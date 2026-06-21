উত্তরে লাল-দক্ষিণে কমলা, আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির সতর্কতা
আজ 21 জুন, বছরের দীর্ঘতম দিনে অঝোর ধারায় ভিজবে বাংলা ৷ কোথায় কোথায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, জানাল আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷
Published : June 21, 2026 at 7:46 AM IST
কলকাতা, 21 জুন: আজ রবিবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে কলকাতায় ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা । 40 থেকে 50 কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ।
ঝড়বৃষ্টি বেশি হবে দুই 24 পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, হুগলি ও হাওড়ায় । পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সম্ভাবনা । তবে রেড রোডের মূল অনুষ্ঠানের সময় বৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি ৷
আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ রবিবার দিনের আকাশ থাকবে মেঘলা । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর গতিবিধি
আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, পঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের উপর দিয়ে বিস্তৃত মৌসুমী অক্ষরেখা এখনও সক্রিয় রয়েছে । এর প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে এবং অনুকূল বায়ুপ্রবাহের কারণে আগামী কয়েকদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। রাজ্যের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে । বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় কোথাও কোথাও অতি প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ।
আবহাওয়া অফিসের বক্তব্য
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার রাতে জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গে রবিবার ও সোমবার বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে । দুপুরে ও রাতের দিকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে । তবে মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে । ফের বুধবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে ।
আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি
দক্ষিণবঙ্গে আজ ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা রয়েছে হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় । কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় রয়েছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
কলকাতায় ঝড়বৃষ্টিতে তাপমাত্রা সামান্য কমলেও সোম ও মঙ্গলবার ফের তা কিছুটা বাড়বে । বুধবার থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ।
উত্তরে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া যেমন থাকবে
উত্তরবঙ্গে এমনিতেই প্রবল বর্ষণ হয়ে চলেছে গত কয়েকদিন ধরে ৷ পাহাড়ে ধস নামায় বহু এলাকা কার্যত বিচ্ছিন্ন ৷ এই পরিস্থিতি আরও খারপ হওয়ার আশঙ্কা ৷ আজ থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস । দুর্যোগের লাল সতর্কতা রয়েছে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে । দার্জিলিং, কোচবিহার এবং কালিম্পংয়ে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে । 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিতে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা দার্জিলিং থেকে মালদা সব জেলাতে ।
প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতেও । এই দুই জেলার কিছু অংশে 200 মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা । অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা জারি করা হয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহারে । মালদা ও দুই দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির সতর্কতা ।
উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের লাল সর্তকতা জারি থাকবে আজ 21 জুন পর্যন্ত । সোমবারে দুর্যোগের কমলা সতর্কতা থাকবে উত্তরবঙ্গে । ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৷ উত্তরবঙ্গের ওপরের দিকের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 04 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 এবং সর্বনিম্ন 67 শতাংশ ।