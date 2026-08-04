উত্তরবঙ্গে ধেয়ে আসছে দুর্যোগ, বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণেও

উত্তরবঙ্গে ধেয়ে আসছে দুর্যোগ, বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণেও
আজ মঙ্গলবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 ও 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : August 4, 2026 at 9:30 AM IST
কলকাতা, 4 অগস্ট: সকাল থেকে আকাশে জলভরা মেঘের উপস্থিতি । আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম অনুভূত হচ্ছে । দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যায় বজ্রপাত-সহ মুষলধারায় বৃষ্টি । বিপর্যস্ত জনজীবন ।
উত্তরবঙ্গে আগামী 5 অগস্ট বুধবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস । বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্পের প্রবেশ এবং অনুকূল বায়ুপ্রবাহের জেরে উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে কিছু স্থানে 7 থেকে 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে । কোথাও কোথাও অতি প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে । এদিকে, উপ-হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে । দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস সোমবার রাতে জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গে অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে । বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে । বৃষ্টি কমবে শুক্রবার । বুধ থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে দক্ষিণবঙ্গে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার খবর
আজও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা । পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস ।
আগামিকাল বুধবার থেকে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে তিন জেলায় । ভারী বৃষ্টি হতে পারে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও পূর্ব বর্ধমান জেলাতে । হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা সব জেলাতে । সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস ।
শনিবার থেকে বৃষ্টি কমবে দক্ষিণবঙ্গে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ মঙ্গলবার অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা রয়েছে পাঁচ জেলায় । দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে । উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা । হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ।
ভারী এবং অতি বৃষ্টিতে ধসের সম্ভাবনা রয়েছে পার্বত্য এলাকায় । নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা । অতিবৃষ্টির জেরে তিস্তা, তোর্সা, রায়ডাক ও জলঢাকা নদীতে জলস্তর বাড়তে পারে । শষ্য চাষের ক্ষতি হতে পারে বলে সতর্ক করেছে হাওয়া অফিস । বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে । শুক্র ও শনিবার আপাতত কোনও সতর্কতা থাকছে না উত্তরবঙ্গে ।
কলকাতার আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে । বিক্ষিপ্তভাবে ঝিরঝিরে কিংবা হালকা দু-এক পশলা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
সোমবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 01.09 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 28.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.03 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 এবং সর্বনিম্ন 69 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে 89 মিলিমিটার ।