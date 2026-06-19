পাহাড়ে দুর্যোগ, পর্যটকদের আশ্বস্ত করে হেল্পলাইন চালু রাজ্যের
বিপদে পড়লে পর্যটকরা যে কোনও সময় 1800-2121-655 অথবা 0353-2513986 নম্বরে যোগাযোগ করে সরাসরি প্রশাসনের সাহায্য চাইতে পারবেন বলে জানিয়েছেন পর্যটন মন্ত্রী।
Published : June 19, 2026 at 5:08 PM IST
কলকাতা, 19 জুন: টানা বর্ষণে ফের বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ। প্রবল বৃষ্টিতে রীতিমতো তছনছ হয়ে গিয়েছে জনজীবন। জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গায় ফাটল ও ভয়াবহ ধস নামায় পাহাড়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত বিচ্ছিন্ন। লাগাতার বৃষ্টিতে ফুঁসতে থাকা বালাসন নদীর জলের প্রবল তোড়ে সম্পূর্ণ ভেসে গিয়েছে দুধিয়ার অস্থায়ী সেতু। এর ফলে শিলিগুড়ির সঙ্গে পাহাড়ের বিস্তীর্ণ অংশের সরাসরি যোগাযোগ একপ্রকার অবরুদ্ধ বললেই চলে। আটকে পড়েছেন বহু পর্যটক ৷ তাঁদের জন্য হেল্পলাইন চালু করল প্রশাসন ৷
বর্ষায় পাহাড় ধরা দেয় এক মায়াবী রূপে। মেঘ-বৃষ্টির লুকোচুরি এবং সতেজ সবুজের সমারোহ উপভোগ করতে এই মরশুমে পাহাড়ে ভিড় জমান অসংখ্য ভ্রমণপিপাসু মানুষ। কিন্তু প্রকৃতির এই রুদ্ররোষে আচমকাই ঘোর বিপদে পড়েছেন তাঁরা। প্রবল দুর্যোগে পাহাড়ে আটকে পড়ে স্বভাবতই আতঙ্কিত বহু পর্যটক। এই কঠিন পরিস্থিতিতে পর্যটকদের আতঙ্কিত না হওয়ার বার্তা দিচ্ছে সরকার। দুর্যোগের খবর পাওয়া মাত্র তৎপরতার সঙ্গে ময়দানে নেমেছে প্রশাসন। পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং তাঁদের নির্বিঘ্নে সমতলে নামিয়ে আনতে ইতিমধ্যেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু হয়েছে।
পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ পর্যটকদের আশ্বস্ত করে বলেন, "দুর্যোগের কারণে উত্তরবঙ্গে যে সমস্ত পর্যটকরা ঘুরতে গেছিলেন তাঁরা এখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন ৷ তাঁদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি উদ্ধারকাজে সরকার পুরোপুরি তৎপর। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে দুটি হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে।"
তিনি জানিয়েছেন, বিপদের এই দিনে উত্তরবঙ্গ ও সিকিমে ঘুরতে আসা পর্যটকদের সবরকম সহায়তা দিতে পর্যটন দফতরের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ কন্ট্রোল রুমও খোলা হয়েছে। সার্বিক নজরদারির পাশাপাশি পর্যটকদের যে কোনওরকম সুবিধা, অসুবিধা ও সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এই জরুরি হেল্পলাইন নম্বরগুলি 24 ঘণ্টা চালু রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিপদে পড়লে পর্যটকরা যে কোনও সময় 1800-2121-655 অথবা 0353-2513986 নম্বরে যোগাযোগ করে সরাসরি প্রশাসনের সাহায্য চাইতে পারবেন।
কবে মিলবে এই দুর্যোগের হাত থেকে মুক্তি ? আবহাওয়া দফতর যে পূর্বাভাস দিচ্ছে, তাতে এখনই স্বস্তির খবর নেই। হাওয়া অফিসের মতে, আপাতত উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির দাপট অব্যাহত থাকবে। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প সরাসরি স্থলভাগে প্রবেশ করছে। আর তার জেরে পাহাড় থেকে সমতল, সর্বত্র চলছে এই লাগাতার বর্ষণ। আগামিকাল পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে বলে প্রবল আশঙ্কা।
আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শনিবার উত্তরের দু'টি জেলায় রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাত হওয়ার আশঙ্কা। সেই কারণে ওই দুই জেলায় ইতিমধ্যেই লাল সতর্কতা বা রেড অ্যালার্ট জারি করেছে হাওয়া অফিস। প্রশাসনের তরফে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে সবরকম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার বর্তমান পরিস্থিতি রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছে স্থানীয় প্রশাসনকে। পাহাড়ে নতুন করে ধস নামা এবং হড়পা বানের আশঙ্কায় পর্যটকদের সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।
স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশিকা এবং পরামর্শ মেনে চলার জন্য কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে পর্যটকদের । খুব প্রয়োজন ছাড়া এই মুহূর্তে কোনওভাবেই যাতে কেউ সড়কপথে যাতায়াত না করেন, সে বিষয়েও প্রশাসনের তরফ থেকে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পাহাড়ে আটকে থাকা যে সমস্ত পর্যটক শিলিগুড়িতে ফিরে আসতে চাইছেন, তাঁদের সুরক্ষার কথা ভেবে আপাতত সুখিয়াপোখরি হয়ে ঘুরপথে সমতলে নামার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
আবহাওয়া যে রকম চরম প্রতিকূল এবং বৃষ্টির দাপট যেভাবে ক্রমশ বাড়ছে, তাতে এই বিকল্প পাহাড়ি রাস্তাটি আর কতক্ষণ যান চলাচলের যোগ্য বা সচল থাকবে, তা নিয়েও ধন্দে প্রশাসন। একদিকে ধসের আতঙ্ক, অন্যদিকে নদীর জলোচ্ছ্বাস—দুইয়ের সাঁড়াশি চাপে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে পর্যটক, সকলেই এখন চরম উদ্বেগেে। প্রকৃতির এই তাণ্ডব লীলা থামার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে গোটা উত্তরবঙ্গ।