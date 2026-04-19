40 ডিগ্রিতে পৌঁছবে পারদ, আজ 'বৃষ্টি কাঁটা'য় ইডেনের ম্য়াচ কি তবে পণ্ড ?

40 ডিগ্রিতে পৌঁছবে পারদ, আজ 'বৃষ্টি কাঁটা'য় ইডেনের ম্য়াচ কি তবে পণ্ড ?
দেশের অনেকাংশে ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় ৷ যার জেরে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গে ৷ পাশাপাশি, রাজ্যজুড়ে বাড়বে গরম ৷ 40 ডিগ্রিতে পৌঁছবে পারদের কাঁটা ৷
Published : April 19, 2026 at 7:50 AM IST
কলকাতা, 19 এপ্রিল: দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে গরম, মাঝেমধ্যে বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা পশ্চিমের জেলাগুলোতে। গত 6 তারিখ পঞ্জাব কিংসের সঙ্গে খেলতে পারেনি নাইট শিবির ৷ ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছিল কালবৈশাখীতে। রাত পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টি চলায় ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম পঞ্জাব কিংস ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছিল। আজ আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসে ইডেনে আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রাজস্থান রয়্যালসের খেলা ঝড়-বৃষ্টিতে বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।
কেন বৃষ্টি বঙ্গজুড়ে ?
বর্তমানে পূর্ব উত্তরপ্রদেশ থেকে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা এবং উত্তর উপকূলীয় ওড়িশা সংলগ্ন এলাকায় ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে ৷ যার প্রভাবে আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে গরম ও আর্দ্রতা বৃদ্ধি পাবে ৷ যার জেরে আজ থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অর্থাৎ 19 থেকে 23 এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় আর্দ্রতাযুক্ত অস্বস্তিকর গরম অনুভূত হবে।
চড়বে পারদ
আগামী চার দিনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ধীরে ধীরে 3 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে ৷ পরবর্তী তিন দিনে তাপমাত্রায় বড় কোনও পরিবর্তন হবে না। উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রায় তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। উপরের পাঁচটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি ঝড়বৃষ্টি চলবে। আজ, রবিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে ৷ বিকেল বা সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 35 ডিগ্রি এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।
আজ থেকে আগামী 6দিন দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার পূর্বাভাস
- আজ বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরে এক-দু'জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ কোথাও কোথাও ঘণ্টায় 30-40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।
- সোমবারও দক্ষিণবঙ্গের ক'য়েকটি জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে ৷ বাকি জেলায় মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরে গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া বেশি অনুভূত হবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে।
- মঙ্গল এবং বুধবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে, সঙ্গে অস্বস্তিকর গরম।
- বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার আবারও পশ্চিমের জেলাগুলিতে বজ্রপাত-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
আজ থেকে আগামী 6দিন উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
- আজ থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত উপরের পাঁচ জেলা অর্থাৎ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে দফায় দফায় বজ্রপাত-সহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে ৷
- বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে বলেই পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর।
শনিবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.4 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 93 ও সর্বনিম্ন 62 শতাংশ।