বর্ষা প্রবেশের পরিস্থিতি অনুকূল, সপ্তাহভর বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে ভিজবে রাজ্য
আজ দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 35 ও 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : June 9, 2026 at 7:33 AM IST
কলকাতা, 9 জুন: মৌসুমী বায়ুর অগ্রগতি অব্যাহত । ফলে রাজ্যে বর্ষার প্রবেশের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । আগামী কয়েকদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাক বর্ষার বৃষ্টির সম্ভাবনা । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় জল চলবে ৷ দক্ষিণের তুলনায় উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা ৷
আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে রাজ্যে ৷ পাশাপাশি পূর্ব উত্তরপ্রদেশ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে । যার প্রভাবে আগামী কয়েকদিন রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়া বওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গে আগামী সাতদিন বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি বজায় থাকবে । পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলাতেও বজ্রপাত-সহ ঝড় বাড়বে ।
দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, দুই 24 পরগনায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । আগামিকাল বুধবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে । এদিন মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি ও উত্তর 24 পরগনায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে । সঙ্গে দমকা হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে ।
বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলি, বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুর এবং দুই বর্ধমানে ব্যাপক বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । ওই দিনও ঘণ্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।
শুক্রবার 12 জুন পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । 13 ও 14 জুন অর্থাৎ শনি ও রবিবার বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে ।
উত্তরবঙ্গে আগামী সাতদিন দুর্যোগের পূর্বাভাস
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে আজ মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে । দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
আগামী রবিবার 14 জুন পর্যন্ত ওপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে একাধিক দফায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
সোমবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 03.05 ডিগ্রি নিচে । দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.02 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 62 এবং সর্বোচ্চ 97 শতাংশ ।