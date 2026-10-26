ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর পরোক্ষ প্রভাব দক্ষিণবঙ্গে, 28 অক্টোবর অন্ধ্র-ইয়ানাম উপকূলে ল্যান্ডফল
Cyclone Arnab Forecast: সোমবার মধ্যরাতে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে 'অর্ণব' ৷ 27 অক্টোবর অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে ৷
Published : October 26, 2026 at 9:05 PM IST
কলকাতা, 26 অক্টোবর: ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর পরোক্ষ প্রভাব পড়বে রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় ৷ বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমানে বুধ ও বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টি ও সঙ্গে 30-40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়া বওয়ার পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ পাশাপাশি, 'অর্ণব'-এর প্রভাবে, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা এবং কলকাতায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার উপকূলবর্তী অংশে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
এনিয়ে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আঞ্চলিক অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস সোমবার সন্ধ্যায় জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব' গত 6 ঘণ্টায় 15 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে পশ্চিম দিকে এগিয়েছে ৷ 26 অক্টোবর, সোমবার এটি পূর্ব-মধ্য ও সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে ৷ গোপালপুর (ওড়িশা) থেকে 580 কিমি দক্ষিণ-পূর্বে, বিশাখাপত্তনম থেকে 610 কিমি পূর্বে, দক্ষিণ-পূর্বে এবং অন্ধ্রপ্রদেশের কাঁকিনাড়া থেকে 690 কিমি পূর্ব দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থান করছে ৷ এই মুহূর্তে সমুদ্রে হাওয়ার গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় 65-75 কিলোমিটার ও সেই সঙ্গে 85 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইছে ৷
কোন পথে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'
আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, সোমবার মধ্যরাতে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে অর্ণব ৷ সেই সময় এর গতিবেগ থাকবে ঘণ্টায় 90 থেকে 100 কিলোমিটার ও দমকা 110 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় ৷ মঙ্গলবার সকালে 'অর্ণব' আরও শক্তি বাড়িয়ে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে ৷ সেই সময় ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ থাকবে 110 থেকে 120 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা ও 130 কিলোমিটার দমকা ঝড় ৷ বিকেলের মধ্যে সেটি অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে ৷ সেই সময় ঝড়ের বেগ থাকবে ঘণ্টায় 115 থেকে 125 কিলোমিটার এবং দমকা 140 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা ৷
এরপর ঘূর্ণিঝড়ের শক্তিতে আর বিশেষ কোনও বদল হবে-না ৷ 28 অক্টোবর বুধবার সকালে উপকূলের কাছে পৌঁছবে ৷ ওইদিন দুপুরের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের বাপাতলা ও বিশাখাপত্তনমের মাঝে ইয়ানাম উপকূল দিয়ে স্থলভাগে আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব' ৷ সেই সময় ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ থাকবে ঘণ্টায় 115 থেকে 125 কিলোমিটার এবং দমকা 140 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা ৷ এরপর 29 অক্টোবর অতিভারী নিম্নচাপে পরিণত হয়ে সেটি ছত্তিশগড়ের দিকে এগোবে ৷
বাংলায় প্রভাব
ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর পরোক্ষ প্রভাব বাংলায় পড়বে ৷ মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে 40-50 কিমি, দমকা 60 কিমি প্রতি ঘণ্টায় ঝোড়ো হাওয়া বইবে এবং সমুদ্র উত্তাল থাকবে ৷
দক্ষিণবঙ্গে প্রভাব
মঙ্গলবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা, হাওড়া, হুগলিতে কয়েক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, 30-40 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত হবে ৷
বুধবার দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টি (70-110 মিমি) ৷ উপকূলে 40-50 কিমি প্রতিঘণ্টা বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে ৷
বৃহস্পতিবার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমানে বেশিরভাগ জায়গায় ৷ সেখানে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ 30 ও 31 অক্টোবর শুক্র ও শনিবার কয়েকটি জেলার হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকবে ৷
উত্তরবঙ্গে প্রভাব
বুধবার পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ৷ সেদিন কয়েকটি জেলায় হালকা বৃষ্টিপাত হবে ৷ বৃহস্পতিবার দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷ এরপর শুক্রবার দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা
পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা উপকূলে 27 থেকে 29 অক্টোবর সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷ 26 অক্টোবর থেকেই গভীর সমুদ্রে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে ৷ সোমবার সন্ধের মধ্যে সমুদ্রে থাকা মৎস্যজীবীদের উপকূলে ফিরতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷