ্চপর্যায়ের জরুরি বৈঠক
পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য সম্প্রতি একটি উচ্চপর্যায়ের জরুরি বৈঠক ডাকা হয় । বৈঠকে এসডিও বনমালী রায় ছাড়াও ট্রাফিক পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা, আরটিও, জিটিএ'র প্রতিনিধিরা, স্থানীয় বিধায়ক নোমান রাই এবং বিভিন্ন ড্রাইভার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । বৈঠকে যানজট নিরসনের জন্য বেশ কিছু স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ।
এর মধ্যে রয়েছে শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে নিয়মিত ট্রাফিক মনিটরিং । অবৈধ পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে কড়া জরিমানা ও আইনি ব্যবস্থা । যানজটপ্রবণ এলাকাগুলোতে ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন । এসডিও জানিয়েছেন, আগামিদিনে এই সমস্যা সমূলে উপড়ে ফেলতে আরও এক দফা উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকা হবে, যেখানে যানজট নিরসনের চূড়ান্ত কৌশল নির্ধারণ করা হবে ।
টাইগার হিলে টোকেন ব্যবস্থা অব্যাহত
এদিকে গত কয়েকদিন ধরে সোশাল মিডিয়ায় এবং বিভিন্ন মহলে গুঞ্জন ছড়িয়েছিল যে, আগামী 1 জুন থেকে টাইগার হিলের জনপ্রিয় ভেহিকেল টোকেন ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হচ্ছে । এই গুজবের কারণে পর্যটনমহলে কিছুটা উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছিল । প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, চালক সংগঠনগুলোর তরফে টোকেন ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলেও, প্রশাসন বর্তমানে তা গ্রহণ করেনি । অর্থাৎ, পরবর্তী নির্দেশিকা জারি না হওয়া পর্যন্ত টাইগার হিল যাওয়ার জন্য টোকেন ব্যবস্থা বহাল থাকছে ।
তীব্র জল সংকট
অন্যদিকে, ট্রাফিক জ্যামের মতোই পাহাড়বাসীর জন্য আরেকটি বড় অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে পানীয় জলের তীব্র অভাব । গরমের মরশুমের বাড়তি ভিড়ে পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে জলের চাহিদা আকাশছোঁয়া, কিন্তু সেই তুলনায় জোগান অপ্রতুল । পাহাড়ের প্রবীণ বিজয় রাই বলেন, "প্রতি বছর গরমের মরশুমে এই সমস্যা হয়, কিন্তু এ বছর তা চরমে পৌঁছেছে । আমাদের এলাকার জল প্রকল্পের পাইপলাইনগুলোতে পর্যটন মরশুমে চাহিদা এত বেশি থাকে যে স্থানীয়রা ঠিকমতো জল পান না । জলের অভাবে পর্যটকদের পরিষেবা দিতে গিয়ে হোটেল মালিকরাও দিশেহারা । প্রশাসনকে শুধু ট্রাফিক নয়, এই জলসংকট নিয়েও অবিলম্বে বড় কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে ।"
স্থানীয় ব্যবসায়ী রাজেশ ছেত্রীর কথায়, "জল ছাড়া হোটেল ব্যবসা চালানো অসম্ভব । জলের অভাবে অনেক সময় পর্যটকদের সঙ্গে আমাদের বচসা হচ্ছে । আমরা পাহাড়বাসী হিসেবে পর্যটকদের স্বাগত জানাই, কিন্তু জলের এই তীব্র সংকটে আমরাও অসহায় ।"
জলের চাহিদা মেটাতে পদক্ষেপ
এই দ্বিমুখী সংকটে প্রশাসন নিষ্ক্রিয় বসে নেই । যানজট ও জলসংকট-উভয় সমস্যা মোকাবিলায় প্রশাসন স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে । খুব শীঘ্রই প্রশাসনের তরফ থেকে আরও বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করা হবে বলে জানা গিয়েছে । তবে পানীয় জলের অতিরিক্ত সরবরাহের জন্য কাজ শুরু কর হয়েছে বলে জানান জিটিএ'র চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান । তিনি বলেন, "পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে অতিরিক্ত ট্যাঙ্কার ব্যবহার করা হচ্ছে । চেষ্টা করা হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব পানীয় জলের পরিষেবা স্বাভাবিক করার ।"
পর্যটকদের প্রতি প্রশাসনের বার্তা
পর্যটকদের যাত্রা সহজ ও আনন্দদায়ক করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ তা হল-
- ভ্রমণ পরিকল্পনা: জ্যাম এড়াতে যথাসম্ভব ভোরে পাহাড়ি রাস্তায় যাতায়াত করুন ।
- সতর্কতা: রাস্তার পাশে অবৈধভাবে গাড়ি পার্কিং করবেন না এবং ট্রাফিক পুলিশের নির্দেশ মেনে চলুন ।
- জলের অপচয়: পাহাড়ের জল সংকটের কথা মাথায় রেখে জলের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হোন ।
- অফ-সিজন ভ্রমণ: ব্যাপক ভিড় এড়াতে চাইলে পর্যটকরা ভবিষ্যতে অফ-সিজন বা বর্ষার পরবর্তী সময়গুলোকে ভ্রমণের জন্য বেছে নিতে পারেন ।
শৈলরানি দার্জিলিং তার হারানো সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা ফিরে পাক-এমনটাই এখন প্রত্যাশা স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটক উভয়েরই । প্রশাসনের কড়া নজরদারি ও জনসচেতনতাই এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার একমাত্র চাবিকাঠি । প্রশাসনের এই নতুন কড়াকড়ি পর্যটন মরশুমে কতটা প্রভাব ফেলে এবং শহরবাসী এর থেকে কতটা সুফল পায়, এখন সেটাই দেখার বিষয় ।