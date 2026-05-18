ঝড়বৃষ্টির মাঝেই দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা ছোঁবে 39 ডিগ্রি !

ঝড়বৃষ্টির মাঝেই দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা ছোঁবে 39 ডিগ্রি !
উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টি জারি রয়েছে । তবে এর প্রভাবেও সমতলে গরম কমছে না । পাহাড়ে দুর্যোগ থাকবে অব্যাহত ৷
Published : May 18, 2026 at 9:27 AM IST
কলকাতা, 18 মে: ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল দক্ষিণবঙ্গবাসী । বৃষ্টি হলেও গরম কমছে কোথায় ? এই প্রশ্নই এখন দক্ষিণবঙ্গবাসীর মনে ৷ তবে এই বিষয়ে আলিপুর হাওয়া অফিস ভালো খবর দিতে না-পারলেও জানানো হয়েছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিনে বাড়বে তাপমাত্রা । কিন্তু কয়েক পশলা বৃষ্টিও হবে ৷ যদিও দক্ষিণের ঠিক উল্টো ছবি উত্তরে ।
উত্তর-পূর্ব বিহারের উপর 0.9 কিমি উচ্চতায় একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে । অন্যদিকে, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশের ফলে উত্তরবঙ্গে আগামী ক'য়েকদিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির প্রবণতা বাড়বে । পাশাপাশি, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুও ধীরে ধীরে আরও এগোনোর অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । আগামী 2-3 দিনের মধ্যে দক্ষিণ ও পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরের আরও কিছু অংশে মৌসুমী বায়ুর অগ্রগতি হতে পারে ।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গে আগামী তিনদিন বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও থাকছে । আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে ৷ বিকেল বা সন্ধ্যায় কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 36 এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গে কেমন থাকবে তাপমাত্রা ?
- আজ এবং পরবর্তী দু'দিন দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হতে পারে ।
- পশ্চিমের জেলাগুলিতে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 38 থেকে 39 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে ।
- কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় তাপমাত্রা 36 থেকে 37 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা ।
- কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আগামী দু'দিন হালকা বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে ।
কেমন থাকবে উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া ?
- উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা তুলনামূলক বেশি । দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলায় দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে । অন্যান্য জেলাগুলিতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ।
- আজ সোমবার ও আগামিকাল মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাত কিছুটা কম হলেও 20 তারিখ থেকে ফের বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে ।
- 21 থেকে 23 তারিখের মধ্যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আবারও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ।
রবিবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিক । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 28.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.7 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 89 ও সর্বনিম্ন 63 শতাংশ ।