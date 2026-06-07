রবি-বিকেলে নেমে এল সন্ধ্যা, কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রবল ঝড়বৃষ্টি-বজ্রপাত

রবি-বিকেলে নেমে এল সন্ধ্যা, কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রবল ঝড়বৃষ্টি-বজ্রপাত
বঙ্গে ঝড়বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর । কবে বর্ষা প্রবেশ করবে রাজ্যে ?
Published : June 7, 2026 at 5:31 PM IST
কলকাতা, 7 জুন: ঘন কালো মেঘে ঢাকল কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ৷ রবিবারের বিকেলে কিছুটা আগেই যেন সন্ধ্যা নেমে এল । কিছুক্ষণ চলল দমকা হাওয়া ৷ তারপর পূর্বাভাস মতোই হল প্রবল বৃষ্টি, সঙ্গে বজ্রপাত । এর ফলে গত কয়েকদিনের প্রবল গরম থেকে কিছুটা হলেও মিলল স্বস্তি ৷ যদিও হাওয়া অফিস বলছে, এই মুহূর্তে বঙ্গে বর্ষার প্রবেশের কোনও খবর নেই । তবে প্রাক-বর্ষার বৃষ্টি চলছে ।
ঝড়বৃষ্টির লাল সতর্কতা
বঙ্গে ঝড়বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর । রবিবার বিকেলে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দুই থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা, দুই 24 পরগনা, হাওড়া, নদিয়াতে প্রবল দমকা হাওয়া এবং বজ্রপাত হবে । হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় 60 থেকে 70 কিলোমিটার হতে পারে । উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চলবে আগামী সাতদিন । দক্ষিণবঙ্গে মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে । তার আগে মাঝের দু'দিন বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে । রবিবার সরকারি ছুটির দিন, তাই জনজীবনে ব্যস্ততা কম । তবে বৃষ্টির ফলে চলাফেরায় সমস্যায় পড়তে হয়েছে পথচলতি মানুষকে ৷
রবিবারের আবহাওয়া
দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস, ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা ছিল । সেই পূর্বাভাস মতোই আকাশের মুখ সকাল থেকেই ছিল মেঘলা । হাওয়া অফিস জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ এবং অনুকূল আবহাওয়াগত পরিস্থিতির কারণে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে । একইসঙ্গে কয়েকটি জেলায় ঘণ্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে ।
দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস
আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ থেকে ছত্তিশগড় হয়ে তেলেঙ্গানা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি নিম্নস্তরের অক্ষরেখা সক্রিয় রয়েছে । এর প্রভাবে রবিবার বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, নদিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি বা বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । এই জেলাগুলিতে এক বা দুই জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়ার বেগ ঘণ্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে ।
কলকাতায় কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
আলিপুর হাওয়া অফিস জানিয়েছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও আগামী সাতদিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং কোথাও কোথাও ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে । ফলে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বর্ষার অনুকূল পরিবেশ আরও জোরদার হতে পারে বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা ।
রবিবার তাপমাত্রার রেকর্ড
রবিবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 34.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.3 ডিগ্রি নীচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 92 শতাংশ, সর্বনিম্ন 63 শতাংশ ।