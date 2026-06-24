চলতি সপ্তাহে রাজ্যজুড়ে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

চলতি সপ্তাহে রাজ্যজুড়ে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা
আজ বুধবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 এবং 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : June 24, 2026 at 7:34 AM IST
কলকাতা, 24 জুন: মেঘলা আকাশ । দুপুর হলেই তীব্র বজ্রপাত এবং দমকা হাওয়ার সঙ্গে মুষলধারায় বৃষ্টি । রাজ্যজুড়ে নিত্যদিন বৃষ্টিভেজা ছবিটা এমনই ।
দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় বৃষ্টি দুর্যোগের ছবিটা উত্তরবঙ্গে আরও বেশি আশঙ্কাজনক । নদীগুলো ফুসছে ৷ পাহাড়ে ধসে রাস্তা আটকে যাচ্ছ । সবমিলিয়ে উত্তরবঙ্গের ছবি উদ্বেগের । দক্ষিণবঙ্গে দফায় দফায় ঝড়বৃষ্টি । যা চলতি সপ্তাহে বাড়বে । ব্যাপক ঝড়বৃষ্টির কারণে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে নিচে নেমে গিয়েছে ।
হাওয়া অফিস প্রদত্ত বর্ষার গতিবিধি
আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, রাজ্যজুড়ে আগামী কয়েকদিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে । উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস । বর্তমানে উত্তর রাজস্থান থেকে বিহার পর্যন্ত মৌসুমী অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে । পাশাপাশি বিহার থেকে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে নিম্নচাপ অক্ষরেখা সক্রিয় । বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ অব্যাহত ।
উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া যেমন থাকবে
এর ফলে 25 জুন বৃহস্পতিবার থেকে 29 জুন সোমবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ব্যাপক বৃষ্টির সম্ভাবনা । বিশেষ করে ওপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের একাধিক স্থানে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি (7 থেকে 20 সেমি) হতে পারে । উত্তর দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বাকি সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঘণ্টায় 30-40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।
তুলনায় দক্ষিণবঙ্গের ছবিটা একটু আলাদা । তবে আগামী কয়েকদিন দফায় দফায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । 24 ও 25 জুন অর্থাৎ আজ বুধবার এবং আগামিকাল বৃহস্পতিবার বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দুই বর্ধমান, নদিয়া, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
শুক্রবার 26 জুন থেকে দুই মেদিনীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা ও ঝাড়গ্রামে বৃষ্টি বাড়তে পারে । 28 ও 29 জুন অর্থাৎ রবি ও সোমবার দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলাতেই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
এদিকে সমুদ্র উত্তাল থাকার সম্ভাবনায় মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর ওড়িশা উপকূলে ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার, দমকা হাওয়ায় 60 কিলোমিটার পর্যন্ত বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । তাই মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা হাওয়া অফিসের ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 এবং সর্বনিম্ন 68 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে 59.03 মিলিমিটার ।