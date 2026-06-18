উত্তরে অব্যাহত দুর্যোগ, সপ্তাহান্তে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণে

উত্তরে অব্যাহত দুর্যোগ, সপ্তাহান্তে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণে
বৃষ্টি হলেও তাপ যেন পিছু ছাড়ছে না দক্ষিণবঙ্গের ৷ তবে আগামী সপ্তাহের শুরুতেই বৃষ্টি বৃদ্ধির সম্ভাবনার কথা শুনিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷
Published : June 18, 2026 at 9:35 AM IST
কলকাতা, 18 জুন: অবশেষে গাঙ্গেয় বঙ্গের জন্য সুখবর । চিটচিটে গরম এবার বৃষ্টির সৌজন্যে শেষ হতে চলেছে । বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ছে দক্ষিণবঙ্গে ।
সপ্তাহান্তে এই পরিস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে। বর্ষা রাজ্যে ঢুকে পড়লেও দক্ষিণবঙ্গে তা প্রত্যাশিতভাবে এখনও মেলেনি । উত্তরবঙ্গে অবশ্য ছবিটা ভিন্ন । প্রথম থেকে অঝোর ধারা সেখানে । বলা যায় উত্তরবঙ্গে বর্ষা কল্পতরু আর দক্ষিণবঙ্গে মিতব্যয়ী ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, শনিবার 20 জুন থেকে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টি বাড়তে পারে । তবে হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাই বেশি । আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 36 এবং 29 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে গরম এবং অস্বস্তির সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা । আগামী চারদিনে তাপমাত্রা প্রায় একইরকম থাকবে তবে পশ্চিমের জেলায় 40 ডিগ্রি ছুঁতে পারে পারদ ।
শনিবার থেকে বাড়বে ঝড়বৃষ্টি ! রবিবার থেকে পারদ নামার ইঙ্গিত । ঝড়বৃষ্টিতে সাময়িক স্বস্তি মিলতে পারে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে । ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে তীব্র বজ্রপাতের আশঙ্কা বেশি থাকবে পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলাতে । ঝড়বৃষ্টি থেকে বাদ যাবে না কলকাতাও । ফলে অস্বস্তিকর গরম থেকে কিছুটা রেহাই মিলবে বলেই আভাস হাওয়া অফিসের ।
উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া যেমন থাকবে
দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গের ছবি প্রথম থেকে আলাদা । দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বর্ষার বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে হয়ে চলেছে । কোথাও ভারী বৃষ্টি আবার কিছু জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা ৷ আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং দু-একদিন উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে ।
উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ঝড়ের গতিবেগ 50 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে । তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই উত্তরবঙ্গে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার পূর্বাভাস
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 36.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.06 ডিগ্রি বেশি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 29.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 90 ও সর্বনিম্ন 60 শতাংশ ।