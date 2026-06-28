রবি-রাতে মহা দুর্যোগের আশঙ্কা ! দার্জিলিং-কালিম্পং-জলপাইগুড়িতে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
শুধু রবিবার রাত নয়, সোমবার থেকে শুরু করে আগামী দিন কয়েকে উত্তরবঙ্গের প্রায় সর্বত্র ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে বলে জানা গিয়েছে মৌসম ভবন সূত্রে ৷
Published : June 28, 2026 at 9:52 PM IST
কলকাতা, 28 জুন: দূর্যোগের ভ্রুকুটি এখন উত্তরবঙ্গের আকাশে। চলতি বছরে বর্ষা সেখানে অতি-সক্রিয়। ফলে দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় অনেক বেশি বৃষ্টি হয়ে চলেছে। রবিবার বেশি রাতে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের কয়েকটি জায়গায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির আশঙ্কা ৷
সন্ধ্যার দিকে মৌসম ভবনের তরফে জারি হওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই জেলাগুলিতে 7 থেকে 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে ৷ কোথাও কোথাও তার থেকেও বেশি বৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ৷ বিশেষ করে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের একটি বা দু’টি জায়গায় 20 সেন্টিমিটারের চেয়েও বেশি মানে অতি প্রবল বৃষ্টি হতে পারে। উত্তর দিনাজপুরেও এক বা দুই জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
শুধু রবিবার রাত নয়, সোমবার থেকে শুরু করে আগামী দিন কয়েকে উত্তরবঙ্গের প্রায় সর্বত্র ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে ৷ বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করায় এবং অনুকূল বায়ুপ্রবাহের কারণে উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে বলে জানানো হয়েছে। লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে উপরের পাঁচটি জেলায়।
বৃষ্টির পরিমাণ
শনিবার পর্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন চা বাগান এলাকায় উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ইন্দং চা বাগানে 26 সেন্টিমিটার, জিতি চা বাগানে 25 সেন্টিমিটার, চালাউনি চা বাগানে 24 সেন্টিমিটার এবং জুরান্তি, মূর্তি, গজলডোবা ও চেংমারি-ডায়না এলাকায় 23 সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের তোর্ষা চা বাগানেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 21 সেন্টিমিটার । কোচবিহারের পুন্ডিবাড়িতেও উল্লেখযোগ্য বৃষ্টি হয়েছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, সমুদ্রপৃষ্ঠে মৌসুমি অক্ষরেখা পাঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর প্রভাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রগর্ভ মেঘের সৃষ্টি হচ্ছে এবং বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে।
প্রশাসনের পরামর্শ
এছাড়াও উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়ার সম্ভাবনার কথাও জানানো হয়েছে। লাগাতার বৃষ্টির জেরে পাহাড়ি এলাকায় ধস, নদীর জলস্তর বৃদ্ধি এবং নিচু এলাকায় জল জমার আশঙ্কা থাকায় প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বাসিন্দাদেরও প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।
এদিকে টানা বৃষ্টির জেরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে কোচবিহার জেলা জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি । তোর্সা, কালজানি, রায়ডাক নদীর জল বেড়ে গিয়ে জেলার বেশ কয়েকটি এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে । নদীর জল ছাপিয়ে গোটা এলাকা ভাসিয়ে দিয়েছে ৷ বহু মানুষের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে জল ৷ বাধ্য হয়ে তাঁরা নিরাপদ ও উঁচুস্থানে আশ্রয় নিয়েছেন । অনেকে আবার জরুরি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ।