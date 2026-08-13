সাগরে দুর্যোগের চোখরাঙানি, দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা; মৎস্যজীবীদের সমুদ্রযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

সাগরে দুর্যোগের চোখরাঙানি, দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা; মৎস্যজীবীদের সমুদ্রযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 29 এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : August 13, 2026 at 7:39 AM IST
কলকাতা ও দক্ষিণ 24 পরগনা, 13 অগস্ট: ঘূর্ণাবর্ত ও নিম্নচাপের জোড়া ফলায় বঙ্গোপসাগরে প্রতিকূল পরিস্থিতি ৷ পশ্চিমবঙ্গ উপকূল-সহ উত্তর বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ সমুদ্র এলাকায় আগামী কয়েকদিন ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বলে সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে । এই পরিস্থিতিতে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
বিশেষ করে আজ 13 অগস্ট বৃহস্পতিবার থেকে বাতাসের গতিবেগ 50 থেকে বেড়ে সর্বোচ্চ 70 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা । প্রশাসনের তরফে মৎস্যজীবীদের সতর্ক থাকার পাশাপাশি আবহাওয়ার পরিস্থিতির উপর নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী চারদিন দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি চলবে । তুলনায় উত্তরবঙ্গে কম বৃষ্টি হবে । এই বিষয়ে হাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, বঙ্গোপসাগরে তৈরি নিম্নচাপ আরও গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে । যার প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা । উত্তাল থাকবে সমুদ্র । তাই 15 অগস্ট শনিবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে দুই 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে জেলায় ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে সব জেলাতে । সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে ।
শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা অব্যাহত থাকবে উপকূল ও পশ্চিমের জেলাগুলোতে । শনি ও রবিবার বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি দু-এক জায়গায় হলেও সতর্কতা নেই ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার হালচাল
আজ ভারী বৃষ্টির কোনও সতর্কতা নেই উত্তরে । তবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি করা হয়েছে মালদা এবং দুই দিনাজপুরে । জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে । বাকি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে ।
শুক্র ও শনিবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে । রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে । উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে ।
কলকাতায় আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজও ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতায় । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে । সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 00.05 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.01 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 এবং সর্বনিম্ন 76 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে 15.03 মিলিমিটার ।
উপকূলবর্তী জেলা দক্ষিণ 24 পরগনায় বাড়তি সতর্কতা প্রশাসনের
উপকূলের মৎস্যবন্দর ও ঘাটগুলিতে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে । নৌকা নিয়ে সমুদ্রে যাওয়ার আগে আবহাওয়ার সর্বশেষ পূর্বাভাস এবং প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলার কথা বলা হয়েছে ।
দক্ষিণ 24 পরগনার বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকা এই সতর্কবার্তার আওতায় রয়েছে । কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর, ফ্রেজারগঞ্জ, বকখালি-সহ সুন্দরবনের উপকূলবর্তী এলাকায় বাড়তি সতর্ক প্রশাসন ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, সমুদ্রে বাতাসের গতিবেগ 50 থেকে 60 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় পৌঁছলে ছোট মাছ ধরার নৌকার পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হতে পারে । দমকা হাওয়ার গতি আরও বেড়ে গেলে নৌকার ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি ঢেউয়ের উচ্চতাও বাড়তে পারে । ফলে মাঝসমুদ্রে থাকা নৌকাগুলির ক্ষেত্রে বিপদের আশঙ্কা তৈরি হয় । তাই সতর্কতাকে কোনওভাবেই হালকাভাবে না নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
মৎস্যজীবীদের পাশাপাশি উপকূলবর্তী এলাকার বাসিন্দাদেরও সতর্ক করেছে স্থানীয় প্রশাসন । ঝোড়ো হাওয়ার সময় নদী ও সমুদ্রের কাছাকাছি অপ্রয়োজনে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । জলোচ্ছ্বাস বা ঢেউয়ের পরিস্থিতি তৈরি হলে নিচু এলাকা থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে । স্থানীয় প্রশাসন এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দলগুলিকেও পরিস্থিতির দিকে নজর রাখতে বলা হয়েছে ।
14 অগস্টের পর ধীরে ধীরে ঝোড়ো হাওয়ার তীব্রতা কমার সম্ভাবনা রয়েছে । তবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে । তাই আগামী কয়েকদিন নিয়মিত আবহাওয়ার আপডেট নেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে ।
প্রশাসনের বার্তা, আবহাওয়া স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে । আবহাওয়ার পরিস্থিতি উন্নত হলে ফের সমুদ্রে যাওয়ার বিষয়ে পরবর্তী নির্দেশ দেওয়া হবে । আপাতত 15 অগস্ট পর্যন্ত সমুদ্রে মাছ ধরতে না যাওয়াই নিরাপদ বলে জানানো হয়েছে ।
ফলে আগামী কয়েকদিন পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী এলাকায় সতর্কতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রস্তুতি চলছে । মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সমুদ্রে যাতায়াত বন্ধ রাখার পাশাপাশি প্রশাসনের তরফে আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতির উপর নিয়মিত নজর রাখা হচ্ছে । ঝোড়ো হাওয়ার এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকেও সতর্ক থাকার এবং প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলার আবেদন জানানো হয়েছে ।