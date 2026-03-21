মার্চের শেষে তুষারপাত, ছ'ইঞ্চি পুরু বরফে ঢাকা পড়ল সান্দাকফু

দক্ষিণবঙ্গে চলছে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি ৷ আর উত্তরবঙ্গে তুষারপাতের সঙ্গে হচ্ছে বৃষ্টি ৷ সময়টা মার্চ মাসের শেষ হলেও আচমকা এহেন তুষারপাতের মনোরম দৃশ্যে মজেছেন পর্যটকরা ৷

ছ'ইঞ্চি পুরু বরফে ঢাকা পড়ল সান্দাকফু (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 21, 2026 at 4:38 PM IST

দার্জিলিং, 21 মার্চ: ভরা বসন্তে পড়ছে বরফ ৷ আচমকাই সাদা তুষারের চাদরে ঢেকে গেল সান্দাকফু। প্রকৃতির যেন লীলাখেলা ৷ বঙ্গের পাহাড়ে যেখানে বরফ পড়ছে, সমতলে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি চলছে ৷ যদিও উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি হয়ে চলেছে ৷ ভরা বসন্তেই ভারী মাত্রায় তুষারপাত দেখে সান্দাকফুতে পর্যটকদের ভিড় জমেছে ৷

শনিবার থেকে টানা তুষারপাতের জেরে পাহাড়ি এই পর্যটনকেন্দ্র যেন এক নিমিষে রূপ বদলে ফেলেছে। চারপাশে জমেছে প্রায় ছয় ইঞ্চি পুরু তুষার, আর সেই মনোরম দৃশ্য দেখতে ভিড় জমিয়েছেন পর্যটকরা।

তুষারপাতের মনোরম দৃশ্য (ইটিভি ভারত)

তবে অতিরিক্ত তুষারপাতের কারণে অনেকেই ওই এলাকায় আটকে পড়েছেন বলে জানা যাচ্ছে ৷ প্রশাসন সূত্রে খবর, লাগাতার তুষারপাতের জেরে পাহাড়ি রাস্তাগুলির অবস্থা দ্রুত খারাপ হয়ে পড়েছে ৷ বিশেষ করে জওহরলাল নেহরু সড়কের একটি বড় অংশে যাতায়াত কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে, ফলে সান্দাকফুর সঙ্গে যোগাযোগ অনেকটাই বিচ্ছিন্ন ৷

সান্দাকফুতে তুষারপাত (ইটিভি ভারত)

পর্যটকদের যাতায়াতে সমস্যার পাশাপাশি উদ্ধার কাজেও বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। সান্দাকফুর পাশাপাশি, পার্শ্ববর্তী টুঙলু ও টুঙ্গলিংয়েও তুষারপাত হয়ে চলেছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর ৷ অন্যদিকে, সিকিমের বিভিন্ন অংশেও একই ছবি ধরা পড়েছে ৷

সাদা তুষারের চাদরে ঢাকা সান্দাকফু (ইটিভি ভারত)

সব মিলিয়ে, তুষারে মোড়া সান্দাকফুর সৌন্দর্য যেমন পর্যটকদের আকর্ষণ করছে, তেমনই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় বাড়ছে দুশ্চিন্তাও ৷ আটকে পড়া পর্যটকদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে প্রশাসন তৎপর রয়েছে এবং পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে ৷

এতটাই তুষারপাত হয়েছে যে রাস্তাঘাট জনমানবশূন্য বলা চলে। প্রশাসন সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে দার্জিলিং, কালিম্পং জেলার পাহাড়ি এলাকা সহ সন্দাকফুতে রেকর্ড পরিমাণ পর্যটক রয়েছে। প্রশাসনের তরফে পর্যটকদের অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সান্দাকফুকে ঘিরে এই তুষারপাত যেমন একদিকে প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, তেমনই অন্যদিকে নিরাপত্তা নিয়ে বাড়ছে দুশ্চিন্তা।

ছ'ইঞ্চি পুরু বরফে ঢাকা (ইটিভি ভারত)

উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ

উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টিরও পূর্বাভাস রয়েছে ।

গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ (ইটিভি ভারত)

দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগ

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রপাৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর 24 পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ঘণ্টায় 60-70 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া ও শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে ৷ বিকেল থেকে বঙ্গের আকাশে নামতে পারে দুর্যোগ ৷

