বুধ পর্যন্ত রাজ্যে বৃষ্টির দাপট, ভারী বর্ষণে ভিজবে একাধিক জেলা
আজ সোমবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 এবং 28 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : September 7, 2026 at 7:38 AM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: আজ-কাল-পরশু, তিনদিনই বৃষ্টি ভেজা দিন । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে, 7 থেকে 9 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ, সোম থেকে বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে বৃষ্টি ৷ একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ সক্রিয় মৌসুমী বায়ু এবং উত্তর প্রদেশ থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসরমান একটি নিম্নচাপের প্রভাবে এই বর্ষণ চলবে ৷
ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ এলাকায় ঘণ্টায় 40 কিলোমিটার পর্যন্ত বেগে দমকা হাওয়া-সহ বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । দক্ষিণ-পশ্চিম উত্তর প্রদেশের ওপর অবস্থানরত নিম্নচাপটি পূর্ব-উত্তর-পূর্ব দিকে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, হুগলি, নদিয়া এবং উত্তর 24 পরগনা জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত হবে ৷
আইএমডি-র তথ্য অনুযায়ী, 9 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হিমালয়-সংলগ্ন জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ভারী বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সোমবার 7 সেপ্টেম্বর থেকে বুধবার 9 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে । বিশেষ করে 7 ও 8 সেপ্টেম্বর বজ্রবিদ্যুতের তীব্রতা বাড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে ।
আজ 7 সেপ্টেম্বর পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলার দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
আগামিকাল 8 সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার আরও বাড়তে পারে বৃষ্টির পরিমাণ । ওইদিন দুই বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া, হুগলি এবং উত্তর 24 পরগনা জেলার দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
বুধবার 9 সেপ্টেম্বর বৃষ্টির পরিমাণ তুলনামূলক বেশি থাকতে পারে দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়া জেলায় । এই জেলাগুলির দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে ।
ভিজবে তিলোত্তমা
কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও আজ-কাল-পরশু হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বুধবার পর্যন্ত কলকাতাতেও বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে ।
উত্তরেও নিম্নচাপের প্রভাব
আজ 7 সেপ্টেম্বর সোমবার উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । অন্যান্য জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুতের সম্ভাবনাও থাকছে ।
আগামিকাল 8 সেপ্টেম্বর মালদা, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে ৷
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
রবিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 99 এবং সর্বনিম্ন 72 শতাংশ । এদিন সকাল সাড়ে 8টা পর্যন্ত 24 ঘণ্টায় কলকাতা ও সংলগ্ন সল্টলেকে যথাক্রমে 47 মিমি ও 50 মিমি উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ।